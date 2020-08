Bund und Länder reagieren auf die steigenden Neuinfektionen mit schärferen Regeln. Was ist im Kampf gegen das Virus entscheidend? Vier Experten verraten ihre Erfolgsstrategie.

Gewissheiten sind insofern problematisch, weil sie in der Regel mit dem Zusatz "vermeintlich" versehen werden müssen. Zustände sind nicht starr, sie verändern sich mit der Zeit und erfordern oftmals ein Umdenken. Ein Umdenken war nun offenbar auch im Krisenmanagement gegen das Coronavirus in Deutschland nötig.

Nach zehn Wochen weitgehender Funkstille haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder um einen einheitlicheren Kurs in der Virusbekämpfung bemüht. Nach stundenlangen Verhandlungen einigten sie sich etwa auf schärfere Regeln im Umgang mit Reiserückkehrern aus Risikogebieten und auf ein Mindestbußgeld für Maskenverweigerer (lesen Sie hier alle Beschlüsse im Überblick).

Die neue Gewissheit lautet: "Die Zahl ist zu früh zu hoch", so Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach dem Treffen mit Blick auf die Infektionszahlen, die in den vergangenen Wochen wieder langsam, aber stetig gestiegen sind. Corona sei wieder voll da. Und der Herbst steht noch vor der Tür; die Erkältungszeit mit kühleren Temperaturen, – und somit womöglich eine neue Ansteckungswelle.

Welche Stellschrauben müssen akut und aktiv gedreht werden, um das Infektionsgeschehen effizient und effektiv einzudämmen? Vier Wissenschaftler haben dem stern ihre Erfolgsstrategie verraten.

"Der wichtigste Punkt ist eine zielgerichtete Diagnostik"

Nach wochenlangem Lockdown, der einen rasanten Anstieg an Neuinfektionen gebremst hat, haben die Bundesländer ihren Bürgern Stück für Stück ihre Freiheiten zurückgegeben. Hochzeiten durften gefeiert werden, auch der Sommerurlaub war in Ordnung. Nun spielen private Feiern im Familien- und Freundeskreis sowie Reiserückkehrer eine Hauptrolle bei den ansteigenden Neuinfektionen in Deutschland, die Fallzahlen steigen wieder an. Das Robert Koch-Institut (RKI) ist alarmiert: "Diese Entwicklung ist sehr beunruhigend und nimmt an Dynamik zu. Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden", heißt es von Deutschlands oberster Seuchenbehörde in ihrem aktuellen Lagebericht.

Wie kann eine weitere Verschärfung vermieden werden? "Der wichtigste Punkt ist eine zielgerichtete Diagnostik, die es schafft, Ergebnisse schnell und effektiv an betroffene Patientinnen und Patienten und die behördlichen Stellen zu übermitteln", sagt Johannes Knobloch (Mikrobiologe und Leiter des Arbeitsbereichs Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) zum stern. "Hierzu gehört auch, ein überschießendes ungezieltes Testen zu vermeiden." Wenn erkrankte Personen schnell informiert werden, sinke automatisch die Anzahl relevanter Kontakte. "Hierzu muss insbesondere flächendeckend die elektronische Anforderung von Labortests ermöglicht werden, um dann Ergebnisse auch schnell digital zurück übermitteln zu können."

In Deutschland wird die Teststrategie nun angepasst, zumindest mit Blick auf Reisende: Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten soll es erst am fünften Tag nach ihrer Ankunft in Deutschland einen Test geben, vorher müssen sie in Quarantäne. Derweil sollen die Corona-Tests für Rückreisende, die nicht aus einem Risikogebiet einreisen, ab dem 15. September nicht mehr kostenfrei sein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Tag vor den Verhandlungen kritisch zu den Massentests positioniert: die Kapazitäten würden knapp.

Seit Beginn der Pandemie verfolgt Deutschland die Strategie: "Testen, testen, testen – aber gezielt!", wie es das RKI beschreibt. Ein "zielgerechtes Verfahren" sei essenziell, um ein falsches Sicherheitsgefühl und das Risiko von falsch-positiver Ergebnisse zu minimieren.

