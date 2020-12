In Deutschland hat der harte Lockdown begonnen. Die Maßnahmen sollen zunächst bis zum 10. Januar gelten. Und dann? Modellrechnungen zeigen schon jetzt: Das Enddatum ist nicht zu halten – und die Lockerungen an Weihnachten tragen zu einer weiteren Verzögerung bei.

Die Schulpflicht ist aufgehoben, Arbeitnehmer sollen von Zuhause arbeiten und Einkaufsmeilen in Innenstädten wirken wie ausgestorben: Mit harten Corona-Maßnahmen über Weihnachten und Neujahr sollen die Infektionszahlen in Deutschland endlich sinken. Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown hatte zuvor die erhoffte Wirkung verfehlt: Zwar bremsten die Maßnahmen das schnelle Wachstum der Infektionszahlen zunächst aus und für eine Weile schien es, als würden die Zahlen auf hohem Niveau stagnieren. Doch schließlich schnellten die Zahlen erneut nach oben – aus dem Teil-Lockdown wurde zwangsläufig ein Lockdown. Mindestens bis 10. Januar sollen die strengeren Maßnahmen gelten. Doch was folgt danach?

Längerer Lockdown wird nötig

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Maßnahmen über dieses Datum hinaus verlängert werden müssen, um die von Bund und Ländern gewünschte Sieben-Tages-Inzidenz von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner zu erreichen. Gesundheitsämter, die aktuell vielerorts überfordert sind, sollen unterhalb dieser Schwelle wieder besser mit der Kontaktnachverfolgung hinterherkommen. "Die 50 ist eine sinnvolle Obergrenze, die unterschritten werden muss", sagt auch die Göttinger Physikerin Viola Priesemann, die zu Ausbreitungsmodellen des Coronavirus forscht. Andernfalls drohe gleich die nächste Welle, so die Expertin.

Wissenschaftler der Universität des Saarlandes haben anhand von Simulationen berechnet, wie schnell der seit dem 16. Dezember geltende Lockdown die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz auf das gewünschte Niveau drücken kann. "Die Simulationen zeigen deutlich, dass die Sieben-Tages-Inzidenz bis zum 10. Januar nicht unter die Marke von 50 Fällen je 100.000 Einwohner sinken wird", sagt Thorsten Lehr, Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes. Im Bundesdurchschnitt werde die Zielmarke erst gegen Ende Januar erreicht sein. Aktuell liegt der Sieben-Tages-Wert im bundesdeutschen Schnitt bei 179 Fällen je 100.000 Einwohner.

© Universität des Saarlandes / Covid-Simulator

Die Simulation zeigt den voraussichtlichen Verlauf der sogenannten Sieben-Tages-Inzidenz - der Anzahl an Infektionen je 100.000 Einwohnern in sieben Tagen - durch den Lockdown am 16.12. (Sachsen 14.12.). Folgende Annahmen liegen dem Modell zugrunde: Der R-Wert (Reproduktionszahl; Anzahl der Personen, die durch einen Infizierten angesteckt werden) sinkt durch den Lockdown auf Werte zwischen 0,6 und 0,8, vergleichbar mit Werten aus anderen Ländern. Durch die Lockerungen an Weihnachten steigt der R-Wert auf Werte zwischen 1,5 und 2,0. Dies entspricht in etwa den Werten vor dem Teil-Lockdown, der Anfang November in Kraft trat.

Weihnachts-Lockerungen werfen Deutschland um eine Woche zurück

Bund und Länder hatten zudem Lockerungen über die Weihnachtstage (24.12.-26.12.) in Aussicht gestellt. Die Modellrechnung zeigt: Die geplanten Lockerungen werden das voraussichtliche Ende des Lockdowns erneut um eine Woche verzögern. Über die drei Weihnachtstage kann sich ein Hausstand mit vier weiteren Personen aus dem engsten Familienkreis plus Kindern bis 14 Jahre treffen. Treffen im Freundeskreis sind weiterhin auf zwei Haushalte und maximal fünf Personen plus Kinder bis 14 Jahre beschränkt. "Durch Lockerungen an den drei Weihnachtsfeiertagen erwarten wir, dass es in etwa eine Woche länger dauern wird, um die Inzidenz von 50 zu erreichen", betont Lehr.

Steigen die Infektionszahlen durch Weihnachten erneut, werden in der Folge auch mehr Menschen an und mit Covid-19 versterben. Laut Berechnungen der Universität des Saarlandes ist mit etwa 2000 bis 4000 weiteren Todesfällen zu rechnen. Lehr appelliert deshalb an die Bevölkerung, die Kontakte über Weihnachten auf das absolute Mindestmaß zu beschränken. "Das Ausmaß der Lockerungen über Weihnachten liegt in unseren Händen und wir müssen daher selbst reflektieren, welche Kontakte wir sehen wollen", so der Wissenschaftler. In Deutschland sind bislang 24.938 Covid-19-Patienten verstorben.

Regionale Unterschiede

© Universität des Saarlandes / Covid-Simulator

Ein Blick in die einzelnen Bundesländer zeigt auch, dass es je nach Region unterschiedlich lange dauern wird, die gewünschte Inzidenz zu erreichen. Sachsen und Thüringen haben derzeit mit vielen Neuinfektionen zu kämpfen - entsprechend lange würde es in diesen Regionen dauern, unter die Schwelle von 50 zu kommen (s. Grafik). Bundesländer mit vergleichsweise niedriger Inzidenz könnten die Schwelle laut Modellrechnung dagegen bereits um den 15. Januar erreichen, darunter Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. "Dies wirft natürlich Fragen auf, ob eine bundeseinheitliche Regelung zur Lockerung gefunden werden kann, mit der alle Bundesländer zufrieden sein werden", betont Lehr.

Klares Ziel

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach appellierte indes an das Durchhaltevermögen der gesamten Bevölkerung. Der aktuelle Lockdown sei der "wichtigste überhaupt", schrieb er auf Twitter. "Je niedriger die Fallzahl am Ende dieses Lockdowns sein wird, desto weniger Menschen werden insgesamt am Coronavirus in Deutschland sterben."

Auch er hält den 10. Januar als Enddatum des aktuellen Lockdowns für nicht mehr realistisch. "Nur wenn wir sehr klar unter 50 Fälle pro Woche kommen, besser sogar 25, haben wir noch die Chance auf eine gute Gesamtbilanz für die Krise", betonte Lauterbach. Es dürfe nun nicht gedrängelt werden.

Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie dürfte am 5. Januar fallen. Dann wollen sich Bund und Länder erneut beraten und über Maßnahmen ab dem 11. Januar abstimmen.