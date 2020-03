Vorweg: Nein, das Coronavirus ist in seiner Wirkung nicht vergleichbar mit der Wirkung der Pest im Mittelalter. Und ja, mit historischen Analogien, Vergleichen, muss man immer vorsichtig sein. Geschichte wiederholt sich nicht. Es gibt kein zweites Weimar. Und es gibt kein zweites 1348. Und dennoch kann der Rückblick faszinierend sein und lehrreich. Vor allem wenn es um historische Phasen geht, die nicht fest eingebrannt sind ins kollektive Gedächtnis.

Wie die Jahre zwischen 1347 und 1350 in denen die Pest, der "Schwarze Tod" in Europa wütete, übertragen vom "Pestfloh" und von Hausratten. Die Seuche tötete geschätzt ein Drittel der Bevölkerung. Pandemien, Pestwellen, hatte es bis dahin immer wieder gegeben – und es gab sie auch danach. Aber diese prägte die Gesellschaft auf Jahrhunderte hinaus.

Die beste Beschreibung dieser Zeit ist das Buch "Der Schwarze Tod in Europa" des deutschen Medizinhistorikers Klaus Bergdolt. Ich habe ihn auch angerufen, um eine Einschätzung dieser Zeit zu bekommen. Bergdolt beschreibt eine Zeit, die ohnehin schon fiebrig war, eine Zeit des Umbruchs in der mittelalterlichen Gesellschaft. Es gab technologische Erneuerungen: die mechanische Uhr, die als Kirchturmuhr plötzlich für jeden sichtbar die Zeit und damit die Endlichkeit vermaß; vor allem aber wurde das Schwarzpulver, das Schießpulver, vermutlich in China, erfunden – und damit die Schusswaffe. War vorher der Nahkampf entscheidend, der Kampf Mann gegen Mann, gab es nun Kanonen und Kanonenkugeln. Mit ihnen ließen sich Mauern aus der Ferne aufsprengen. Der Angreifer war plötzlich im Vorteil. Für die Kriegsführung – und damit für das Machtgefüge – war das eine Revolution.

Die Pest erfasste zuerst Italien

Diese Neuerungen schufen Unsicherheit, rüttelten auch an der sozialen Ordnung, zumal sich die Umwelt entscheidend zu verändern schien. In Italien schien die Sonne schon in den Jahren zuvor ungewohnt selten, es war ungewöhnlich kalt. Das Klima schien sich zu verändern. All das trug zu einer Stimmung der Angst, der Unsicherheit bei, des Umbruchs.

Klar, das war ohnehin lange vor der Aufklärung, lange vor dem Zeitalter des Rationalismus. Aber dennoch gab es in dieser Zeit auch besonders irrationale Bewegungen, das apokalyptische Wüten der Pest befeuerte sie. Verschwörungstheorien über den Ursprung der Seuche florierten, die Juden wurden zu Sündenböcken gemacht, der Antisemitismus gärte und brach aus – und innerhalb des Christentums gab es plötzlich wieder Geißlerzüge. So genannte Flagellanten zogen durch Orte und peitschten sich als Zeichen der Buße öffentlich selbst aus, um ja den Zorn Gottes abzuwenden. Geißeln for Future.

Durch die Wirtschaft, den Handel, war die Welt damals schon verbunden, ein Stück weit verwoben, zumindest was Europa und das Mittelmeer betraf, fast schon globalisiert. Ein Körper mit einem losen System an gemeinsamen Adern, Handelswegen, Seewegen. Es waren diese Wege, auf denen die Pest nach Europa kam, von Asien über die Seidenstraße und die Seewege. In Westeuropa, wie diesmal auch, nach Italien.

Es ist beachtlich, dass es in der Gegenwart, mehr als 670 Jahre später, ähnliche Tendenzen gibt. Auch heute herrscht, zumindest in dem, was früher als der Westen galt, eine fiebrige Stimmung. Viel Gewohntes scheint auseinanderzubrechen. Die Klimakrise, wissenschaftlich bewiesen, ist das große gesellschaftliche Thema. Im Kern besagt sie, dass unsere Lebensgrundlage in Gefahr ist. Technische, digitale Innovationen revolutionieren unseren Alltag, die Digitalisierung ist wahrscheinlich umwälzender in ihrer Wirkung als die Erfindung des Buchdrucks. Die scheinbare vollständige Messbarkeit allen Lebens – totale Kontrolle als prägende Fiktion – führt uns die Grenzen des Menschlichen vor. Täglich, stündlich, sekündlich. Moment mal, ich muss noch kurz alles Mögliche checken! Die Kirchturmuhren hängen heute an unseren Handgelenken. Und wir erleben eine Hochphase der Irrationalität, im Kern das Ende der Aufklärung. Begründbare Wahrheit als Maßstab für gesellschaftliche Ordnung, als soziale Norm, verliert rasant an Bedeutung. So sad!

