Herr Meder, Sie sind stellvertretender Direktor der Kardiologie der Uniklinik in Heidelberg und Gastprofessor in Stanford. Vor einigen Monaten erlebten Sie etwas, was nun immer häufiger werden könnte: Ein Patient meldete sich bei Ihnen, weil seine Apple Watch Alarm geschlagen hatte. Was war passiert?

Ich hatte einen Mann Mitte 30 vor mir, ohne relevante Vorerkrankungen. Er stand mitten im Leben, war beruflich ambitioniert und körperlich fit. Jedoch wurde er regelmäßig von einem Gefühl innerer Unruhe geplagt und verspürte immer wieder starkes Herzstolpern. Die Symptome waren für ihn nicht erklärbar, bis eines Tages seine Uhr ein Vorhofflimmern diagnostizierte.

Das war im vergangenen September. Wie lange hatte der Mann zu diesem Zeitpunkt bereits Beschwerden?

Das ging bereits einige Wochen. Die Episoden waren anfangs nicht dramatisch, behinderten ihn aber zunehmend im Alltag. Als die Uhr ihm mitteilte, dass er einen unregelmäßigen Herzschlag habe, zeichnete er mit dem eingebauten Sensor ein EKG auf. Bei einem niedergelassenen Kardiologen konnte der Befund der Software bestätigt werden: Vorhofflimmern.

Eigentlich eine Alte-Leute-Krankheit.

Das ist ein Irrtum, Vorhofflimmern kann auch bei jüngeren Patienten auftreten. Manchmal nur für ein paar Sekunden, in einigen Fällen dauern die Episoden jedoch Stunden, Tage oder gar Monate an - und sind dann plötzlich wieder weg. Bei diesem Patienten ging es unregelmäßig los und wurde irgendwann zu einem dauerhaften Leiden.

Wie geht es dem Mann heute?

Zunächst versuchten wir, das Problem mit Medikamenten und einer elektrischen Kardioversion in den Griff zu bekommen. Als keine Besserung eintrat, haben wir eine Kryoablation durchgeführt, dabei wird ein Teil des Vorkammergewebes quasi mit einem Herzkatheter verödet. Seitdem ist der Patient nach allem was ich weiß beschwerdefrei.

Fullscreen

Der Patient hat mit Hilfe seiner Uhr die Erkrankung eigenständig diagnostiziert und EKGs aufgezeichnet. Welche Qualität haben die Aufzeichnungen solcher Geräte?

Zunächst einmal sind solche Aufzeichnungen für uns sehr hilfreich. Denn damit können wir verstehen, wie die Herzfrequenz in einer Episode ist und bestimmte andere Rhythmusstörungen können direkt ausgeschlossen werden. Die Qualität und Verwertbarkeit der Ergebnisse wird unter Ärzten viel diskutiert. Ich habe ungefähr zehn Produkte mit EKG-Funktion intensiv ausprobiert, und die Unterschiede sind enorm: Einige Geräte kosten nur 50 Euro und werben mit allerlei Funktionen, sogar einer Blutdruckerkennung ohne Manschette. Da ist man als Mediziner erst einmal baff, dass ein kleines Gerät all das können soll.

Vermutlich gibt es einen Haken.

Die Qualität lässt häufig zu wünschen übrig: Viele Geräte sind nicht zertifiziert, und man kann die Ergebnisse nicht nachvollziehen. Das ist dann eine einzige Blackbox. Da poppen dramatische Meldungen auf, dass etwa die Sauerstoffsättigung des Blutes zu gering sei, dabei trägt man die Uhr nur zu locker am Handgelenk.

Wie schneiden die unterschiedlichen Geräte in Ihren Augen ab?

Das Gesamtpaket aus Anwenderfreundlichkeit, Integration im Lebensalltag und medizinischer Präzision ist sehr unterschiedlich. Manche Hersteller haben viel Liebe ins Detail gesteckt. Man merkt als Arzt sehr schnell, ob ein Team dahintersteckt, dass medizinische Expertise hat.

