Bunte Attraktion in England: Der Weihnachts-ExpressDiese Bunten Neonlichter gehören zu einer Eisenbahn, die seit Ende November durch England fährt und Weihnachtsstimmung verbreitet.Bis zum 30. Dezember können Besucher mit dem bunt beleuchteten Zug durch die Gegend fahren.Der Einstieg ist an der Queenspark Station in Paignton im Südwesten des Landes.Von dort aus fährt der Zug in Richtung Süden bis nach Kingswear. Dort dreht er wieder um.Jede Fahrt dauert zwischen 70 und 80 Minuten.Der Zug ist nicht nur von außen, sondern ebenfalls von innen mit Beleuchtung und Dekoration ausgestattet.Das Video zeigt eine der Testfahrten, der „Dartmouth Train of Light“.„Es war so magisch, diese funkelnde Bahn durch diese wunderschöne Landschaft fahren zu sehen.“ -Fotograf Scott WilliamsSeparat können sich die Gäste ebenfalls einen Weihnachtsmann dazu buchen, welcher sie an ihrem Platz besucht.Tickets sind nach wie vor verfügbar – nur die Tickets mit einem Weihnachtsmann-Besuch sind bereits nach dem ersten Wochenende ausverkauft.Quelle: dartmouthrailriver.co.uk