Das ist genau genommen absurd, weil die Rationalität eigentlich – neben der Liebe, okay – die einzige weltumspannende Sprache ist. Und eine gemeinsame Sprache ist notwendiger denn je, weil die Welt als Körper mittlerweile so eng verwachsen ist wie nie. Handel, Tourismus, Daten, die Reichweite irgendwelcher Raketen: Ein enges Adergeflecht überzieht die Erde, die Gesellschaften sind de fact globalisiert, auch wenn die Politik derzeit versucht, die "Globalisierung" zurückzudrehen, das Wasser in den Hahn zurückzudrücken. Denn die Populisten, die neuen Nationalisten, versuchen – "America first" – mit aller Macht zu entflechten, was verwoben ist. Ihre Methoden: Mauern hoch, Grenzzäune hoch, Abkommen weg. Verpflichtungen? – "Pah"!

Und jetzt kommt dieses Virus. Nach Europa. Nach Amerika. Aus China, aus Asien – auf Reiserouten, auf Handelswegen. Durch die globalisierten Schlagadern der Menschheit. Auch diesmal trifft die Pandemie eine anfällige, verängstigte Gesellschaft.

Kontrolle? Vergiss‘ es!

Das medizinische Risiko, das von diesem Virus ausgeht, lässt sich schwer diagnostizieren, vor allem nicht tagesaktuell. Mit der Sterblichkeit der Pest ist das Wirken des Coronavirus nicht vergleichbar. Aber wirkt es schlimmer als eine Grippe? Es wird dauern, bis die Statistiken, die Messbarkeit, hier wirklich aussagekräftig ist.

Und dennoch ist die symbolische Wirkung des Coronavirus gewaltig. Die letzte Seuche, die Europa überzog, war die "Spanischen Grippe" der Jahre 1918, 1919, 1920. Diese "Grippe" tötete geschätzt zwischen 25 Millionen und 50 Millionen Menschen.

Später folgte der Zweite Weltkrieg mit seinen Abermillionen Toten, mit dem Zivilisationsbruch des Holocaust.

Auch danach hatten die westeuropäischen Gesellschaften mit Risiken, mit Gefahren umzugehen. Der "Kalte Krieg" blieb dabei eher abstrakt, er war eine latente Bedrohung. Tschernobyl, die unsichtbare Gefahr, war schon körperlicher, ein Risiko, was physisch präsent schien, aber nicht zu sehen, nicht zu hören, nicht zu riechen war – und auf den ersten Blick, zumindest im Westen, ohne Tote. Ohne Blut. Dark.

Der Terror der vergangenen Jahrzehnte hat das Risiko konkreter gemacht, näher. 9/11 ist das ultimative Symbol für die Verwundbarkeit des westlichen Alltags. Nach 2001 ist der Terror auch immer nähergekommen, nach Paris, nach Berlin. Und, mit ganz anderer Motivation, zuletzt auch nach Halle und Hanau. Auch das macht Angst. Aber andere Angst als das Virus. Denn das ist nicht menschengemacht.

Das Narrativ des Coronavirus ist, genau genommen, eine Horrorgeschichte, in dem unsere Game-of-Thrones-getränkte Version des Mittelalters die digitalisierte High-Tech-Gegenwart mit ihren Mess-und-Überwachungs-Instrumenten mal eben abräumt. Kontrolle? Vergiss‘ es. Auf einem Markt irgendwo in China haben Fledermäuse mit Wildtieren Kontakt. Die stecken Menschen an – und von dort tourt das Unheil die Welt. Sharing auf zynisch. Geht’s archaischer, geht’s finsterer? Winter is coming – und keine App hilft. Furchterregender kann eigentlich kaum eine Dramaturgie sein.

Der Mechanismus der Angst, die bisweilen zur hamsternden Panik wegflackert, ist, bekannt. Da ist zum einen die unbekannte Gefahr. Klaus Bergdolt, der Medizinhistoriker, sagt am Telefon: "Die Krankheiten lösen Urängste aus. Angst macht dabei vor allem das, was unbekannt ist, was neu ist und was von außen kommt. Ich würde fast noch hinzufügen: Was aus dem Osten kommt. Das ist eine uralte europäische Haltung, die auch im 14. Jahrhundert zum Tragen kam und vielleicht auch heute noch wirkt."

