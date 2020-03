Erst Einreisesperre für Deutsche in Israel, ab Freitag wird auch für Personen aus dem Schengenraum die Einreise in die USA untersagt. Die Nachrichten über gestrichene Reiseziele, stornierte Flüge und Todesfälle in beliebten Urlaubsgebieten häufen sich. Was Reisende jetzt wissen müssen.

Welche Regionen werden momentan als Risikogebiete eingestuft?

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat inzwischen ganz Italien zum Risikogebiet erklärt. Schon länger gilt diese RKI-Einstufung für Provinzen in China und Südkorea sowie den Iran. Auch die an Deutschland grenzenden ostfranzösische Gebiete Elsass und Lothringen sowie die Region Champagne-Ardenne sind als Coronavirus-Risikogebiet eingestuft. Risikogebiete sind Gegenden, in denen eine fortgesetzte Virus-Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet wird.

Welche Staaten haben jüngst ihre Einreisebestimmungen für Deutsche geändert?

Die Situation entwickelt sich dynamisch weiter. Die Liste der Länder wird laufend aktualisiert.. Über die neusten Entwicklungen informiert die Website des Auswärtigen Amtes mit ihren aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen. Eine weitere Informationsquelle über Einreisebestimmungen ist Homepage der IATA, des Dachverbandes der Fluggesellschaften: www.iatatravelcentre.com

Habe ich Anrecht auf eine Ausgleichszahlung, wenn Airlines meinen Flug streichen?

Die EU-Fluggastrichtline 261 besagt, dass bei einer Absage eines Fluges innerhalb von 14 Tagen vor dem Abflug den Passagieren Ersatzflüge und eine Entschädigungszahlung zusteht. Doch im Falle des Coronavirus sprechen die Airlines von "außergewöhnlichen Umständen" – es werden nur Ticketkosten erstattet. Juristen sind unterscheidlicher Meinung. Internet-Fluggastportale wittern ein Geschäft.

Ich habe eine Pauschalreise nach Ägypten gebucht. Darf ich kostenlos umbuchen?

Nein, denn Ägypten gehört im Moment nicht zu den Ländern mit einer Teilreisewarnung wegen des Coronavirus. Das trifft auch beliebte Reiseziele wie die Türkei oder Spanien zu. Je nach Veranstalter kann man mit einem Anruf im Callcenter die Bedingungen der Umbuchungs- und Stornobedingungen erfragen und eventuell auf Kulanz hoffen. Klar ist nur der Fall, wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für ein Urlaubsziel ausgesprochen hat und von einer Reise abrät.

Ich habe über Ostern individuell Flüge nach Rom und auf eigene Faust ein Hotel gebucht. Kann ich die Reise absagen?

Da Airlines alle Italien-Flüge stark reduziert haben, dürften die Flüge eh storniert werden. Bei einem Einreisestopp kann die Fluggesellschaft ihre Passagiere nicht mehr zum Ziel befördern. Sie erhalten die Ticketkosten zurück. Die Erstattung der Kosten für die Unterkunft richtet sich nach den Stornobedingungen der Buchung: Wer mit der Buchung bereits den vollen Preis bezahlen musste, sollte per E-Mail mit dem Hotelier Kontakt aufnehmen, auf Kulanz setzen und um eine Verschiebung auf einen neuen Reisetermin innerhalb eines Jahres bitten. Diese Bitte um Kulanz gilt auch für Unterkünften in Orten, die nicht zum Risikogebiet erklärt sind.

Zahlt meine Rücktrittsversicherung, wenn ich eine Reise nicht antreten möchte?

Nein, nur wer aus Angst vor dem Coronavirus eine Reise storniert, bekommt die Kosten nicht erstattet. Wer vor dem Urlaubsantritt allerdings ernsthaft erkrankt, kann seine Reiserücktrittsversicherung in Anspruch nehmen.

Wie reagieren Kreuzfahrt-Reedereien auf die Corona-Krise?

Viele Kreuzfahrt-Anbieter haben ihre Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen gelockert und bieten ihren Kunden auch kurzfristig die Möglichkeit, von einer neu gebuchten Reise zurückzutreten oder das Ziel zu ändern. Einen Schritt weiter gehen Royal Caribbean, Celebrity Cruises und Azamara, die Stornierungen für Reisen vor dem 31. Juli 2020 bis 48 Stunden vor Abfahrt erlauben. "Gäste erhalten eine Gutschrift über den vollen Fahrpreis, die auf Fahrten nach Wahl im Jahr 2020 oder 2021 eingelöst werden können." Für alle, die eine Kreuzfahrt gebucht haben, gilt: Fragen Sie bei Ihrer Reederei nach, welche Storno-Regelungen auch für langfristige Buchungen gelten.

Laufen Kreuzfahrtschiffe noch Häfen in Italien an?

Die derzeit stattfindenden Kreuzfahrten werden nur italienische Häfen anlaufen, um den Gästen das Aussteigen und die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen, ohne Ausflüge oder neue Einschiffungen.

Wird mir bei Neubuchungen mehr Flexibilität zugestanden?

Bei Fluggesellschaften, Reedereien und Veranstaltern ist die Zahl der Neubuchungen drastisch eingebrochen. Deshalb wird den Kunden mehr Flexibilität zugestanden. "Um Ihnen die Freiheit zu bieten, Ihre Reisepläne für 2020 nach Bedarf zu ändern, haben wir bei allen Flügen, die zwischen 8. März und 7. April 2020 gebucht werden, die Gebühren für die Änderung der Flugtermine gestrichen", schreibt zum Beispiel Etihad Airways an ihre Kunden.

Soll ich mit dem Buchen meines Sommerurlaubs noch abwarten?

Risikofrei ist keine Reise, auch ohne Warnung vor dem Coronavirus. Im Moment ändert sich die Lage täglich. Warten Sie mit der Wahl Ihres Reiseziels am besten die ab. Niemand kann vorhersagen, wie lange mit welchen Einschränkungen zu rechnen ist.