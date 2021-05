von Thilo Adam, Ingrid Eißele und Josef Saller

Impfen, Urlaub, Menschen treffen – ein Drei-Generationen-Gespräch über Gerechtigkeit in Zeiten der Pandemie. Thilo Adam, Ingrid Eißele, Josef Saller

Frau Heft, vor ein paar Tagen haben Sie Ihrem Zorn auf der Website des Müttergenesungswerks Luft gemacht. "Es reicht!", schrieben Sie in Ihrem Leserbrief. Was war der Auslöser?

CONSTANCE HEFT: Da hatte sich vieles angesammelt. Seit dem 14. Dezember sind die Schulen in Sachsen wieder dicht. Wir haben drei Kinder. Zum Glück geht nur noch der Jüngste in die Schule, er ist elf Jahre alt. Ich habe mal zusammengezählt: In diesem Kalenderjahr war er sieben Tage in der Schule. Mich ärgert, dass man wochenlang über die Ausgangssperre diskutiert, aber Schulschließungen überhaupt kein Thema sind. Das Homeschooling ist inzwischen eine Überforderung für die ganze Familie, die Nerven liegen blank. Wir sind alle sehr dünnhäutig, es wird oft und schnell laut, Türen knallen. Wir müssen uns isolieren, um einander nicht noch mehr wehzutun als nur mit Worten.

Frau Siegel, Herr Grünwald, sind Familien die Verlierer der Pandemie?

ULRIKE SIEGEL: Ich habe großes Verständnis für Sie, Frau Heft. Ich war Lehrerin und bin seit dem vergangenen Herbst im Ruhestand. Das letzte halbe Jahr habe ich noch diese besondere Corona-Situation erlebt, und ich finde sie dramatisch für die Schüler. Das ist für die Kleinen schlimm, aber auch für die Pubertierenden.

FYNN GRÜNWALD: Familien wurden im Stich gelassen. Allerdings finde ich es durchaus vernünftig, dass man Schulen schließt, wenn auch nicht für so lange Zeit. Bei der öffentlichen Wahrnehmung hatte ich einen anderen Eindruck als Sie, Frau Heft. Ständig hieß es doch: Wann machen die Schulen wieder auf?

Ulrike Siegel, 65, Rentnerin aus Ravensburg: Sie ist geimpft und will endlich Urlaub machen.

Die frühere Lehrerin Ulrike Siegel ist seit dem vergangenen Herbst in Pension. Sie hat Verständnis für die Nöte der Jungen. Aber sie fragt: Wem nützt es, wenn auch die Senioren weiter leiden? © Philipp von Ditfurth

Herr Grünwald: Sie haben voriges Jahr Abitur gemacht und studieren jetzt im zweiten Semester, wie geht es Ihnen?

GRÜNWALD: Im Herbst habe ich mein Studium angefangen, bin umgezogen von Trier nach Aachen. Ich konnte allerdings noch keinen Fuß in meine Hochschule setzen. Keiner fragt: Wann machen eigentlich die Hochschulen auf? Wir sind fast drei Millionen Studierende, aber wir kommen einfach nicht vor.

Frau Heft, Sie wohnen im eigenen Haus, dennoch ist das Familienleben eine Herausforderung. Warum?

HEFT: Ich wecke unseren Sohn, bevor wir aus dem Haus gehen, und spreche mit ihm durch, was bis wann für die Schule gemacht sein sollte. Doch wenn ich heimkomme, ist nicht mal die Hälfte getan. Unser Haupt-Problemfach ist Mathe. Mein Mann ist Ingenieur, ich habe Pädagogik studiert, wir haben also nicht das Problem, dass wir Mathe nicht vermitteln könnten. Aber "Papa erklärt es auf Hochschulniveau, und das versteh ich nicht", sagt mein Sohn. Wenn er die Aufgaben unter der Woche nicht schafft, dann haben wir am Wochenende weiter Schule.

Viele Familien sind in einer sehr angespannten Situation. Das belegt die COPSY-Studie des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf. Sieben von zehn Kindern sagen danach, es gehe ihnen nicht gut, ein Drittel zeigt psychische Auffälligkeiten. Wie geht es Ihrem Sohn?