Aber es ist nicht nur das Unbekannte des Virus, das so bedrohlich wirkt. Es ist auch seine Unmittelbarkeit. Bergdolt hat eines der Kapitel in einem Buch über die Pest mit dem Titel "Ansteckung – Die Verkörperlichung der Angst" überschrieben. Und das trifft es. Genau genommen ist nichts körperlicher als ein Virus, das in unsere kleinsten Bestandteile, unsere Zellen, eindringt, um dort Schaden anzurichten. So macht’s das Virus persönlich. Und es ist total und egalitär. Es kann jeden treffen: Die Kanzlerin, die Kollegin, Dich, mich. Dabei dringt das Virus nicht nur körperlich in uns ein. Es schiebt sich auch zwischen uns, dringt in den Kitt, der Menschen zusammenhält, Gesellschaft bildet, macht ihn porös und lässt ihn zerfallen. Das Virus zerstört Vertrauen und kann, wenn’s schlecht läuft, so Gesellschaft vernichten. Denn der andere, die andere, ist mit einem Mal nicht soziales Gegenüber, sondern vor allem, bewusst oder unbewusst, Überträger und damit: Feind. Wo warst Du? Warum niest Du? Hast Du Dir die Hände gewaschen? Warum bist Du in Deinem Zustand überhaupt ins Büro gekommen?

Ultimativer Stress-Test für jede Gesellschaft

Wie dramatisch es sein kann, wenn man selbst zum Überträger wird und damit seinen Lieben schadet, beschreibt ein venezianischer Zeitzeuge der Vierziger des 14. Jahrhunderts, den Bergdolt zitiert: "Nachdem uns die Seuche ereilt hatte und von tausend Schiffen gerade zehn übriggeblieben waren, strömten Freunde, Verwandte und Nachbarn aus allen Richtungen zu unserem Empfang. Ach, wir selbst trugen die Todespfeile, als man uns umarmte und küsste und festhielt. Wir wurden gezwungen, mit dem eigenen Mund beim Erzählen das Gift auszustreuen …". Ein Alptraum.

Ein Virus ist so der ultimative Stess-Test für jede Gesellschaft. Wie widerstandsfähig ist sie? Wie solidarisch? Wie sehr halten Menschen angesichts der Gefahr zusammen? Wann zerbricht alles?

Die Erfahrung des Pest 1348 ist hier nur ansatzweise vergleichbar. Wie gesagt, es ist ein gewaltiger Unterschied, ob eine Infektion binnen weniger Stunden den Tod bedeuten kann oder ob sie, aller Wahrscheinlichkeit nach, eher in einem milden Krankheitsverlauf endet.

Und dennoch gibt es auch hier Parallelen. Als der Pestbazillus Venedig oder Florenz erfasste, reagierten die Herrscher schnell mit drastischen Maßnahmen. Sie isolierten die Kranken, brachten sie weg, oft, für die Familien, auf Nimmerwiedersehen, in Venedig etwa auf die "Pestinsel." Wenige Jahre später wurde auch das nachher so verbreitete System der Quarantäne eingeführt. Kamen Schiffe vor Venedig an, musste die Besatzung 40 Tage auf einer vorgelagerten Insel warten. Blieben alle gesund, durften sie in die Stadt. Erkrankten sie, mussten sie auf die Pestinsel. In der Stadt selbst kam das öffentliche Leben zum Erliegen. "In Venedig hat man Kneipen und Kirchen geschlossen und Massenveranstaltungen abgesagt", sagt Berdolt. "Es war fast ein bisschen wie bei uns jetzt gerade, wo man ja auch Menschenansammlungen meidet". Im Dogenpalast kamen selbst Rechtsprechung und Regierung zum Erliegen, weil schlicht nicht mehr genug Ratsmitglieder aufzutreiben waren.

Bergdolt zitiert in seinen Büchern ausgiebig die Dichter Giovanni Boccaccio und Francesco Petrarca, um die sozialen Zustände in den italienischen Städten begreifbar zu machen. Boccaccio berichtet von den einen, die sich in ihre Wohnungen und Häuser zurückzogen, sich entfernten, sich gleichsam in häusliche Quarantäne begaben, um der Ansteckung zu entgehen. Boccaccios zentrales Werk, das "Dekameron", handelt von einer Gruppe Florentiner. Die schließen sich in einem Landhaus in Fiesole, auf halber Höhe auf einem Hügel über der Stadt, ein und erzählen Geschichten. Die Villa gibt es bis heute.

Andere ließen es krachen, als ob es kein Morgen gäbe. Weil es oft kein Morgen gab. Ärzte starben, weil sie den Erkrankten um jeden Preis helfen wollten. Andere Ärzte flohen, weil sie es als ihre ethische Pflicht begriffen zu fliehen. Denn wen kann ein toter Arzt noch heilen? Wobei, heilen konnte die Pest ohnehin niemanden. Natürlich hatten die Mediziner Theorien, wie die Pest entstanden sein könnte, wie sie im Körper wirkte. Aber nach heutigem Wissensstand war das alles wenig wirksam – und damit auch die Therapien nutzlos. Es gab ganze Konvente, Gruppen von Mönchen, die beim Helfen, von christlicher Nächstenliebe geleitet, starben, und es gab Wunderheiler, die reich wurden, weil sie irgendwelche Mittelchen verhökerten. Fakes. Die Pest brachte das Beste und das Schlechteste der Menschen hervor. Und trieb die Frage auf die Spitze: Was ist schon das Beste, was ist das Schlechteste, was ist Mitmenschlichkeit im Angesicht des Todes?

