Bei der Kontrolle des Corona-Virus spielen Tests höchster Qualität womöglich bald eine geringere Rolle als bislang. Experten fordern vielmehr den Einsatz von Schnelltests, deren Produktion inzwischen anläuft.

In der idealen Pandemie-Welt geht es zumindest bis zum Einsatz wirkungsvoller Impfstoffe so zu: Die amtlichen Virusjäger wissen zu jeder Zeit genau, wo der Erreger ist, wer ihn sich wann, wo und von wem eingefangen hat, wie es den Infizierten heute, morgen und übermorgen geht und wann die Ansteckungsgefahr definitiv vorbei ist. Schon kann das gewohnte Leben weiterlaufen. Der Weg in dieses epidemiologische Paradies führt allerdings unausweichlich über viele Millionen Tests auf Sars-CoV-2 – täglich, bedeutet das, am besten mehrmals. Und schon ist er aus, der Traum.

Nicht einmal im Ansatz ist so etwas zu leisten, mag unsere diagnostische Infrastruktur im weltweiten Vergleich auch noch so imposant sein. In den vergangenen Monaten wurde die Kapazität bereits um den Faktor 12 hochgefahren. Doch selbst noch mehr Labore und noch mehr Analyse-Hardware lösen das grundsätzliche Problem nicht. Denn zusätzliche Anlagen wollen nicht nur gekauft, sondern auch versorgt werden, verbrauchen Ressourcen und dazu spezielle Reagenzien. Die aber sind derzeit weltweit gefragt und werden somit knapp und knapper, wie Laborärzte beklagen. Ein Problem, das auch darüber noch hinausreicht: Selbst bei unbeschränkten Testkapazitäten gäbe es für uns keine lückenlose Sicherheit. Denn irgendwann und irgendwo kommt das Virus aus einer Ecke, wo es keiner erwartet hat.

So beispielsweise kürzlich im Rhein-Erft-Kreis. Dort war ein symptomfreier Säugling bei einer Untersuchung im Krankenhaus offenbar routinemäßig auch auf das Coronavirus getestet worden. Überraschenderweise war der Befund positiv, und wie sich bei der sofort eingeleiteten Kontaktverfolgung zeigte, hatte die Familie des Babys ein paar Tage zuvor an einer Hochzeitsfeier im benachbarten Frechen teilgenommen – 85 Gäste, 23 Infizierte, mehr als 200 weitere Kontakte. So schnell kann das gehen. So wenig lässt sich jeder einzelne Fall passgenau isolieren. So schnell entflammt irgendwo im Land ein neuer „Hotspot“.

Testen, testen, testen?

Sars-CoV-2 hat die unangenehme Eigenschaft, sich auch da verbreiten zu können, wo sich alle pudelwohl fühlen und keiner auch nur an Krankheit denkt. Denn die Träger des Virus werden nicht erst ansteckend, wenn sie fiebern oder husten, sondern schon ein, zwei Tage bevor auch nur irgendein Symptom auftritt – falls eines auftritt. Auch der bayerische Versuch, Sars-CoV-2-positive Reiserückkehrer an Flughäfen oder der Landgrenze durch Massentestungen abzufangen, ging gründlich daneben. Eben erst mussten weitere Verzögerungen bei den seit Wochen angebotenen kostenlosen Tests für alle eingeräumt werden. Weder das Virus selbst noch die Laborinfrastruktur folgt halt widerstandslos ministeriellen Anweisungen. Laborergebnisse aber, die erst nach sieben Tagen übermittelt werden oder am Ende nicht einmal zugeordnet werden können, sind für die Tonne. Sie schaden sogar, weil sie das Vertrauen in das Testsystem aushöhlen können. Natürlich war auch die von der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgegebene Devise schon früh und völlig zu Recht: „Testen! Testen! Testen!“. Doch die ärztliche Weisheit kennt nicht nur den Merksatz: „Viel hilft viel“, sondern auch den: „Wer viel misst, misst viel Mist.“

