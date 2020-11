Franziska Ferber und Nele Flaccus sind ungewollt kinderlos. Viel Schmerz und Trauer liegen hinter ihnen. Doch das ist Vergangenheit. Sie haben auch ohne Kinder ihr Glück gefunden. von Katharina Hoch

An einem Sonntagmorgen fiel Franziska Ferber um. Sie stand gerade in der Küche, als sie ohnmächtig wurde. Dabei brach sie sich den Kiefer. "Das war ein Warnschuss", erzählt die Münchnerin. Im Krankenhaus sagten ihr die Ärzte, dass sie körperlich und mental erschöpft sei. Damals war sie seit vielen Monaten in Kinderwunschbehandlung. Obwohl sie noch jung war, konnten sie und ihr Mann auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen. Sie wissen bis heute nicht, warum. Franziska musste Hormone und andere starke Medikamente nehmen. Ihr war jeden Tag übel, sie fühlte sich entkräftet und schwach. Doch sie kämpfte. Denn sie glaubte fest daran, dass man alles erreichen kann, wenn man die Zähne zusammenbeißt.

Franziska Ferber versuchte alles, um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Lange nahm sie Hormone und andere starke Medikamente. © Privat

INach dem Sturz änderte sie ihre Meinung. Ihr Mann fragte sie im Krankenhaus: „Bist du dir eigentlich sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir dein Leben riskieren, um ein Neues zu kreieren?" Diese Frage veränderte schlagartig ihre Sicht und sie brach die Behandlung ab. "Alle sagen immer, dann adoptiert halt. Aber das ist gar nicht so leicht", erzählt sie. In München habe es damals sechs Kinder gegeben und 400 Bewerberpaare. Noch mal jahrelanges Warten? Das wollten sie und ihr Mann nicht. „Erst dann ist mir klar geworden: Jetzt werde ich wirklich ein kinderloses Leben haben."

In Deutschland ist laut dem BMFSFJ, dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. Wenn es auf natürlichem Weg nicht klappt, hoffen viele auf die Reproduktionsmedizin. Doch die kann nicht jedem Paar helfen. In den Jahren 2018 und 2019 lag die Geburtenrate pro Embryotransfer gerade einmal bei 23,5 Prozent. Das berichtet das Deutsche IVF-Register im aktuellen Jahrbuch. Auch Adoption ist für viele keine Option. Denn die Chancen, vor allem auf ein Baby, sind meist gering. 2019 waren in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 867 Kinder und Jugendliche zur Adoption vorgemerkt. Und 4278 Paare hatten sich für eine Adoption beworben. So kamen im Schnitt fünf Bewerberpaare auf ein Kind.

Die Vorstellung eines kinderlosen Lebens ist für viele ein Schock

"Die wenigsten Paare setzen sich zu Beginn des Kinderwunsches damit auseinander, dass es nicht klappen könnte", sagt Iris Enchelmaier. Die Sozialpädagogin hat sich auf das Thema Kinderlosigkeit spezialisiert. Die Vorstellung, ein Leben ohne Kinder zu haben, sei für viele erst einmal ein Schock, erklärt sie. Auch Nele Flaccus kennt diesen Zustand. Aufgrund eines Gendefekts konnte und wollte sie keine Kinder bekommen. Als sie das endgültige Ergebnis von der Uniklinik bekam, sei sie wie erstarrt gewesen und habe ein großes Loch gespürt, erzählt die 42-Jährige. "Mir tat am meisten weh, dass ich durch ein Kind nicht weiterleben kann, wenn ich tot bin. Dass ich keine Erfahrungen und keine Werte in der Welt hinterlassen kann."

Nele Flaccus konnte und wollte wegen eines Gendefekts keine Kinder bekommen © Privat

Nele hat eine Therapie gemacht, viel darüber gesprochen und intensiv getrauert. "Ich habe massiv gelitten, als wäre ein Kind gestorben, obwohl keins da war." Franziska erging es ähnlich. In unserer Gesellschaft könne man sowieso nicht gut mit Trauer umgehen, findet sie. Selbst dann nicht, wenn tatsächlich jemand gestorben sei. "Aber da war ja gar nichts. Kinderlos, das ist für die allermeisten Menschen unfassbar abstrakt". Bei ihr kam die Trauer in Wellen. Bis sie wieder richtig Fuß fasste, dauerte es drei Jahre.

