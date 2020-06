Rainer Langhans, Sie werden in wenigen Tagen 80 Jahre alt. Andere gelten in diesem Alter als Greis, Sie lassen sich wie in alten Kommune-Tagen nackt fotografieren. Darf man das als Statement verstehen?

Langhans: Forever Young war immer unsere Grundeinstellung. Für mich ist dieses 80 eine absurde Zahl, ich möchte immer jünger werden, nicht älter. Da der Körper noch nicht allzu viele Schrammen meldet, ist es für mich ein gutes Gefühl.

Frau Ritter, Sie leben seit 1978 mit Langhans und ursprünglich vier weiteren Frauen in einer virtuellen Kommune. Wie fühlt sich diese Art des Zusammenlebens im Alter an?

Ritter: Zunächst sind wir keine virtuelle, sondern eine geistige Kommune. Wir leben bis heute als Einzelne, teilen aber alle Ängste und Verdrängtes, reden drüber, arbeiten daran. Für mich oft fast gnadenlos. Das überschreitet übliche Grenzen. Der Weg in so etwas wie die Wahrheit, darauf hat sich jede selbst verpflichtet.

Das klingt nicht sonderlich easy.

Ritter: Manchmal falle ich ins dunkle Loch, weil ich keine Bewegung entdecken kann. Ich frage mich manchmal, ob alles umsonst war. Rainer lächelt dann und verbreitet Zuversicht. Sind wir Frauen körperfixierter? Auch bei diesem gemeinsamen Nacktfoto war das so. Ich war keinesfalls begeistert. Ich will auch nach Jahrzehnten der Demontage immer noch gut aussehen, keine Falten haben, möchte geliebt werden und das in meinem Alter! Hab ich einen Knall?

Langhans: Was würdest Du sagen, wie weit konntet ihr Euch von dieser Körperfixiertheit lösen?

Ritter: Nicht so weit, wie ich in meiner naiven Unbewusstheit erhofft habe. Und daran bist du schuld! Nee, ganz so blöd bin ich nicht mehr, glaube ich. Aber die Opferrolle löst sich nur zäh auf. Ich frage mich: Wer möchte ich werden? Eine Frau ohne Angst, die sich geistig versteht, mutig auf dem Weg. Aber wohin? Vielleicht in so etwas wie das Nichts? Deshalb finde ich die Coronakrise auch wichtig, weil sie mir zeigt, wie depressiv und auch verkrampft ich noch bin.

Was bedeutet Corona für Ihr Kommunenleben?

Ritter: Mir scheint, das Virus häutet uns alle. Auch jede von uns Frauen sieht gerade ihre Situation überdeutlich. Wie durch ein Brennglas. Diese Eifersucht, mein Besitzwahn, meine billige Gier nach allem und jedem ist verrückt. Warum also daran festhalten? Noch nie stand die Tür soweit auf. Verstärkt durch die sozialen Medien, die mich als kleine Kommunardin zu der einer weltweiten Community machen.

Langhans: Was viele Menschen durch die Corona-Panik verpasst bekommen, machen wir freiwillig seit fast 50 Jahren: Sich aus dem Alltagsbetrieb zu nehmen, aus dem Körper herauszugehen, mehr nach innen zu schauen. Außerdem hat der Corona-Lockdown geschafft, woran Greta Thunberg gescheitert war: zu zeigen, dass ein anderes Leben möglich ist.

Wieso glauben Sie, dass Greta Thunberg gescheitert ist?

Langhans: Das sagt sie doch selbst. Ihr Fehler war, Wissenschaftler als Kronzeugen anzuführen und an die Vernunft zu appellieren. Wir sind zu blöd, unseren Selbstmord aus eigenen Stücken abzuwenden. Offenbar bauchen wir erst die Panik, um uns zu motivieren, etwas zu verändern.

Fühlten Sie sich bei den Großdemos von „Fridays für Future“ an ihre eigenen Protestzeiten erinnert?

Langhans: Na klar, aber auch an die Fehler, die wir damals machten. Ähnlich wie wir, sind die auf die Straße gegangen, glaubten, dass dadurch etwas passiert. Das ist Quatsch. Greta und Corona hängen irgendwie zusammen. Das was sie nicht erreicht hat, könnte Corona im Unterbewusstsein schaffen: ein planetares Bewusstsein. Ihr Narrativ ist erst in der Krankheit durchgedrungen. Etwas, das es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat. Wir hängen in unserem abendländischen Denken fest, der Idee der Aufklärung und der Wissenschaft, die uns am Ende nur an den Abgrund geführt hat.

Ritter: Mir gefiel die Piratenpartei anfangs sehr gut, die mit Liquid Democracy gute Ansätze hatte.

Langhans: Und gescheitert ist. Parteien sind schlichtweg der falsche Weg. Wir müssen unsere Muster verlassen. Offenbar brauchen wir Leute wie Trump oder die so genannte Alternative für Deutschland, um uns aufzuzeigen, dass die Politik keine Lösungen bietet.

Wie würde die Alternative aussehen, die sie sich vorstellen?

