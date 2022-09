27. September: Tritte gegen Plage

New York City, USA. Ein Mitglied der Nature Nerds, einer Outdoor-Bildungsklasse, tötet im Inwood Hill Park Schädlinge. Die Gepunktete Laternenträgerzikade ist ein in Südostasien beheimatetes Insekt, das vor einigen Jahren in die USA eingeschleppt und später auch in New York City gesichtet wurde. Die Tiere ernähren sich vom Saft von mehr als 70 Pflanzenarten und machen diese anfällig für Krankheiten und Zerstörung durch andere Schädlinge.