HEFT: Voriges Jahr kam er aufs Gymnasium, seine neue Klasse hat sich kaum kennengelernt. Dazu kommt das Homeschooling. Letztens saß er weinend am Küchentisch und hat gesagt: "Ich kann das alles nicht!" Das hat mich total erschreckt, dass er solche Selbstzweifel hat. Er ist schnell am Weinen, Brüllen und Toben. Ich kann auch Herrn Grünwald verstehen. Studenten werden genauso vergessen wie Schüler. Sind Sie zu wenige? Reißen Sie den Mund nicht weit genug auf?

GRÜNWALD: Ich habe nicht den Eindruck, dass wir nicht den Mund aufmachen. Ich bin in der Hochschulgruppe aktiv. Wir haben mehrere Positionspapiere veröffentlicht. Aber wir finden nicht wirklich Gehör. Wir haben eine Bildungsministerin, die sollte eigentlich unsere Lobby in der Bundesregierung sein. Aber sie vertritt uns nicht. Und das ärgert mich. Trotzdem fände ich es derzeit nicht angemessen, in großer Zahl auf die Straßen zu gehen, das Infektionsrisiko ist zu hoch. Wir wollen uns nicht einreihen bei irgendwelchen dubiosen Corona-Protesten. Die Maßnahmen sind wichtig, die Frage ist nur: Welche Generation bezahlt dafür?

Frau Siegel, was war der Preis, den Sie in der Pandemie bezahlt haben?

SIEGEL: Ich traue mich angesichts Ihrer Situation kaum zu sagen, dass ich gelitten hätte. Ich lebe als Rentnerin in einer sehr privilegierten Situation. Aber ich lebe allein, Beziehungen sind mein Lebensquell. Meine vier Enkel konnte ich sehr wenig sehen, ich durfte sie nicht auf den Arm nehmen. In unserer Familie gab es sehr unterschiedliche Haltungen zu den Kontaktbeschränkungen. Die einen waren großzügig, die anderen ängstlich. Diese Spaltung hat große Toleranz erfordert. Aber um ehrlich zu sein: Wir haben uns nicht immer an alle Regeln gehalten. Wirklich schlimm war für mich, dass ich meine 90-jährige Mutter nicht mehr umarmen durfte. Ich freue mich darauf, wenn wir wieder mehr körperliche Nähe miteinander haben.

Sind die Lasten gerecht zwischen den Generationen verteilt?

SIEGEL: Ich finde, dass die Jungen einen unglaublichen Verzicht auf sich nehmen mussten, um uns Ältere zu schützen. Aber diesen Verzicht haben nicht wir zu verantworten. Das war die Entscheidung der Bundesregierung.

GRÜNWALD: Es gibt ganz klare Ungerechtigkeiten. Ich lebe in einer WG, wir können uns an den Küchentisch setzen, Karten spielen, reden. Aber viele meiner Kommilitonen wohnen allein in einer kleinen Bude und haben sehr gelitten. Wenn man dann noch in einer neuen Stadt studiert und keinen Menschen kennt – das ist extrem hart. Ich bin dafür, ältere Menschen zu schützen, weil das Virus sie besonders hart trifft. Aber was daraus für die junge Generation folgt, wurde nicht beachtet.

Fynn Grünwald, 19, Student aus Aachen: Er hat seine Hochschule noch nicht von innen gesehen.

Er studiert Maschinenbau. Er wünscht sich mehr Solidarität von den Alten – und meint damit auch Zurückhaltung beim Feiern und Ferienmachen © Marc Wessendarp

Herr Grünwald, während Sie betonen, gern für die Gesundheit der Älteren zurückzustecken, geben Sie, Frau Siegel, zu, es nicht immer ganz genau zu nehmen mit den Regeln. Eine Umfrage zeigte schon im Herbst, dass Ältere die Vorschriften weniger ernst nehmen als die Jungen.

SIEGEL: In meinen Augen war es die absolute Härte, dass man sich nicht mehr im Freien treffen durfte, nur noch mit einer Person. Unglaublich, dass am Anfang der Pandemie sogar die Spielplätze geschlossen wurden. Nach meiner Kenntnis ist die Ansteckungsgefahr im Freien, wenn man Abstand hält, gering. Darüber habe ich mich ohne schlechtes Gewissen hinweggesetzt. Wir waren auch mal zu viert laufen statt zu zweit.

