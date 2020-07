Seine beiden Stiefel und die Mütze, die er sich immer gerne bis über die Augenbrauen ins Gesicht gezogen hat – mehr ist von Alonzo Brooks zunächst nicht aufzufinden. Es ist der 4. April 2004 in La Cygne, einem winzigen Städtchen im ländlichen Kansas. Ein Stiefel und die Mütze liegen in der Wiese am Straßenrand, der zweite Stiefel ein paar Meter weiter auf der anderen Straßenseite.

In einem Haus, nur wenige Meter entfernt, hat hier in der vergangenen Nacht eine Party stattgefunden. Alonzo Brooks war dort mit ein paar Freunden zu Gast, sie waren extra mit dem Auto aus ihrem eine Stunde entfernten Heimatort Gardner gekommen. Die Stimmung war ausgelassen, vor allem Brooks selbst schien offenbar bester Dinge, wie Augenzeugen später berichten.

Trotzdem war der 23-Jährige – der eigentlich nur beim American Football zum "Tier" werden konnte, wie seine Freunde versichern – irgendwann kurz mit einem Gast aneinandergeraten. Aber der Streit wurde schnell von Umherstehenden geschlichtet.

"Probleme mit Hautfarben" im ländlichen Kansas

"Es gab Leute auf der Party, die Probleme mit Hautfarben hatten", erinnert sich ein Freund, der damals dabei war, nun in der aktuellen Dokumentation "Unsolved Mysteries". Netflix hat der bekannten True-Crime-Serie neues Leben eingehaucht und weitere ungelöste Verbrechen in die neue Staffel gepackt. Zuschauer sind aufgerufen, sich mit evetuellen Hinweisen zu melden. "Aktenzeichen XY" für Millennials, sozusagen.

Probleme mit Hautfarben haben viele der Bewohner in La Cygne, im ländlichen Teil des US-Bundesstaates Kansas, wo der mittlere Westen nicht mittlerer sein könnte. Die Cowboy-Mentalität und auch der Rassismus sind hier bereits deutlich stärker ausgeprägt als in Gardner, der vorstädtischen Heimat von Alonzo Brooks und seinen Freunden.

Lässt man in so einer Gegend seinen Freund als einzigen Schwarzen auf einer Party zurück?

Das fragen sich bis heute auch zahlreiche Familienmitglieder von Brooks, aber eine Verkettung unglücklicher Umstände hat offenbar dafür gesorgt, dass es in jener Nacht genau so kam und Brooks sich irgendwann alleine und auf sich gestellt in der weißen Hauspartygemeinschaft von La Cygne befand.

Am nächsten Tag stellt Brooks' Mutter fest, dass ihr Sohn nicht nach Hause gekommen ist. Sein Bett ist noch vom Vortag gemacht. Schnell werden Freunde und Geschwister informiert, und sie fahren sofort nach La Cygne, um nach ihrem Alonzo zu suchen. Doch sie finden nur die Mütze und die Stiefel.

Warum sollte er sich die Stiefel ausgezogen haben?, fragen sie sich. Immerhin hatte Brooks sich eine Woche zuvor beim Basketball eine Knöchelverletzung zugezogen. Warum also sollte er barfuss durch die Gegend laufen wollen? Noch ist alles unklar, aber schon jetzt sind sich die Angehörigen von Alonzo Brooks sicher: Hier ist etwas passiert.

"Er taucht schon bald wieder auf"

"Er taucht schon bald wieder auf", müssen sie sich kurz darauf vom Sheriff der Gemeinde anhören. Währenddessen wird das Gebiet um das leerstehende Haus, in dem die Party stattfand, auf- und abgesucht: ein paar Felder, ein kleiner Bach. Die Spurensicherung rückt mit Hunden und Helikoptern und Rettungstauchern an. Auch das FBI beginnt bald mit Ermittlungen. Könnte ein Hassverbrechen vorliegen? Augenzeugen berichtet, dass Brooks auf der Party rassistisch beleidigt und bedroht worden sei.

