Die Schere geht immer weiter auseinander: Durch weitere Neubauten hat sich die Kabinenkapazität bei Kreuzfahrtschiffen enorm erhöht, gleichzeitig registrieren die Reisebüros eine Zurückhaltung bei den Buchungen, besonders für die anstehende Sommersaison.

"Insgesamt liegen die Ferienmonate Juni bis September unter Vorjahrsniveau", zitiert die Fachzeitschrift "fvw" in ihrer aktuellen Ausgabe Rainer Burghardt, den Geschäftsführer von Tats. Diese Firma erfasst die monatlichen Umsätze von Reisebüros sowohl online wie offline.

Gerade in den Sommermonaten verzeichnen die Reedereien mit ihren Routen im Mittelmeer, in Ost- und Nordsee die stärksten Umsätze. "Es scheint, als ob die Familien mit Kindern in diesem Jahr zurückhaltender sind, was die Buchung von Kreuzfahrten betrifft", so Burghardt.

Unter Strich betrug zum Stichtag 31. Januar das Minus des Buchungsbestands bis Ende Oktober 2020 laut Tats-Reisebüro-Spiegel 5,8 Prozent unter Vorjahr. Im Februar hat sich die Lage nicht verbessert, eher verschlimmert. Die tägliche Berichterstattung über die im Hafen von Yokohama festgesetzte "Diamond Princess" hat potentielle Kreuzfahrtreisende von einer Buchung abgeschreckt. Wegen mehrerer mit dem Coronavirus infizierter Passagiere waren 3600 Menschen an Bord für zwei Wochen ab dem 5. Februar unter Quarantäne gestellt worden. Die Zahl der Infizierten stieg auf mindestens 700; außerdem waren in der Folge sechs Todesfälle zu verzeichnen.

Die Vorstellung, in einer Kabine eingesperrt zu sein, das Essen mehrmals täglich vor die Tür gestellt zu bekommen und sich als Uninfizierter höchstens für eine Stunde einmal pro Tag an Deck aufhalten zu dürfen, verschreckt viele Urlauber.

"Aida Aura" hängt in Norwegen fest

Weitere Hiobsbotschaften für die Branche kamen aus Asien. Obwohl bisher kein Gast auf einem Schiff einer im deutschen Markt wichtigen Reederei vom Coronavirus angesteckt wurde, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Verdachtsfall eintritt.

Dieser trat am 3. März an Bord der "Aida Aura" auf. Das Schiff mit 1200 Passagieren lag am Dienstagmorgen im Hafen von Haugesund in Norwegen. Ein Arzt der Gemeinde sagte dem norwegischen Rundfunk "NRK", zwei Passagiere seien vor einer Woche in Kontakt mit einer Person gewesen, bei der das Virus festgestellt worden sei. Bis die Ergebnisse eines Tests am Nachmittag vorlagen, sollte das Schiff im Hafen bleiben. Am Nachmittag dann Aufatmen: Die Ergebnisse fielen negativ aus, die "Aida Aura" konnte ihre Reise fortsetzen.

Fullscreen

Dabei sind die Reedereien im Umgang mit Infektionskrankheiten wie dem Norovirus, das Übelkeit und Durchfall hervorruft, bestens vertraut. An den Eingängen der Restaurants sind schon seit Jahren Desinfektionsspender installiert.

Verschärfte Vorsichtsmaßnahmen der Reedereien

Aufgrund der aktuellen Lage seien die Hygienestandards noch einmal erhöht worden. Handläufe, Geländer und Türklinken werden seit Wochen "noch regelmäßiger und intensiver gereinigt und desinfiziert als sonst", teilte Tui Cruises auf eine Anfrage des stern mit. "Vor jedem Betreten unserer Schiffe ist ein Desinfizieren der Hände für alle Gäste und Besatzungsmitglieder verpflichtend – auch nach jeder Rückkehr von Landgängen."

Fullscreen

Auch sei die Flotte mit einer Vielzahl an Test-Kits ausgestattet, die für eine Untersuchung auf Erreger des Coronavirus benötigt werden. Für die Hospitäler an Bord werden zusätzliche Mini-Laborgeräte beschafft, die bei Schnelltests ein Ergebnis innerhalb von 60 Minuten zeigen.

Die Cruise Lines International Association (CLIA), der Verband der weltweiten Kreuzfahrtindustrie, hat ein Maßnahmenpaket beschlossen. So wird allen Personen die Beförderung, die innerhalb von 14 Tagen vor der Einschiffung aus oder über China, einschließlich Hongkong und Macau, angereist sind oder über Flughäfen in diesen Regionen im Transit gereist sind, die Beförderung verweigert. Das betrifft auch Personen, die innerhalb von 14 Tagen vor der Einschiffung engen Kontakt zu einer infizierten Person Kontakt hatten.

Tui Cruises hat diese Regel sogar verschärft, den Zeitraum auf 30 Tage ausgedehnt und gestattet auch Personen, die sich im Iran, in Südkorea sowie in Venetien, Lombardei und Emilia-Romagna aufgehalten haben, keinen Zutritt zur ihren Schiffen.

Aida hat Schiffe aus Asien abgezogen

Aida Cruises hat als Sofortmaßnahme das Routing der "Aida Vita" und "Aida Bella" in Asien vorzeitig beendet und die Schiffe in den Persischen Golf und ins Mittelmeer auf Ersatzrouten verlegt. "Insbesondere die weitere Ausbreitung des Coronavirus in China und die daraus resultierenden Reiseeinschränkungen verschiedener asiatischer Länder haben uns zu diesem Schritt veranlasst", erklärte ein Pressesprecher.

Die "Mein Schiff 6" von Tui Cruises, die zur Zeit in Südostasien unterwegs ist, kann nur den Hafen von Hongkong nicht anlaufen. So wurde aus der am 4. März beginnenden Kreuzfahrt "Hongkong mit Vietnam" die Tour mit dem Titel "Asien mit Singapur". In allen Häfen in Thailand, Malaysia und Vietnam kann das Schiff nach Reedereiangaben wie geplant festmachen. Die jüngsten Coronavirus-Verdachtsfälle an Bord der "Aida Aura" sind für die Kreuzfahrtbranche alles andere als förderlich. Auf Anfragen des stern, wie stark sich die aktuelle Situation auf die Buchungslage auswirkt, wollte sich keine Reederei direkt äußern.

Eines ist klar: Das Kreuzfahrtgeschäft läuft über den Preis, um kurzfristig nicht mit leeren Kabinen unterwegs zu sein. Bereits in den vergangenen Wochen profitieren Kunden von einem Preiskampf.

Seit Bekanntwerden der ersten Infektionen durch den Coronavirus in Asien und von Fällen in Deutschland wenden sich allerdings vermehrt Kunden mit Fragen an die Callcenter. Eine Sprecherin von Tui Cruises gab sich zweckoptimistisch: "Wir verzeichnen bisher kaum Stornierungen."

Quellen: CLIA und "fvw"

Lesen Sie auch: