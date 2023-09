Viele Menschen in Marokko stehen nach dem Erdbeben vor den Trümmern ihrer Existenz, wie hier in der Stadt Amizmiz in der Nähe von Marrakesch

von Katharina Kunert Viele Berichte zu Marokko drehen sich um die angeblich vom Erdbeben zertrümmerte Altstadt Marrakeschs. Dabei hat es vor allem entlegene Gegenden und Ärmere getroffen. Ein Deutscher, der in Marrakesch lebt, berichtet.

Es war das verheerendste Erdbeben seit Jahrzehnten in Marokko: Das Beben der Stärke 6,8 in dem nordwestafrikanischen Land in der Nacht zu Samstag tötete mindestens 2.100 Menschen, Hunderte gelten noch als vermisst. Am Samstagmorgen erschütterte ein Nachbeben Marokko. Das Epizentrum lag – wie auch das erste Beben – etwa 80 Kilometer südwestlich von Marrakesch.

Viele Berichte über das Erdbeben drehen sich nun um die Touristenmetropole Marrakesch und deren unmittelbare Umgebung, teils wird behauptet, Marrakesch liege in Trümmern, Bilder von kaputten Kulturstätten wie Moscheen und Stadtmauern kursieren.