GRÜNWALD: Mich stört nicht, wenn Ältere mal ein bisschen laxer mit Regeln umgehen, solange sie nicht mit 40 Leuten den 70. Geburtstag feiern. Mich stört aber, wenn auf die junge Generation eingeschlagen wird: Ihr seid schuld! Nach dem Motto: Wenn die junge Generation nicht mehr feiert, dann gehen die Zahlen runter. Das ist unverschämt!

Nicht alle waren so diszipliniert, es gab Corona-Partys von Jugendlichen beispielsweise in Hamburg, Frankfurt, München ...

GRÜNWALD: Ja, mit Sicherheit. Aber das liegt auch daran, dass die keinen Ort haben. Die Jungen können sich nicht im Garten treffen. Die haben keinen Garten! Wir hocken den ganzen Tag in unseren Buden. Wir müssen mal raus. Wenn wir uns im Park treffen, wird das natürlich anders wahrgenommen, als wenn sich jemand mit fünf befreundeten Ehepaaren in seinem Garten trifft.

Greift Ihre Generation, Frau Siegel, selbstverständlicher nach Freiheiten? Vielleicht zu selbstverständlich?

SIEGEL: Ich sag Ihnen ganz ehrlich: Ich habe keine Angst vor dieser Krankheit. Die schlimmste Vorstellung wäre, dass ich Überträger bin, weil ich mich nicht immer ganz konsequent an die Regeln gehalten habe. Jetzt, nach der ersten Impfung, fühle ich mich etwas befreit.

Auf den Intensivstationen liegen inzwischen auch viele unter 70. Blenden Sie diese Realität aus?

SIEGEL: Die Zahlen sind ja nicht wegzudiskutieren. Ich schau mir deshalb gar nicht mehr alle Nachrichten und Statistiken an. Da ist sicher auch Selbstschutz dabei.

Wenn sich junge Menschen wie Fynn Grünwald weit über ein Jahr für die Älteren zurückgenommen haben, muss Ihre Generation dann nicht umgekehrt solidarisch sein mit den Jungen?

SIEGEL: Es ist ja eine Neidgeschichte. Jetzt geht es ums Gönnen. Ich finde bemerkenswert, Herr Grünwald, wie viel Verständnis Sie aufbringen. Ich wünsche mir aber auch Verständnis von der jüngeren Generation, dass unsere Grundrechte jetzt schon greifen.

GRÜNWALD: Mich stört einfach, dass wir im Stich gelassen werden. Für die Lufthansa sind neun Milliarden da, und wir Studenten müssen gucken, wo wir bleiben.

Constance Heft, 46, Mutter aus Zwickau: Sie arbeitet und macht Homeschooling – die Nerven liegen blank.

Constance Heft ist Sozialberaterin. Sie hat sich für den stern in ihrem Garten fotografieren lassen. Das Gespräch, bei dem sie mit Ulrike Siegel und Fynn Grünwald diskutierte, wurde via Zoom geführt © Jan Stradtmann

Was glauben Sie, wann Sie geimpft werden?

GRÜNWALD: Ich weiß es nicht, und das ist auch in Ordnung. Es muss ja erst mal genug Impfstoff da sein – vor allem Impfstoff, der auch für Jüngere geeignet ist. Wenn aber nun manche Ältere aus Befindlichkeit Biontech wollen, und dann telefonieren sie sieben Ärzte durch, bis sie einen finden, der sie damit impft, oder wenn sie versuchen, ihre Zweitimpfung vorzuziehen wegen Urlaubsplänen, dann finde ich das einfach unfair. Ich kann verstehen, dass Geimpfte ihre Freiheit zurückhaben wollen, aber ich finde, man kann sich schon überlegen: Muss ich jetzt wirklich in den Urlaub fahren?

Frau Siegel, Sie wollen bald in den Urlaub fahren.

SIEGEL: Solchen Impf-Snobismus finde ich auch nicht gut. Ich bin einmal mit Astra Zeneca geimpft, und ich werde Urlaub machen. Wenn ich Sie höre, durchaus mit schlechtem Gewissen. Aber ich bitte trotzdem um Verständnis dafür. Ich finde, es sollte selbstverständlich sein, dass wir Alten jetzt unsere Freiheiten wieder nutzen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen auch, sobald wie möglich.

GRÜNWALD: Ich will niemandem seine Freiheit wegnehmen. Ich kann nachvollziehen, warum Sie in Urlaub fahren möchten. Das will ich ja auch! Ich will auch mal wieder meine Freiheit genießen! Aber was ich um mich herum sehe, das frustriert mich auch, es macht mich wütend.