Langhans: Wir glauben, dass im Internet eine neue Welt entstehen kann, die weit über das Körperliche hinausgeht. Eine neue Welt, die kreativ, frei und in der alle liebend sein können. Dafür muss man das alte nicht zerstören, irgendwann bleiben die Postkutschen von alleine stehen.

Weltweit knien junge Menschen öffentlich nieder und solidarisieren sich mit der „Black Lives Matter"-Bewegung in den Vereinigten Staaten. Ist das bereits ein Ausdruck dieses planetaren Bewusstseins?

Langhans: Ganz genau. Es ist ja nichts neues, dass in den USA die Schwarzen niedergeknüppelt und erschossen werden. Bislang war das aber für uns wie der sprichwörtliche Sack Reis, der irgendwo in China umfällt. Keinen kümmerte das. Jetzt haben wir plötzlich eine Ahnung, miteinander verbunden zu sein.

Ritter: Ich war auf der Demo in München und fand es auf traurige Weise schön. Diese Gemeinsamkeit in der Stille auf dem Platz, dieses In-sich-hinein-hören einer Community, etwas von einer großen Liebe unter uns allen war spürbar. Das war ganz besonders.

Sie sind beide im deutschen Nazi-Reich zur Welt gekommen. Wie schwer war es, diese Prägungen hinter sich zu lassen?

Langhans: Für mich war die Kommune wichtig, da habe ich diesen Wahn mit Farben, Rassen oder Geschlechtern hinter mir lassen können. Wir haben den Rassismus alle in unseren Genen mitbekommen, nicht nur kulturell. Deshalb haben wir heute wieder Antisemitismusprobleme in Deutschland, weil das tief in uns sitzt. Die Deutschen hatten lange Zeit diese Überheblichkeit, alles überwunden und begriffen zu haben. Die AfD zeigt, dass das keineswegs so ist. Der Sozialdarwinismus, dieses Auf-Kosten- anderer-leben rankt in unsere Zeit hinein.

Ritter: Als Antwort auf unsere Nazi-Eltern wollten wir alle nie so werden, wie unsere Mütter. Diese Verneinung reichte nicht. Die Opferrolle reichte nicht. Für mich gab es dann '68 ein anderes, richtiges Gefühl, wer ich werden könnte.

Die Kommune I wirkt im Rückblick sehr heteronormativ. Spielte Diversität da überhaupt ein Rolle?

Langhans: Wir haben damals eine Erfahrung gemacht, die ekstatisch war. Bis heute finde ich für diese Erfahrung keine Worte. Wir wussten, dass wir aus jeglicher Normalität grundsätzlich raus wollen. Natürlich war Homosexualität ein Thema für uns, aber noch sehr versteckt, das ist wahr. Wir haben Rückschläge erlitten, schlitterten in alte Muster zurück.

Zum Beispiel?

Langhans: Wie manche mit ihrer Geschichte umgegangen sind. Für mich war klar, dass ich nie wieder Krieg haben wollte. Ich bin also kein Terrorist geworden, viele andere Kommunarden schon. Ich war eng mit Andreas Bader befreundet, aber ich bin gerade deshalb ausgestoßen worden, weil ich gesagt habe: keinesfalls Krieg. Ich bin doch nicht verrückt. Unser Motto war Peace and Love, da kann ich doch nicht mordend durchs Land ziehen.

Haben Sie noch Kontakt zu den ehemaligen Kommunarden oder gar RAF-Aktivisten?

Langhans: Hin und wieder. Die sagen aber immer noch: Hau doch ab! Die halten mich verrückt. Ich sage, na klar bin ich das, ich habe hart dafür gearbeitet.

Wieso haben Sie ihre heutige Kommune eigentlich Harem genannt? Da schimmern seltsame alte Muster durch. Sind Sie etwa ein Pascha?

Langhans: Natürlich nicht, ich finde das ebenso absurd, dass das Harem genannt wird. Das entspricht nicht meiner Vorstellung. Wir sind eine Community. Abseits von allem Überkommenen – Zweierbeziehungen, Ehe und dem ganzen Scheiß.

Ritter: Wir Frauen wollten uns diese Beziehungsform zumuten. Aber wir kämpfen bis heute mit alten Mustern, erst vor ein paar Tagen hatte ich so einen Anfall. Da dachte ich mir, ich will als einzige von Rainer wahrgenommen werden, alle anderen am liebsten wegschubsen. Die alte Eifersucht kommt immer wieder in Bewusstseinsschüben durch.

Langhans: Es wird allmählich weniger. Es ist ein schwerer langfristiger Prozess. Eine Art Vorwärtsscheitern.

Müssen Sie sich manchmal wehren, dass der „alte weiße Mann“ in ihnen durchkommt?

Langhans: Sophie Passmann hat mich dazu ja interviewt. Ich kann damit wenig anfangen und finde es absurd, dass sich Frauen immer noch als Opfer begreifen wollen. Die kommen aus ihrer „Me Too"-Blase nicht heraus.

Moment mal: Ist nicht vielmehr das Problem, dass Männer aus ihrer Täter-Rolle nicht herausfinden?