Der Trauerprozess sei vergleichbar mit der Trauer, die man beim Tod eines geliebten Menschen durchlebe, erklärt die Sozialpädagogin. "Das ungeborene Kind hat in der Fantasie schon einen großen Raum eingenommen, obwohl es nicht auf der Welt ist." Es sei wichtig, Abschied zu nehmen, ein Ritual zu finden oder einen Ort zu schaffen, wo man trauern kann, sagt Enchelmaier. "Ich habe einmal erlebt, dass ein Paar eine Karte an Freunde und Verwandte verschickt hat. Darin stand, dass sie jetzt abgeschlossen haben mit ihrem Kinderwunsch."

Nach Trauer und Abschied kommt Neuorientierung. "Dann geht es darum, sich einen neuen Lebensplan zu entwickeln, der attraktiv ist und auf den man Lust hat", erklärt sie. Sobald man einen guten Plan B habe, sei man nicht mehr so angreifbar. Nele fand ihren Plan B bei Ebay Kleinanzeigen. Eigentlich war sie auf der Suche nach einem Hund, mit dem sie ab und zu Gassi gehen könnte. Dann stieß sie auf eine Anzeige von einer Namensgefährtin. Eine andere Nele suchte dringend eine Betreuung für ihre zweijährige Tochter Merle (Name geändert). "Ich habe gedacht ‚Oh, die heißt auch Nele‘. Es ist sehr selten, dass ich eine andere Nele kennenlerne. Dann haben wir telefoniert und ein paar Stunden später waren sie und ihre Tochter zum ersten Mal hier. Ich habe gleich eine Verbundenheit gespürt", erzählt sie. Mittlerweile kommt Merle jeden Tag.

Bei dem Anblick von Kinderkleidung kamen ihr die Tränen

"Als ich Merle zwei Wochen hier bei mir hatte, habe ich gemerkt, dass der Kinderwunsch weg ist", sagt Nele lachend am Telefon. "Das hört sich erst mal gemein an, hat mit dem Kind aber gar nichts zu tun." Sie habe erkannt, dass ein Kind nicht in ihr Leben passe. Denn sie habe sich ein Leben ohne Kind aufgebaut und könne sich nicht vorstellen, 24 Stunden nonstop für ein kleines Lebewesen da zu sein, meint sie. "Diese Erkenntnis hat mich irgendwie beruhigt." Nele erzählt, sie habe seit ihrem 30. Lebensjahr sehr viel gelitten. Ab 40 sogar noch mehr. "Jetzt bin ich 42 und habe Frieden geschlossen. Hätte mir das vor einem Jahr jemand gesagt, hätte ich das nicht geglaubt."

Franziska beschreibt sich selbst als sehr herzlichen Menschen. Sie fragte sich damals: "Wohin mit meiner Liebe, meiner Fürsorge?" Die 42-jährige Münchnerin holte sich wieder einen Hund ins Leben. Den könne sie verwöhnen und umsorgen, meint sie. Dann beschloss sie, ihrem Leben durch ihren Beruf mehr Sinn zu geben. Zuerst kündigte sie ihren Job in der Unternehmensberatung, dann sattelte sie um und machte eine Coaching-Ausbildung. Heute begleitet sie selbst Frauen, die ungewollt kinderlos sind. Hier könne sie ihre fürsorgliche Ader ausleben, erzählt sie.

Viele Frauen leiden unter ihrer Kinderlosigkeit. Hier finden Betroffene Hilfe: Pro Familia bietet Beratungen an

Online-Plattformen zum Austausch, z.B. www.wunschkinder.net oder www.klein-putz.net

Facebook Gruppen, z.B. "Ungewollt Kinderlos – Wie geht man damit um?"

Selbsthilfegruppen: Kontaktstellen über NAKOS

"Was regelmäßig dafür gesorgt hat, dass ich heulend nach Hause bin, waren die niedlichen Kinderklamotten, die ich im Schaufenster gesehen habe. Das mag banal klingen, aber das war ganz fürchterlich", erinnert sich Franziska. Das habe sich jedoch gelegt, weil sie und ihr Mann mittlerweile acht Patenkinder haben. Dem Paar bedeuten sie sehr viel. "Das, was uns verwehrt bleibt, weil wir keine Eltern sind, das kompensieren wir ein bisschen mit unseren Patenkindern", erzählt sie. Mit ihnen machen sie das, was sie mit ihren Kindern auch gerne gemacht hätten. Dabei empfinden sie viel Glück und Freude.

Nele hat gerade eine Ausbildung zur Tagesmutter begonnen. Bald will sie mehrere Kinder gleichzeitig betreuen. "Ich denke mittlerweile, dass das alles vielleicht seinen Sinn hatte. Vielleicht musste das so kommen, damit ich Merle kennenlerne und auch für Nele da sein kann", sagt sie. Jetzt weiß sie, dass sie ihre Werte und Erfahrungen auch ohne eigene Kinder weitergeben kann.