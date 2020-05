Sehen Sie im Video: Zyklon "Amphan" sorgt für Zerstörung – Menschen weigern sich aus Angst vor Corona gegen Evakuierung.





Der Zyklon „Amphan" hat im Nordosten Indiens und im Süden von Bangladesch für heftige Zerstörung gesorgt. Indiens Ministerpräsident Narendra Modi besucht die Gebiete am Freitag und sagte umfangreiche wirtschaftliche Hilfen zu. Massive Evakuierungen der Gebiete haben vermutlich viele Leben gerettet, es gab jedoch auch zahlreiche Menschen, die aus Angst vor einer Corona-Infektion nicht in eine Sammelunterkunft wollten und in ihren Häusern blieben. Die wahre Anzahl der Toten dürfte erst in den nächsten Tagen bekanntwerden, aktuell meldeten die Behörden knapp über 80 Tote. Diesen Fischern im indischen Bundesstaat Orisha inspizieren den Schaden, den der Sturm bei ihnen angerichtet hat: „Erst wurde uns gesagt, wir sollten vom 16. bis 22. Mai nicht aufs Wasser gehen und jetzt ist so viel kaputt gegangen. Es wäre gut, wenn du uns die Regierung helfen würde." Auch in diesem Dorf in Bangladesch kämpfen die Menschen mit den Folgen des Wirbelsturms. Amphan war zunächst als Superzyklon kategorisiert worden, hatte sich jedoch stark abgeschwächt, als er auf Land getroffen war. Auf seinem Weg ins Landesinnere kategorisierten die Behörden ihn nur noch als zyklonischen Sturm. Im Golf von Bengalen sind tropische Wirbelstürme keine Seltenheit. Bei einem großen Zyklon im Jahr 1999 starben rund 10.000 Menschen. Experten gehen davon aus, dass die Intensität der Stürme in den vergangenen Jahren unter anderem wegen des Klimawandels tendenziell zugenommen hat.