Mit Blick auf die Corona-Pandemie bedeutet das, geschicktes, gezieltes Testen kann weitaus hilfreicher sein als supergenaues Messen in jedem einzelnen Fall. Denn selbst abgesehen von allen schon genannten Einschränkungen werden schließlich auch noch jene Labor-Kapazitäten in Beschlag genommen, die für Untersuchungen gebraucht werden, die auch ohne Covid-19 nötig sind. Die bevorstehende Erkältungs- und Grippesaison dürfte auch in dieser Hinsicht zur enormen Belastung werden. Dabei ist nach oben aber gar keine Luft mehr. „Lange halten wir das nicht mehr durch“, klagt etwa Jan Kramer, Internist und Labormediziner vom Vereinsvorstand der „Akkreditierten Labore in der Medizin“ (ALM). Arbeitsaufwand wie Ressourcen-Nutzung seien längst am Limit. „Es kann doch nicht sein, dass wir sehenden Auges auf eine Notsituation zusteuern.“

Über eine Million Sars-CoV-2-Tests wurden nach den Reports von 155 Laboren in der vergangenen Woche durchgeführt. Von diesen Tests waren 0,7 Prozent positiv. Natürlich ist das zunächst einmal erfreulich. Je weniger Infizierte, desto besser. Zugleich aber stellt sich die Frage, welchen Sinn Hunderttausende von negativen Tests haben, außer den Betroffenen für einen Moment Erleichterung zu verschaffen. Denn länger ist die gar nicht berechtigt, kann doch eine Ansteckung beispielsweise schon beim freudigen Anstoßen auf den negativen Befund erfolgen. Ganz unabhängig von ihrer Genauigkeit sagen solche Virus-Tests immer nur etwas über den Augenblick aus, in dem die Probe aus Rachen oder Nase genommen wurde. Wie hilfreich ist es also, einmalig an der Grenze zu testen und die Betroffenen dann – mit oder ohne Virus in den Schleimhäuten – weiterfahren zu lassen? „Wir müssen dort testen, wo es medizinisch sinnvoll ist. Anlasslose Tests von Reiserückkehrern gehören sicherlich nicht dazu“, fordert der ALM-Vorsitzende Michael Müller.

Wer ist tatsächlich ansteckend?

Einen Ausweg aus dem Dilemma zwischen maximaler Kontrolle der Pandemie und einer Labormedizin an der Schmerzgrenze bietet womöglich eine Unterscheidung, die in Fachkreisen schon eine Weile diskutiert wird und zunächst banal klingt: Eine Infektion ist nicht dasselbe wie die Infektiosität. Daraus folgt, wer die Ausbreitung des Coronavirus auf einem möglichst niedrigen Niveau halten will, muss vor allem wissen, wer ansteckend ist. So gut wie keinen Einfluss auf die Corona-Ausbreitung im Land oder auch in einer Schule oder einem Altenheim hat dagegen die Information, ob in der Nasenschleimhaut eines Patienten oder auch in dessen Stuhl noch ein paar Viruspartikel nisten. Von denen geht keine Gefahr mehr aus. Denn der Nachweis des Virus-Erbguts sagt noch nichts darüber, ob die so entdeckten Erreger auch tatsächlich replizieren, sich also im Rahmen einer Infektion ausbreiten. Zudem gibt es immer eine Schwelle, gewissermaßen eine Mindestzahl von Viren, die für eine Ansteckung nötig sind. Für Sars-CoV-2 ist noch nicht ganz klar, wo genau dieser Schwellwert liegt. Sicher ist aber, dass nicht jeder flüchtige Kontakt mit dem Virus auch schon zu einer Infektion führt. Wo also wird es wirklich gefährlich?