Langhans: Es sind nicht nur die Männer Schuld. Natürlich muss als erstes die Übergriffigkeit von Männern beendet werden, aber Frauen sollten ihre Opferrolle verlassen. Jeder muss an sich selbst arbeiten, feministische Frauen müssen in die aktive Rolle gehen, Uschi Obermaier war da übrigens ganz weit vorne. Die hat sich nie als Opfer gesehen, sondern von Anfang an gesagt: ich nehme mir, was ich will. Gleichberechtigung ist eine Farce, da geht es darum, in dem alten Scheiß der Männerwelt als Frau mitmachen zu dürfen. Dabei wäre es wichtig, etwas Neues zu schaffen, nicht am Alten zu partizipieren.

Ritter: Ich war in den Siebzigern frauenbewegt und bin in dieser Opferrolle depressiv geworden. Rainer und die Frauen, ich war die letzte, die dazu kam, zeigten mir aber, dass diese Sackgasse nicht mein Ende ist.

Dann sehen Sie auch die Homo-Ehe kritisch? Da emanzipieren sich doch auch gleichgeschlechtliche in bürgerliche Strukturen hinein?

Langhans: Natürlich! Beschissen ist das! Die wollen auch nur gleichberechtigt mitmachen. Minderheiten wären eine Chance für alle gewesen, aber sie wollen nur die alte Welt nachahmen.

Ritter: Das trifft letztendlich auch auf viele Schwarze zu, die in ihrer Verzweiflung an der toxischen Welt teilhaben wollen, die der weiße Mann geschaffen hat. Ein systemisches Problem, das jetzt gerade die ganze Welt berührt.

Stimmt das wirklich? Keine kulturelle Strömung ist zurzeit so stark, wie Hip Hop, der eine ganz klar schwarze Prägung hat.

Langhans: Aber was ist das denn, der Hip Hop? Blöde Goldketten, nackte Mädchen, brutale Texte. Das ist doch nicht die Zukunft. Das ist eine Karikatur der schlechten alten Welt.

Ritter: Das ist wie Trumps „Grab them by the pussy“, bloß in schwarz.

Herr Langhans, Sie sind 2011 Jahren ins RTL Dschungelcamp gegangen, um junge Menschen für ihre Ideen zu gewinnen. War das rückblickend ein Erfolg?

Langhans: Ich fand das ganz toll. Obwohl mir das viele Leute übelgenommen haben. Für mich war es eine Kommunenerfahrung als Fernsehformat und ich habe das nur positiv erlebt. Durchgedrungen bin ich leider nicht. Die Macher haben mir vorgeworfen, ich hätte diese Idioten im Camp zu wenig aufgemischt. Aber das war nicht mein Ziel.

Wie geht es nun nach Corona weiter. Sie sind nicht alleine mit der Idee, dass wir neues versuchen, anstatt zur alten Ordnung zurückzukehren. Der österreichische Bundeskanzler hat solchen Ideen im Stern plus-Interview bereits scharf zurückgewiesen.

Langhans: Schade eigentlich. Sebastian Kurz ist doch eigentlich ganz intelligent. Es wundert mich, dass er die Chance offenbar nicht erkennt. Die Krankheit sagt uns, dass unser bisheriges Leben beendet ist, dass wir so nicht weitermachen dürfen. Entweder wir ändern uns radikal, oder wir sterben.

Aber sehen Sie reale Chancen?

Langhans: Es gibt genügend IT-Leute, die sich über die neuen Möglichkeiten Gedanken machen. Ich glaube, dass diese Revolution kommt und wir werden sie erleben.

Ihr Glaube an das Internet ist verblüffend. Sehen Sie nicht, dass es auch eine Welt voller Lügen, Fake News, Hate Speech und Verschwörungstheorien ist?

Langhans: Weil die alte Welt versucht, das zu übernehmen. Es wird uns als etwas Negatives verkauft, als Datenkrake und Überwachungsfaschismus. Das ist alles Blödsinn. Man will uns weiß machen, dass das Neue schlechter ist. Das materialistische Menschenbild versucht sich noch einmal aufzubäumen.

Ernsthaft?

Das Internet birgt doch etwas unheimlich Großartiges: die Schönheit der Kommunikation. Jetzt kommen die Alten und sagen: Vorsicht, man nimmt euch das Recht auf euer geistiges Eigentum, faseln von Urheberrecht und Datenschutz. Dabei wissen wir doch, dass Eigentum immer nur zu Ungleichheit und Krieg geführt hat.

Was würde der 20-Jährige Kommunarde Rainer Langhans sagen, wenn er Sie heute sehen könnte? Wäre er zufrieden, was aus ihm geworden ist?

Langhans: Ich habe es hinbekommen, ein Leben zu führen, von dem alle gesagt haben, dass es unmöglich ist. Wissen Sie, ich bin Asperger-Autist. Das wird als Krankheit definiert. Deshalb konnte ich mich nie in das integrieren, was als Normalität angesehen wird. Das war gewissermaßen ein Vorteil. 68 war die große Erweckung, ich bin rausgefallen, gescheitert, fühlte mich tot. Viele Freunde sind wirklich gestorben. Ich nicht. Ich habe es geschafft und ich bin glücklich.

