Dienstagnacht kam es in der Verbotenen Stadt in Peking zu einem äußerst raren Ereignis. Nach rund 100 Jahren öffneten sich die Tore dieses beeindruckenden Ortes bei Nacht und im Zusammenhang mit dem diesjährigen Laternenfest. Und Tausende Besucher wollten sich das Spektakel, das an zwei aufeinanderfolgenden Nächten stattfand, nicht entgehen lassen, so wie dieser junge Zuschauer: "Meine Mutter hatte mir gesagt, dass es das erste Mal ist, dass die Verbotene Stadt nachts geöffnet wird. Es wird lange dauern, bis zur nächsten Öffnung. Allerdings würde ich auf jeden Fall wieder kommen, weil ich einfach nicht genug gesehen habe." Auch an einem weiteren Ort in China wurde das Laternenfest auf eine ganz besondere Art gefeiert. Denn im Süden des Landes, in der Hafenstadt Haikou, wurden mit leuchtenden Drohnen 3-D-Figuren am Himmel projiziert. Das Laternenfest markiert das Ende der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten.