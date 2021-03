von Christoph Koch

Hier sind fünf gute Nachrichten zu Corona. Von Christoph Koch

Mehr Impfstoff-Fabriken

Endlich! In Marburg hat ein weiteres Werk der Firma Biontech den Betrieb aufgenommen. Die Vorbereitungen hatten im September begonnen, an einem Standort mit großer Tradition: Hier produzierte Impf-Pionier und Nobelpreisträger Emil von Behring bereits vor über 100 Jahren ­seine lebensrettenden Seren gegen Diphtherie und Tetanus. Biontech plant, im ersten Halbjahr 2021 in Marburg 250 Millionen Impfdosen herzustellen – nur Abfüllung und Verpackung erfolgen andernorts. Ab Anfang April soll Marburger Impfstoff ausgeliefert werden. Und gemeinsam mit dem Partner Pfizer will Biontech die weltweite Produktion in diesem Jahr auf zwei Milliarden Dosen ausweiten.

Ein weiteres Werk entsteht in Dessau. Dort wird das Unternehmen IDT Biologika für den schwedisch-britischen Konzern ­Astra Zeneca Impfstoff herstellen. Auch dieser Standort hat Tradition. Als bakteriologisches Institut 1921 gegründet, produzierte das Werk in der DDR Impfstoffe und ist heute als Innovator bei Veterinärimpfstoffen weltweit bekannt. Allerdings wird die Produktion von Corona-Impfstoff in Sachsen-Anhalt erst für Ende 2022 ­erwartet und kann somit den aktuellen Mangel nicht lindern. Sie schafft jedoch – auch mit Blick auf neue Mutanten – Zukunftssicherheit für die Fertigung in Deutschland.

Zukunftsfähige Vakzine

Die neue Technologie der mRNA-Impfstoffe ist bislang ein durchschlagender Erfolg – das zeigt besonders das Beispiel Israel, wo bereits neun von zehn Bürgern ab 60 Jahre mit Präparaten von Pfizer-Bion­tech geimpft sind. Eran Segal, der am Weizmann Institute of Science in Rehovot forscht, führt eine Gesamtstatistik: Seit Mitte Januar registrierte er einen Rückgang schwerer Covid-19-Verläufe um 38 Prozent. In der Altersgruppe über 60 sank die Zahl der Toten um 40 Prozent, die der Krankenhausaufnahmen um 44 Prozent. Zwei Millionen Israelis können bereits eine Bescheinigung über voll­ständigen Impfschutz vorweisen. Obendrein deutet sich an, dass die bisherigen mRNA-Impfstoffe den bislang besten Schutz bieten und dass sie wegen ihres unkomplizierten Aufbaus rasch an neue Virustypen angepasst werden können, womöglich eignen sie sich auch als Kombi-Schutz gegen mehrere Mutanten gleichzeitig.

Neue antivirale Medikamente

Eher ungern erinnert man sich dieser Tage an Donald Trump – doch seine aufwen­dige Covid-19-Behandlung ist im Gedächtnis geblieben: Sehr früh erhielt der damalige Präsident einen Antikörper-Cocktail, der das Virus unterdrücken sollte. Prinzipiell können sehr schwere oder gar tödliche Verläufe mit einem solchen Präparat oft abgewendet werden. Doch das glückt nur, wenn man früh handelt. Eine Infektion muss frisch sein – nur die erste Krankheitsphase wird vom Virus beherrscht.

Vergangene Woche erweiterte die US-Arzneimittelbehörde FDA aufgrund guter Daten die Notfallzulassung eines Antikörper-Cocktails des Unternehmens Eli Lilly, der auch nach Deutschland ge­liefert wird. Obwohl derlei Arzneimittel heute biotechnologisch produziert werden, wirken sie ähnlich wie von Behrings Seren aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt aber auch ganz neue Ideen. So hat man den ACE2-Rezeptor menschlicher Zellen, über den sie vom Virus geentert werden, nachgebaut. Als Infusion gegeben, so zeigen Experimente, könnte er Corona­viren blockieren und so ein Fortschreiten der Infektion verhindern.

Entzündungen unter Kontrolle

Dass Covid-19 im ganzen Körper große Schäden anrichtet, liegt oft an einer unkontrollierten Immunantwort der Infizierten. Zu Anfang der Pandemie musste die Me­dizin erst lernen, diese Überreaktion zu ­beherrschen – und das gelingt ihr heute ­wesentlich besser. Neben Dexamethason, einem lange bewährten Cortison-Verwandten, werden neuartige Antikörper-Präpa­rate auch als Entzündungshemmer ein­gesetzt. Einige von ihnen haben sich bei Auto­immunkrankheiten wie Rheuma bereits bewährt, andere Therapieansätze sind ­experimentell. Gemeinsam ist ihnen, dass sie das Immunsystem "modulieren": Sie ­geben der körpereigenen Abwehr die Anweisung, ihre panischen Attacken ein­zustellen. Gewebszerstörungen werden so gestoppt, und der Wendepunkt zu einer Genesung kann meist früher erreicht werden. Als ebenso wichtig hat sich die Be­handlung oft winziger Blutgerinnsel erwiesen: Viele Patienten erlitten Thrombosen oder starben gar an Embolien. Gerinnungshemmer gehören bei Covid-19 heute zur ­klinischen Routine.

Umfassender Schutz

Es scheint derzeit, als wäre kaum jemand erkältet. Und das stimmt zumindest beinahe: Die Aktivität von Influenza- und Erkältungs­viren hat historische Tiefstände erreicht. Auch das beweist, wie wirksam Distanzhalten, Masketragen und Händewaschen sind. Erreger für Durchfall und Kinderkrankheiten grassieren ebenfalls weniger als gewohnt. Wir haben in kurzer Zeit viel darüber gelernt, wie man Krankheitser­reger wirksam unterdrückt – und wie wir uns auf neue vorbereiten. So gesehen stärken uns erkannte Fehler nicht weniger als unübersehbare Erfolge.