Die Polizei verhört Hunderte Zeugen, führt Lügendetektortests durch, kommt schließlich aber doch nur zu der Folgerung, Brooks sei offenbar betrunken gewesen und habe sich die Stiefel ausgezogen. Das sei überhaupt nicht seine Art, sagen die Freunde. Von der Knöchelverletzung ganz zu schweigen.

In den nächsten Tagen rufen Familienmitglieder von Brooks täglich bei der Polizei an, um den neuesten Stand der Ermittlungen abzufragen, immer in der Hoffnung auf einen Durchbruch. Doch es will sich einfach nichts ergeben. Stattdessen beschwert sich ein Polizist irgendwann über die Häufigkeit der Anrufe und Nachfragen.

27 Tage nach der Party, am 1. Mai 2004, gibt die Polizei der Familie von Brooks schließlich grünes Licht, das weitläufige Gelände rund um das Partyhaus auf eigene Faust abzusuchen – und es dauert keine 30 Minuten, bis sie die Leiche nur rund 200 Meter entfernt in einer kleinen Schlucht am Bach entdecken. Dort habe sie vorher nicht gelegen, beteuert die Polizei.

Und tatsächlich weist wenig darauf hin, das Brooks hier schon seit knapp einem Monat im flachen Wasser gelegen haben kann. Die Papiere und die Geldbörse, die man bei ihm findet, sind beinahe unbeschädigt. Aber wer hat die Leiche, dann offenbar erst nach der letzten Suchaktion der Ermittler, dort abgelegt?

Wilde Spekulationen machen die Runde

Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung des verwesenden Körpers werden anschließend keine äußeren Einwirkungen nachgewiesen, die zum Tode geführt haben könnten: keine Knochenbrüche, keine Schussverletzungen. Andere Ursachen, wie Ertrinken oder Erwürgen, können deshalb allerdings nicht ausgeschlossen werden.

Die Hinterbliebenen von Brooks schließen einen Unfall ohnehin aus. Wilde Spekulationen und Gerüchte machen später die Runde. sie reichen von Brooks' Mitnahme als Anhalter auf jener Straße, wo später Stiefel und Mütze gefunden worden, bis zu seiner Folterung in einem Kofferraum. Hat er auf der Party tatsächlich zu heftig mit einem weißen Mädchen geflirtet? Wurde er von vier, fünf Typen verprügelt, wie Freunde gehört haben wollen? Zu Tode gar?

Das Kansas Bureau of Investigation stellt die Ermittlungen im März 2019 ein, weil über den langen Zeitraum keine weiteren Hinweise auf ein Verbrechen gefunden werden konnten. Aber was ist mit Nachforschungen auf Bundesebene? "Ich kann nicht verstehen, warum das FBI nichts herausgefunden hat", sagt ein Freund von Alonzo Brooks in "Unsolved Mysteries".

Tatsächlich verkünden der Anwalt Stephen McAllister und der zuständige Special Agent Timothy Langan vom FBI schließlich Anfang Juni 2020, kurz vor dem Start der Netflix-Doku, dass man die Ermittlungen bereits vor über einem Jahr wieder aufgenommen habe.

“Wir untersuchen, ob Alonzo ermordet wurde,” so McAllister in einem öffentlichen Statement. “Sein Tod war zweifellos verdächtig, und irgendjemand, wahrscheinlich sogar mehrere Menschen, wissen, was in jener Nacht im April 2004 passiert ist." Es sei überfällig, dass die Wahrheit ans Licht komme: "Das Schweigegelübde muss gebrochen werden." Eine Belohnung von 100.000 US-Dollar für entscheidende Hinweise zur Lösung des Falles wurde ausgerufen.

Aber bisher schweigen die Menschen, die mehr wissen könnten, unten im ländlichen Kansas. Seit 16 Jahren schon. Die Frage ist nur, wie lange noch.