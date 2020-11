Durchbruch beim Corona-Impfstoff: Biontech und Pfizer beantragen Notfallzulassung in den USA – was das bedeutet

Covid-19-Forschung Durchbruch beim Corona-Impfstoff: Biontech und Pfizer beantragen Notfallzulassung in den USA – was das bedeutet

Die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19 kommt voran. Biontech und Pfizer haben in den USA eine Notfallzulassung beantragt. Alle wichtigen Fragen und Antworten zu dem Vorgang.

Die Mainzer Firma Biontech und ihr US-Partner Pfizer beantragen eine Notfallzulassung ihres Corona-Impfstoffs in den USA. Was bedeutet das?

Bei einer gewöhnlichen Zulassung reichen Firmen ihren Antrag erst nach dem vollständigen Abschluss ihrer Studien ein. Solche Anträge können zehntausende Seiten umfassen, und meist dauert es viele Monate, bis sie geprüft sind. Bei einer Notfallzulassung wird die Begutachtung durch die zuständige amerikanische Arzneimittelbehörde FDA deutlich beschleunigt. Dafür beugen sich mehr Mitarbeiter gleichzeitig über die Daten. Zudem müssen mögliche Nebenwirkungen von Studienprobanden nur über eine kürzere Zeit nachverfolgt worden sein als gewöhnlich. Im Fall der Covid-19-Impfstoffe gab die FDA für eine Notfallzulassung vor, dass die Nachverfolgung bei der Hälfte aller Probanden dennoch mindestens zwei Monate lang erfolgen muss.

Auf welcher Basis hoffen die Firmen auf eine Notfallzulassung?

Für eine Notfallzulassung werden – wie auch für eine reguläre Zulassung – Sicherheit und Wirksamkeit genauestens abgewogen. Dafür ist insbesondere die letzte Phase der Studien entscheidend, bei denen der Impfstoff unter anderem in Deutschland, Brasilien und den USA mehreren zehntausend Freiwilligen verabreicht wird. Dabei zeigte sich eine Wirksamkeit von 95 Prozent. Das bedeutet, dass der Impfstoff 95 Prozent aller Covid-19-Erkrankungen verhindern kann. In der Gruppe der besonders gefährdeten Über-65-Jährigen erzielt die Impfung fast den gleichen Wert. Das ist deutlich mehr, als Experten erwartet hatten. Ungewiss ist allerdings weiterhin, wie gut die Impfung auch die Infektion selbst verhindern – oder ob Infizierte das Virus trotz Impfung weitergeben können. Wichtig für die Zulassung: Schwerwiegende Nebenwirkungen traten laut Biontech und Pfizer bisher in keinem einzigen Fall auf.

Wann ist mit einer Zulassung in Deutschland zu rechnen?

Für eine Zulassung in Deutschland ist die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA zuständig. Diese prüft den Impfstoff bereits in einem sogenannten rollierenden Einreichungsprozess. Dabei erhält sie kontinuierlich die Daten aus den Studien, sobald diese vorliegen. So kann die Begutachtung wie bei der amerikanischen FDA ebenfalls deutlich verkürzt werden.

Ist die Sicherheitsüberprüfung mit einer Notfallzulassung abgeschlossen?

Nein, wie bei anderen Impfstoffen (und Medikamenten im Allgemeinen) geht die Prüfung nach einer Zulassung weiter. Denn sehr seltene Nebenwirkungen, die beispielsweise einen Geimpften unter Hunderttausend treffen, lassen sich auch in den großen Zulassungsstudien nicht feststellen. Deshalb findet eine sogenannte Nach-Zulassungs-Überwachung statt. Treten seltene Nebenwirkungen auf, melden Patienten, Ärzte oder Unternehmen sie an die Zulassungsbehörden, die dann das Nutzen-Risiko-Profil neu bewerten. Um Nebenwirkungen systematisch zu erfassen, fordern Experten im Fall der Coronavirus-Impfung in Deutschland ein Impfregister – so wie es andere Länder schon führen. Darin würde genau festgehalten, wer geimpft wurde und wie es ihm danach geht.

Wann wird der Impfstoff in Deutschland zu bekommen sein?

In ihrer Pressemitteilung schreiben die Firmen, sie seien in der Lage, den Impfstoff „innerhalb von wenigen Stunden nach der Zulassung auszuliefern“. Klar ist jedoch: Es wird zu Beginn nicht genug Impfdosen für alle geben, die sich impfen lassen wollen. Die EU-Kommission hat einen Kaufvertrag mit den beiden Unternehmen über zunächst 200 Millionen Dosen im Namen aller EU-Statten abgeschlossen, doch nach eigenen Angaben können Pfizer und Biontech insgesamt nur 50 Millionen Dosen bis Ende des Jahres produzieren. Wann wie viele Dosen hierzulande ankommen, ist unklar. In Deutschland bereiten sich die für die Verteilung zuständigen Bundesländer darauf vor, dass ihre Impfzentren ab dem 15. Dezember einsatzbereit sind.