Geimpfte haben nun das Recht, sich mit beliebig vielen anderen Geimpften zu treffen: Frau Siegel, wäre es nicht fairer, den Ball flachzuhalten?

SIEGEL: Gegenfrage: Was haben die Jungen davon, wenn wir unsere Freiheiten nicht in Anspruch nehmen? Provokativ gefragt: Nützt es Ihnen, wenn auch wir weiterhin leiden?

GRÜNWALD: Nein, es hilft mir natürlich nicht. Doch welches Bild vermitteln uns Rentner, die jetzt wieder Partys feiern?

SIEGEL: Ich gebe Ihnen recht, wir dürfen nicht provozieren. Es ist nicht mehr lange, bis auch Sie geimpft werden. Auch Tests können Freiheiten ermöglichen. Es wird eine Zeit der Ungleichheit geben. Und bis dahin geht es darum, Verständnis füreinander zu haben.

GRÜNWALD: Richtig, aber warum kann man nicht sagen: Aus Respekt tragen wir das jetzt mit euch mit, schränken uns noch eine gewisse Zeit ein, solange ihr Jüngeren verzichten müsst – und starten dann alle gemeinsam wieder in ein "normales Leben"? Das wäre die Umkehrung der Solidarität, die wir 14 Monate gezeigt haben.

Herr Grünwald, geht es Ihnen vor allem um eine Geste, um Dankbarkeit?

GRÜNWALD: Es geht um die gesellschaftliche Stimmung.

HEFT: Mit einem Negativtest kann man in Läden gehen oder ins Restaurant, aber der Test ist der Impfung nicht gleichgestellt. Nur Geimpfte dürfen andere Geimpfte ohne Einschränkung treffen. Wir sind alle urlaubsreif und am Ende mit unseren Kräften. Eine Freundin, alleinstehend und geimpft, hat jetzt 14 Tage Urlaub. Da merke ich, wie sich zwei Seelen in meiner Brust streiten. Die eine sagt: Ich gönn es ihr. Die andere: Nee, das kann jetzt nicht sein! Jetzt sind wir mal dran!

Sie haben als Sozialberaterin Einblick in viele Familien. Was bekommen Sie zu hören?

HEFT: Eine Frau erzählte mir von ihren sechs Kindern, vier von ihnen Schulkinder, die sie zu Hause unterrichtet, drei haben ADHS. Ich frage mich, wie man das schaffen kann.

SIEGEL: Ich habe einen Sohn mit Downsyndrom. Er ist 35 Jahre alt und lebt in einer betreuten Wohngruppe, ist sehr selbstständig und hat über die ganze Pandemie hinweg gearbeitet. Doch er war sehr isoliert in seiner Wohngruppe. Er hat seine Freizeitgruppe sehr vermisst.

HEFT: Es ist vieles nicht nachvollziehbar. Warum man die Sportvereine über ein Jahr zugemacht hat, aber Profifußball geht. Am Ende sind es wohl wirtschaftliche Interessen, die entscheiden. Vielleicht geht es auch darum, die Bevölkerung ruhigzustellen – damit, dass wenigstens Fußball im Fernsehen läuft.

GRÜNWALD: Sie haben recht, Frau Siegel, auch Menschen mit Behinderung fehlt die Lobby. Für uns alle gibt es keine Perspektive. Gleichzeitig sitzen in Großraumbüros zehn, zwanzig Leute den ganzen Tag zusammen, stehen in der Industrie am Band nebeneinander. Viele Studierende haben ihren Job in der Gastronomie verloren. Da fallen 300, 400 Euro im Monat weg. Es fehlt die Bereitschaft, in die junge Generation zu investieren. Wir laufen gerade Gefahr, jungen Menschen den Spaß an Bildung zu versauen. Ich nehme gern in Kauf, dass Deutschland in 30 Jahren Schulden hat, wenn wir jetzt vernünftige Bildung bekommen – das ist doch ein guter Deal.

Sehen Sie Generationenungerechtigkeit auch in der Politik?

GRÜNWALD: Im Bundestag sind junge Menschen unterrepräsentiert. Es gab Gesprächsrunden, zu denen Studierende eingeladen wurden, auch zur Kanzlerin. Als unsere Probleme angesprochen wurden, hieß es: "Ach so, ja, das ist ein guter Punkt! Das haben wir irgendwie aus dem Blick verloren." Wir werden missbraucht, um feste Standpunkte zu bekräftigen, aber es hört niemand zu.