Es ist bemerkenswert, dass die Pest im Jahr 1349 wie heute das Coronavirus seinen Weg über die Brennerroute nach Deutschland fand. Verona, Trient, Bozen, Innsbruck, Bayern. "Das ist schon bemerkenswert", sagt Bergdolt, "dass diese alten Verkehrsadern im 14. Jahrhundert wie heute den Ausbreitungsweg von Seuchen bestimmen."

In Deutschland tötete die Pest nicht nur, sie zog auch Pogrome nach sich. Bergdolt beschreibt, wie der Kaiser, eigentlich Schutzherr der Juden, sich so seiner Schulden gegenüber den Städten entledigte. Denn mit den Besitztümern der toten Juden bezahlte der Kaiser gleichsam seine Ausstände. Nicht nur die Wunderheiler profitierten von der Pest.

Historikern wie Bergdolt gilt das Jahr 1348, das Jahr der Pest, als das Jahr, in dessen Folge sich die gesamte mittelalterliche Gesellschaft erneuerte, modernisierte. Denn, wie das so ist, der schnelle Tod eines so großen Teils der europäischen Gesellschaft, sorgte dafür, dass soziale und wirtschaftliche Strukturen zwar zusammenbrachen, aber auch ebenso schnell neu geschaffen werden mussten. Landarbeiter zog es in die Städte, es gab neue Aufstiegschancen, neue Verdienstmöglichkeiten, auch die eine oder andere Witwe eines verstorbenen Gildemeisters, die man nun heiraten konnte. Die Verstorbenen hinterließen Kapital, das investiert werden, das bewirtschaftet werden konnte. Auf die Pest, den "Schwarzen Tod" folgte eine Erneuerung, eine Wiedergeburt, bald die "Renaissance", gerade in Italien.

Nur gemeinsam gegen das Virus?

Nur, was bedeutet das für heute? Politisch? Wirtschaftlich? Ethisch? Wahrscheinlich ist die Lehre, so banal das klingt, dass es in dieser Welt unmöglich ist, auf Dauer Mauern zu errichten. Die globalisierte Gesellschaft ist keine politische Vision, keine Ordnung, sondern ein Fakt. Der Mensch teilt unweigerlich die Erfahrung des Erdklimas als größter gemeinsamer Einheit und die Erfahrung des Virus als vielleicht kleinster gemeinsamer Einheit. Und diese Körper, ob Erde oder Virus, bestimmen nicht nur die Lebensbedingungen, sie können auch nur gemeinsam genutzt, gepflegt oder bekämpft werden. Genau genommen ist das eine erschreckend banale Einsicht. Und dennoch politisch, gerade in diesen fiebrigen Zeiten, so schwer vermittelbar.

Nicht Mauern, sondern gemeinsame Beschlüsse und ein Stück Vernunft würden die Klimaerhitzung bremsen. Nicht Einreiseverbote, sondern frühe Information, gemeinsame wissenschaftliche Anstrengungen, Kooperation werden Pandemien stoppen und eindämmen.

Oder ist das nun theoretischer Mist, kulturelle Firnis über einem Prinzip, das stärker ist als andere: Der Drang zu überleben?

Der Medizinhistoriker Klaus Bergdolt jedenfalls ist skeptisch, ob Menschen in den vergangenen Jahrhunderten angesichts existenzieller Bedrohungen ihr Verhalten grundsätzlich geändert haben. "Um es mal ganz klar zu sagen", sagt er am Telefon. "Ich bin mir nicht sicher, ob die heutige Gesellschaft, Behörden und Bürgertum, wenn sich die Corona-Epidemie ausbreiten und zunehmend mehr Opfer fordern würde, verständnisvoller und weniger ängstlich reagieren würde als die Gesellschaft im Mittelalter oder zur Zeit der Spanischen Grippe. Ich glaube eher, die Gesellschaft würde genauso egozentrisch reagieren wie damals. Im Moment der allgegenwärtigen Todesgefahr – wir sind allerdings im Moment davon weit entfernt – will man selbst überleben, im Notfall auch auf Kosten der anderen."

Warum niesen Sie jetzt schon wieder? Zu fiebrig, kann man nur hoffen, wird’s in der Corona-Krise nicht werden.