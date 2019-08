Zverev erreicht in Montreal das Viertelfinale

Montreal (dpa) - Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev ist beim Masters-Turnier in Montreal in das Viertelfinale eingezogen. Der 22-Jährige gewann mit einiger Mühe in über zweieinhalb Stunden mit 7:5, 5:7, 7:6 gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili und revanchierte sich damit für die Halbfinal-Niederlage beim ATP-Turnier in Hamburg Ende Juli. Der Weltranglisten-Siebte Zverev trifft nun auf den Weltranglisten-Achten, den Russen Karen Chatschanow. Zverev hatte das Turnier in Kanada 2017 gewonnen.