Ist dieses Jahr für Sie ein verlorenes Jahr?

GRÜNWALD: Ich habe einiges verpasst, gerade zwischen Abi und Studium. Ich wollte mit Freunden auf ein Festival, ich konnte meinen 18. Geburtstag nicht richtig feiern. Wir hatten keine Abiturfeier, das alles habe ich schmerzlich vermisst.

Was erwarten Sie von der älteren Generation?

GRÜNWALD: Ich würde mir wünschen, dass sie den Impfstoff nehmen, der ihnen empfohlen wird von der Impfkommission, und die Zeitabstände dazwischen einhalten.

Wie groß wird bei Ihnen, Frau Siegel, der Abstand zwischen erster und zweiter Impfung sein?

SIEGEL: Ich habe Astra. Und bei mir sind es sechs oder sieben Wochen.

Statt zwölf, wie ursprünglich empfohlen?

SIEGEL: Das hat der Hausarzt so beschlossen.

Haben Sie Impf-Snobismus im eigenen Bekanntenkreis erlebt?

SIEGEL: Durchaus. Manche wollen Biontech. Zum Teil aus berechtigten Gründen. Aber es gab auch andere, die gesagt haben: Sie möchten ganz grundsätzlich Biontech und warten so lange, bis sie das bekommen.

Herr Grünwald, Frau Heft, die jüngere Generation hat zweifellos sehr gelitten. Wenn man sich aber vor Augen führt, dass 86 000 Menschen gestorben sind, viele Patienten an langfristigen Folgen leiden – ist es dann nicht angemessen zu sagen, dass das nackte Leben vor dem Wohlergehen geht?

GRÜNWALD: Auf jeden Fall. Priorität Nummer eins hat der Schutz vor der Infektion. Im Arbeitsumfeld geht aber oft Profit vor Gesundheit, und das finde ich sehr frustrierend. Ich finde, es sollte in einer Gesellschaft eigentlich keine Frage sein, dass wir alle gemeinsam versuchen, ältere Menschen zu schützen.

HEFT: Es braucht auch eine gesunde Balance. Ich finde es ja nett, dass mich die Regierung vor dem Tod durch Corona schützen will. Aber bei manchen wurde durch die Einschränkungen die psychische Gesundheit so stark beeinträchtigt, dass sie sich das Leben nahmen. Wir haben so einen Fall im Bekanntenkreis. Im Prinzip müsste man die auch mitzählen als Corona-Opfer.

GRÜNWALD: Jeden Tag hören wir Zahlen, Zahlen, Zahlen. Auch wenn ich es wichtig finde, das Ausmaß zu erkennen, verlieren wir dadurch den Blick dafür, was das heißt: 86 000 Tote. Was bedeutet das für Angehörige? Das hatten wir viel zu wenig im Blick. Was macht es mit einem, wenn man nur noch eine Stunde hat, um sich von seinen Liebsten zu verabschieden? Es ist natürlich auch furchtbar, dass Leute durch die Maßnahmen vereinsamen, aber ich finde, die Antwort darauf ist nicht, die Maßnahmen zu reduzieren, sondern eine Möglichkeit zu finden, sie zu unterstützen. Beispielsweise durch mehr psychologische Hilfe. An unserer Hochschule kommt die psychologische Beratung nicht mehr damit hinterher, Anfragen zu beantworten. Das sollten wir aus der Pandemie lernen. Es muss normal werden, sich Hilfe zu holen – und sie zu bekommen.

SIEGEL: Die psychischen Bedürfnisse nach sozialen Kontakten, nach Berührung, sind zu kurz gekommen. Meine Befürchtung ist, dass die Ängste der Menschen nicht vorbei sind, ständig kommen neue schlimme Nachrichten: Da geht eine Tür auf, und schon kommt die nächste Mutante. Der Mensch braucht aber wieder Zuversicht und Vertrauen.

HEFT: Und eine Öffnungsperspektive. Wir sagen schon manchmal im Freundeskreis: Wenn Corona vorbei ist, wissen wir gar nicht mehr, worüber wir reden sollen, irgendwie landen wir immer wieder bei diesem Thema. Frau Siegel, wir wünschen einen schönen Urlaub!

GRÜNWALD: Ja, genau!