Einzelne Wearables machen ein sehr gutes Ein-Kanal-EKG. Natürlich ist das einem 12-Kanal-EKG, wie man es in Kliniken verwendet, nicht ebenbürtig. Das geht schon aus der Logik heraus nicht. Aber ich denke, dass manche Geräte die physikalischen Möglichkeiten schon nahezu optimal ausnutzen.

Einige Uhren messen viele Dinge im Hintergrund und melden sich nur, wenn etwas auffällig ist. Genau das dürfte für viele Nutzer den Charme eines solchen Produktes ausmachen, denn viele Dinge im Alltag erfordern schon genug unserer Aufmerksamkeit.

Die Geräte überwachen permanent im Hintergrund, ob etwas krankheitsrelevant sein könnte - und wenn man Symptome aufweist, kann man händisch ein EKG aufzeichnen. Diese Kombination bieten wenige Hersteller, leider in sehr unterschiedlicher Qualität.

Viele Fitness-Tracker haben bereits eine Schlaferkennung, in unabhängigen Tests schneiden sie jedoch häufig schlecht ab.

Das ist genau das, was ich vorhin sagte: Einige Hersteller bauen möglichst viele Funktionen ein, legen dann aber keinen Wert auf die Präzision und die Durchführung von klinischen Studien. Das ist dann für niemanden hilfreich.

Für eine Uhr dürfte es auch schwer zu ermitteln sein, ob man schläft oder nur regungslos, in Gedanken versunken daliegt.

Indem man verschiedene Daten zusammenlegt - etwa EKG, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung und Bewegung des Menschen - kann man schon sehr viel über den Schlaf aussagen. Mit einer Uhr wäre sicherlich das einfachste Level möglich, das wir in einer Schlafdiagnostik in der Klinik erreichen. Da ist die Qualität vor allem abhängig von der Software: Die muss mit Tausenden Probanden getestet werden. Die Uhr muss beispielsweise auch erkennen, ob man etwa auf dem Bauch oder auf der Seite liegt. Das ist alles andere als trivial.

Wie wirkt sich Schlaf auf die Herzgesundheit aus?

Schlaf ist ein Drittel unseres Lebens. Aus dem Schlaf ziehen wir Energie. Und wir wissen, dass viele Herzkreislauferkrankungen durch Schlafstörungen verschlechtert werden können, dazu zählen koronare Herzerkrankungen, das Herzinfarktrisiko steigt, Herzrhythmusstörungen werden dadurch provoziert.

Blicken wir ein paar Jahre in die Zukunft: Uhren werden jeden unserer Schritte erfassen, unser Herz überwachen, Stürze erkennen, den Schlaf analysieren. Sie sammeln jeden Tag Abertausende von Daten. Ist es in Zukunft die Aufgabe des Arztes, in diesem Meer aus Daten nach Perlen zu fischen, also Zusammenhänge aufzuzeigen und konkrete Handlungsanweisungen zu geben? Daran hapert es bei den meisten Wearables bislang.

Ein Technologieprodukt mag Millionen Daten erfassen, doch weiß es am Ende trotzdem relativ wenig über den Menschen. Eine Uhr führt nun einmal kein Anamnesegespräch. Deshalb wird sie den Arzt auch perspektivisch nicht ablösen. Für eine Software ist es auch schwer, Handlungsanweisungen zu geben - das fällt uns Ärzten ja oftmals schon schwer. Die Medizin ist eben nicht immer 0 oder 1. "Essen Sie gesund, bewegen Sie sich häufig, schlafen Sie genug." sind Ratschläge, die erstmal nicht falsch sind. Hat ein Patient eine angeborene Stoffwechselerkrankung, nützt ihm dieser Hinweis allerdings nichts. So etwas kann eine Software nicht so einfach und in jeder Facette des Lebens erkennen. Ich sehe das Wearable als einen Partner des Patienten, aber auch des Arztes. Im Sinne der Gesundheit muss dieses Trio bestmöglich zusammenarbeiten.