Der Einsatz von verschiedenen Verfahren für unterschiedliche Zielgruppen und Situationen könnte das Test-Dilemma schon bald bewältigen helfen. Natürlich muss ein Arzt, der einem konkreten Patienten helfen will, auch künftig möglichst genau wissen, wie dessen Viruslast ist, wie er auf Medikamente oder sonstige Behandlungen reagiert. Dasselbe gilt für Forschungszwecke, bei denen es darauf ankommt, den Weg dieses ja immer noch recht neuen Virus und sein Verhalten unter unterschiedlichen Bedingungen zu verstehen. Aber braucht es dieselbe Präzision auch bei der Frage, ob jemand in Quarantäne bleiben muss? Abgesehen davon, dass eine Ansteckungsgefahr ohnehin selten länger als eine Woche besteht, könnte für solche Fälle bald ein Testverfahren genutzt werden, das in ein paar Minuten zu einem Ergebnis kommt. Das ist nicht so genau wie der „Goldstandard“ in den Laboren, aber enorm entlastend und für die Kontrolle des Infektionsgeschehens womöglich völlig ausreichend.

Antigen und PCR

Das Maß der Dinge ist und wird beim Testen sicher auch weiter eine genetische Methode sein, bei der das Virus selbst nachgewiesen wird: die Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Von der und all ihren Varianten ist an dieser Stelle nur wichtig, dass diese Methode selbst winzige Spuren des Erbguts von Sars-CoV-2 oder eines anderen Virus in einer Probe entdeckt, indem sie das genetische Material wieder und wieder vervielfältigt, bis ein Nachweis nahezu zweifelsfrei möglich ist. So vorzugehen ist nicht nur enorm erfolgreich, sondern auch ziemlich langwierig und dazu teuer – vor allem, wenn man dieses Verfahren millionenfach und über viele Monate einsetzen will.

Noch einmal: Natürlich braucht es die PCR auch in Zukunft und auch für den Nachweis von Sars-CoV-2. Aber sicher nicht in jedem Fall. Darum fordern inzwischen Experten im In- und Ausland ein Umdenken, darunter mit einem Gastbeitrag in der „Zeit“ kürzlich auch Deutschlands prominentester Corona-Experte, der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité. Ziel ist der Einsatz sogenannter Antigen-Schnelltests. Die erinnern auf den ersten Blick an Schwangerschaftstests, funktionieren auch ähnlich und weisen ebenfalls das Coronavirus nach. Nur zum Verständnis: Das hat nichts mit „Antikörpern“ zu tun, von denen auch oft die Rede ist, wenn es um Covid-19 geht. Antikörper bildet das Immunsystem als Antwort auf ein bestimmtes Virus. Finden sich die passenden Antikörper im Blut, deutet das auf eine bereits durchgemachte Infektion hin. Es sagt aber nichts über den „Ist-Zustand“ dieses Menschen, also auch nicht darüber, ob er gerade ansteckend ist oder nicht. Die Antwort auf diese Frage lässt sich aber nicht nur über PCR, sondern auch über den Nachweis von „Antigen“ bestimmen.

Der nimmt nicht gleich das ganze Virus oder zumindest dessen Erbgut ins Visier, sondern nur eine bestimmte Komponente, die eine Gegenreaktion des Immunsystems – „Anti-“ – auslöst, also „gen“-eriert. Beim Sars-CoV-2 ist das vor allem das sogenannte Spike, ein Eiweiß, das jene stacheligen Andockstellen auf der Virushülle bildet, mit denen der Erreger in Zellen etwa der Nasenschleimhaut oder der Lunge eindringt. Nach dem oft beschriebenen Prinzip braucht es dazu auf der Seite der Zellen jenes biochemische Schlüsselloch, in das der Spike-Schlüssel passt. Tatsächlich reicht sogar ein Bruchstück des Spike-Stachels, um das Virus Sars-CoV-2 selbst von nahen Verwandten zu unterscheiden.

Märkte und Möglichkeiten

Zwei solche Antigen-Tests machten kürzlich von sich reden. Der eine – vom US-Konzern Abbott angeboten – erhielt vergangene Woche eine „Emergency Use Authorization“ (EUA), also die Erlaubnis für einen Notfallgebrauch. Und der Konkurrent Roche aus der Schweiz kündigte nun einen eigenen Test an, der noch im September in Europa verfügbar sein soll. Eine besondere Zulassung braucht es dafür nicht. Vielmehr genügt im Falle von „In-vitro-Diagnostik“, unter die auch diese Corona-Test-Kits fallen, eine „CE“-Kennzeichnung. Damit teilt der Hersteller mit, sich an die für dieses Produkt geltenden Vorschriften gehalten zu haben. Nach derzeit geltendem Recht sind es die Hersteller selbst, die eine Validierung solcher Produkte vornehmen. Das bestätigt auch das deutsche Paul-Ehrlich-Institut im hessischen Langen, das als Bundesbehörde zum Beispiel für die Zulassung von Impfstoffen zuständig ist. Erst 2022 werden auf europäischer Ebene amtlich beauftragte Labors die Bewertung von Schnelltests übernehmen, wie sie jetzt auch für Sars-CoV-2 angeboten werden.

