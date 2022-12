Vom schüchternen Theologie-Studenten stieg Joseph Ratzinger zum Papst auf. Unser Autor ist dem verstorbenen Benedikt XVI. mehrfach begegnet. Eine Bilanz des Pontifikats. Von Alexander Görlach

In Rom war bekannt, dass Kardinal Ratzinger jeden Nachmittag einen Spaziergang durch den Borgo Pio, eine von Restaurants und Cafés gesäumte Straße gleich neben dem Vatikan, unternimmt. Dort lief der mit höchsten kirchlichen Würden ausgezeichnete Mann in einer abgetragenen, schwarzen Soutane im Schatten der Häuser entlang, um sich nach dem pranzo, dem italienischen Mittagessen, die Beine zu vertreten. Dort bin auch ich ihm einmal begegnet. Mein freundlicher Gruß wurde nicht minder freundlich erwidert, mit einem Lächeln und eine leichten Heben der Hand. So kannten und mochten die Leute im Borgo ihn.