Der Boom von Wearables verändert Ihren beruflichen Alltag. Fühlen sich Kollegen womöglich sogar angesichts des Tempos der technischen Entwicklung überfordert?

Zu sagen, viele hätten Angst, wäre übertrieben. Aber sie haben Respekt davor, dass sie nun überrannt werden mit diesen Informationen. Wir erleben es immer häufiger, dass Patienten uns selbst aufgezeichnete EKGs schicken, teilweise nicht datenschutzkonform, und eine Einschätzung alleine aus Basis dieses Befundes erwarten. Das können wir jedoch nicht leisten, hier sind mehr Informationen notwendig. Und niemand kann sich mit allen Produkten am Markt auskennen. Deshalb ist es wichtig, dass die Firmen sich mit den Fachgesellschaften zusammensetzen und einheitliche Standards und Zertifizierungsprozesse aufstellen. Das ist entscheidend für den Erfolg des Ganzen. Ansonsten kocht jede Firma ihr eigenes Süppchen.

Die Medizinwelt setzt große Hoffnungen in Wearables, um Krankheiten in Zukunft besser zu verstehen.

Ein Vorgeschmack, was uns in Zukunft erwartet, war die Herz-Studie von Apple. Gemeinsam mit der Universität Stanford erstellte das Unternehmen eine Studie zur Bewertung der Benachrichtigungen eines unregelmäßigen Herzrhythmus auf der Apple Watch. Mehr als 400.000 Teilnehmer nahmen daran teil, solche Dimensionen waren bislang nicht vorstellbar. Und das ohne physische Studienzentren und in einem für Screening-Studien atemraubenden Tempo. Solche Untersuchungen könnten uns ein ganz anderes Verständnis über Herzerkrankungen geben. Denn wir erhalten nicht nur die Daten, wenn der Patient zum Arzt geht, sondern auch die dazwischen. Für uns ist es faszinierend, solche Einblicke in Krankheiten zu bekommen.

Auch in Zeiten von Corona können Wearables übrigens einen wichtigen Beitrag leisten. Wir führen aktuell eine Studie mit Covid-19 Patienten durch, die oft zuhause ohne jegliche Überwachung in Quarantäne sind. Sie erhalten eine Smartwatch von uns und erheben mehrmals täglich wichtige Parameter an sich selbst, die es uns ermöglichen weitere Erkenntnisse über den individuellen Patienten aber auch die pandemische Viruserkrankung zu gewinnen. Dabei ist uns die Erkennung von Rhythmusstörungen, die teils auch durch die eingesetzten Medikamente hervorgerufen werden können, besonders wichtig. Denn viele Covid-19 Erkrankte sterben an Herzproblemen!

Einige Krankenkassen in Deutschland bezuschussen den Kauf eines Wearables, andere nicht. Welche Position beziehen Sie?

Wenn ich eine Krankenkasse leiten würde, ich würde den Kauf eines Wearables für die Patienten übernehmen.

Sie glauben also, der Anschaffungspreis relativiert die möglicherweise später anfallenden Kosten.

Es sind viele Facetten. Nur zur Vorhoffimmerdetektion würde ich ein Wearable als Krankenkasse nicht finanzieren. Ich glaube jedoch, dass ein solches Gerät ein Anreiz für einen gesünderen Lebensstil sein kann. Außerdem wird hierdurch die dringend notwendige Digitalisierung Deutschlands vorangetrieben. Man muss aber aufpassen, dass die Daten nicht von den Falschen gesammelt werden.

Wer darf die Daten denn haben?

Da ist meine Meinung ganz klar: Weder eine Firma noch die Krankenkasse, sondern ausschließlich der Patient. Nur er soll entscheiden können, ob er Daten mit dem Arzt oder wem auch immer teilen möchte. Das halte ich für den einzigen Ansatz, der funktionieren kann. Ein Wearable, dass alle Daten erstmal auf einen Server lädt - egal ob der in den USA, China oder Deutschland steht - halte ich für nicht sinnvoll.