Dabei sind Abbott und Roche nicht allein: Etwa zwei Dutzend bereits auf dem Markt befindliche Antigen-Tests listet beispielsweise die Europäische Union in ihrer Datenbank, knapp die Hälfte trägt bereits die „CE“-Markierung. Reicht das aber? Sind diese Tests genau genug? Es kommt eben darauf an, was man damit anstellen will. Sie sind auch nicht für den Hausgebrauch gedacht. Vielmehr sollen zunächst weiter die Fachleute Zugang bekommen und die Schnelltests in ihrem Arbeitsfeld nutzen können. Von „Point of care“ ist dabei oft die Rede. Da also, wo Infizierte – tatsächliche oder vermutete – versorgt werden, soll es möglich sein, zu einer schnellen Aussage über die Infektiosität zu kommen. 15 Minuten dauert das bei den Tests von Abbott und Roche. Dass wirklich das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen wird und nicht etwa eines der vier bekannten harmlosen Corona-Erkältungsviren, wird mit einer Trefferquote von um die 99 Prozent angegeben, die Empfindlichkeit mit etwa 97 Prozent. Eine Rolle wird dabei auch spielen, welche Proben genommen werden: Abstriche aus dem Rachen oder der Nase? Oder auch nur ein bisschen Speichel? Eine eben publizierte Untersuchung der Yale University in den USA legt nahe, dass dieses gegenüber dem Rachenabstrich deutlich angenehmere Spuck-Verfahren ausreichen könnte, um zu hinreichend verlässlichen Aussagen zu kommen. Die wachsende Bedeutung von Antigen-Tests für die Kontrolle der Pandemie wird jedenfalls auch von unabhängigen Experten nicht mehr angezweifelt.

Das gilt auch für das Berliner Robert Koch-Institut (RKI), das als Bundesbehörde für den Infektionsschutz zuständig ist. Auch dort wird diese Entwicklung hin zu einfacheren und vor allem schnelleren Verfahren aufmerksam verfolgt, wie seine Sprecherin Susanne Glasmacher bestätigt: „Ein zuverlässiger Antigen-Schnelltest wäre sehr nützlich.“ Allerdings wird der Weg dorthin vorsichtig beschritten. Darum stützt man sich seitens des RKI derzeit noch auf den Rat der Weltgesundheitsorganisation, die bis auf Weiteres eine Anwendung solcher Tests nur im Rahmen von Forschungsprojekten befürwortet. Im RKI sieht man das Thema aber durchaus „im Fluss“.

Eine breitere Anwendung solcher Tests wird jedenfalls bis Ende des Jahres auch in Europa erwartet. Wie flächendeckend der Einsatz dann schon sein wird oder sein kann, hängt nicht zuletzt von der Produktionszahl der Test-Kits ab. Zuerst 40, später dann 80 Millionen will etwa Roche pro Monat herstellen. Ähnliche Dimensionen sieht die US-Konkurrenz für sich: 50 Millionen Stück sind für Oktober geplant. Zum Preis macht Roche noch keine Angaben. Abbott hat ihn mit 5 US-Dollar festgelegt. Das entspricht etwa 4,20 Euro. Zum Vergleich: Für einen PCR-Test übernehmen die gesetzlichen Kassen Laborkosten in Höhe von 39,40 Euro. Verständlicherweise gibt es also auch ein finanzielles Interesse an den Antigen-Tests. Einen ersten Großauftrag hat Abbott schon zu erfüllen: 150 Millionen Stück hat sich die Trump-Regierung vergangene Woche gesichert.