Das Risiko: Ein Test sagt wegen der Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen – also der Zeit zwischen Ansteckung und Ausbrechen der Infektionskrankheit – möglicherweise noch nicht viel über eine tatsächliche Infektion aus. Wer getestet wird, ist daher klar geregelt.

Inzwischen werden wöchentlich fast eine Millionen Tests durchgeführt. Zuletzt wurde mehr getestet, wie der wöchentliche Lagebericht des RKI zeigt: Vergangene Woche führten Labore 987.423 Tests durch (Vorwoche: 504.596). Seit Anfang März wurden in Deutschland mehr als elf Millionen Tests durchgeführt.

"Wichtig ist, dass die Maßnahmen an die vor Ort herrschenden Fallzahlen angepasst werden"

Damit die positiven Befunde nicht in die Höhe schnellen, plädieren Experten neben der Einhaltung von Hygieneregeln auch für Kontrolle. Ulf Dittmer (Virologe am Universitätsklinikum Essen) wirbt für eine "konsequente Verfolgung von Infektketten durch die Gesundheitsämter", woraus sich "lokale Maßnahmen von dem jeweiligen Infektionsgeschehen vor Ort" ableiten. Jonas Schmidt-Chanasit (Virologe und Hochschullehrer an der Universität Hamburg) teilt diese Einschätzung. Er sagt: "Trotz steigender Infektionszahlen: Das System der stabilen Kontrolle funktioniert in Deutschland gut." Es sei richtig, auf das regionale Infektionsgeschehen jeweils auch regional zu reagieren. "Wenn in Rosenheim die Zahl der Neuinfektionen pro Woche auf mehr als 50 pro 100.000 Einwohner steigt, müssen wir nicht auf der Ostseeinsel Hiddensee die Fischrestaurants schließen."

Das steht nicht unbedingt im Widerspruch zu den aktuellen Beschlüssen von Bund und Ländern, die vor allem einem Ziel folgen: vergleichbare Vorschriften für eine breitere Akzeptanz in der Bevölkerung. Wie der Kampf gegen das Virus konkret gestaltet wird, obliegt immer noch den Bundesländern. So will Bayern bis mindestens Oktober weiterhin an Flughäfen, Autobahnen und Bahnhöfen auf das Virus testen lassen, während Sachsen-Anhalt ein Bußgeld für seine Bürger ablehnt.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt als Losung aus, dass die Belastung des Gesundheitssystems "maßgeblich von der regionalen Verbreitung der Infektion, den vorhandenen Kapazitäten und den eingeleiteten Gegenmaßnahmen" abhänge. Diese sei aktuell in weiten Teilen Deutschlands noch gering, könne aber örtlich "sehr schnell" zunehmen. Die Folge wäre eine starke Belastung insbesondere für das öffentliche Gesundheitswesen, aber auch die Einrichtungen für die ambulante und stationäre medizinische Versorgung.

Auch Sandra Ciesek (Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt) hält das für entscheidend. "Wichtig ist, dass die Maßnahmen an die vor Ort herrschenden Fallzahlen angepasst werden, und dass eine klare Priorisierung bei den Maßnahmen erfolgt." So solle es etwa eine hohe Priorität sein, dass Kinder und Jugendliche die Schule besuchen könnten.

Die Bundeskanzlerin sieht das ähnlich. Bei ihrer Sommerpressekonferenz am Freitag formulierte sie "drei Schwerpunkte, drei Ziele", die für sie in den kommenden Wochen von besonderer Wichtigkeit seien. Erstens: "Alles dafür zu tun, dass unsere Kinder nicht die Verlierer dieser Pandemie sind. Ihre Bildung – ob Kita oder Schule – muss mit das allerwichtigste sein." Zweitens: Das Wirtschaftsleben am laufen zu halten oder wieder zum laufen zu bringen. Und drittens: den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu bewahren.

Dafür sollen die aktuellen Beschlüsse Sorge tragen. Denn zumindest eine Sache ist mit Gewissheit zu sagen: Die Pandemie ist noch nicht ausgestanden.