Es klang zunächst recht undramatisch – nach typischen Schwangerschaftsbeschwerden. Meine Patientin, Anfang 30, kam wegen Schmerzen im unteren Bauch in die Praxis. Am Wochenende war sie bereits in der Klinik gewesen. Dort hatte eine junge Ärztin sie untersucht, den Bauch abgetastet, einen Ultraschall gemacht und keinen Anlass für die Beschwerden gefunden. Wahrscheinlich vorzeitige Wehen, recht früh in der 16. Schwangerschaftswoche, lautete die Vermutung. Lassen Sie es ruhig angehen, nehmen Sie Magnesium, so die Empfehlung.

Aber die Schmerzen hatten nicht nachgelassen, und die Frau machte sich Sorgen. Ich bat sie ins Behandlungszimmer, um mir mittels Ultraschall ein Bild zu machen. Die Kollegin im Krankenhaus hatte in ihrem Befund ein Myom an der Hinterwand der Gebärmutter erwähnt. Das kam mir komisch vor. Meine Patientin hatte nie so eine gutartige Wucherung in der Muskelschicht der Gebärmutter gehabt.

In der Tat zeigte sich auf dem Bildschirm eine Raumforderung. Und zwar eine große: wie ein Tennisball! Ich machte eine Dopplersonografie – eine spezielle Art des Ultraschalls, die die Durchblutung des Gewebes darstellt. Die Dichte der Blutgefäße kann Hinweise darauf geben, ob die Raumforderung gutartig oder bösartig ist. Als ich das Bild sah, traf mich fast der Schlag: Das Gewebe war extrem stark durchblutet – ich sah einen knallbunten Ball. Vielleicht ein Eierstocktumor? Diese Tumorform lässt sich in der Schwangerschaft recht schlecht erkennen. Aber wie konnte sich derart plötzlich eine so große Geschwulst gebildet haben? Einen solchen Fall hatte ich noch nie gesehen.

Kurz zuvor hatte ich eine Fortbildung gemacht und wusste, welchen Kollegen in welcher Klinik ich anrufen musste. Er untersuchte die Frau und teilte meinen Verdacht. Am folgenden Tag wurde eine diagnostische Bauchspiegelung durchgeführt und eine Gewebeprobe entnommen. Der Befund war niederschmetternd: Burkitt-Lymphom, eine besondere Art des Lymphdrüsenkrebses – sehr selten und sehr aggressiv. Wird das Burkitt-Lymphom nicht schnell therapiert, führt es meist innerhalb von Monaten zum Tod. Allerdings ist es – aufgrund der schnellen Teilungsrate der Krebszellen – sehr gut zu behandeln, durch eine Chemotherapie und/oder Bestrahlung. Etwa 90 Prozent der Patienten überleben – wenn die Krankheit rechtzeitig erkannt wird.

Ein Dilemma mit gutem Ende

Das Problem war: Was bedeutete das für das Baby? Die Kollegen berieten sich in der „Tumorkonferenz“ in der Klinik mit Ärzten verschiedener Fachrichtungen. Auch die Ethikkommission wurde hinzugezogen. Die Beteiligten standen vor einer schwierigen Aufgabe. Denn es gab kaum Erfahrungswerte oder gar Studien zu so einer Patientengeschichte. Weltweit waren nur wenige Fälle beschrieben, in der während einer Schwangerschaft ein Burkitt-Lymphom festgestellt und behandelt wurde, und noch weniger, in denen das Kind ausgetragen werden konnte.

Die Hälfte der Ärzte sprach sich daher in der Konferenz für einen Abbruch der Schwangerschaft aus und dafür, sofort mit der Chemotherapie zu beginnen – und zwar, salopp gesagt, mit der vollen Dröhnung. Die andere Hälfte hielt es für machbar, mit einer moderateren Dosis der Chemotherapie anzufangen, die für das ungeborene Kind ungefährlich wäre. Nachdem das Baby geboren sei, könne man immer noch die volle Dosis verabreichen. Die Kollegen entschieden schließlich, den Versuch zu wagen, Mutter und Kind zu retten.

Es begann eine harte Zeit des Hoffens und Bangens. Mit einem fast unglaublichen Ende: Gut vier Monate später kam der Junge auf die Welt – normal entwickelt und fidel. Die Mutter absolvierte eine weitere Chemotherapie und wurde wieder gesund. Das ist nun drei Jahre her. Mutter und Kind geht es gut.

Ich bin froh, damals rechtzeitig den Ernst der Lage erkannt zu haben. Und meiner Tochter, die Medizin studiert, sage ich seitdem immer wieder: Lerne auch die seltenen Krankheiten! Irgendwann kann es dir passieren, dass ausgerechnet bei dir einer dieser exotischen Fälle auftaucht.

Dr. Dirk Schuh, 63, ist niedergelassener Gynäkologe in Hamburg





