In Italien sind binnen weniger Stunden zwei Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Gesundheitsbehörden meldeten am Samstag, eine Frau in der Lombardei sei der Infektion erlegen. Wenige Stunden zuvor hatte Gesundheitsminister Roberto Speranza bestätigt, in der Nacht sei ein 78-jähriger Mann in Venetien infolge der Infektion mit dem Virus gestorben. In Venetien hatten die Behörden zwei Krankheitsfälle gemeldet - in der benachbarten Lombardei 15 Fälle. Keiner dieser Infizierten war nach China gereist, wo das Virus ausgebrochen ist. Insgesamt wurden in Italien bislang 30 Infektionsfälle bekannt. Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der Viruserkrankung ordneten die Behörden in etwa zehn norditalienischen Städten die Schließung von Schulen, Behörden und sonstigen öffentlichen Gebäuden an. Auch Lebensmittelgeschäfte, Bars, Diskotheken sowie Sportzentren sollen mindestens für eine Woche geschlossen bleiben.