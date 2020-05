Seit mehr als vier Monaten hält uns das neuartige Coronavirus nun schon in Atem. Die wichtigsten medizinischen Risikogruppen dieser Pandemie sind mittlerweile identifiziert. Durch die Isolation, die Ungewissheit und die wirtschaftlichen Einbrüche birgt sie jedoch nicht nur ein körperliches Risiko, sondern auch ein seelisches.

Prof. Lieb, wer ist gerade besonders gefährdet?

Das sind vor allem die, die von Einsamkeit und Isolation betroffen sind. Menschen in Quarantäne oder Großeltern, die ihre Kinder und Enkel jetzt nicht sehen können. Wobei die COSMO-Querschnittsumfragen, mit denen seit Anfang März das Befinden und Verhalten der Bürger abgefragt wird, zeigen, dass die Jüngeren sogar noch mehr mit Einsamkeit und Niedergeschlagenheit zu kämpfen haben.

Warum gerade die?

Weil junge Menschen in der Regel deutlich mehr soziale Kontakte haben, sich häufig mit Freunden treffen und daraus sehr viel Lebensfreude und Zufriedenheit ziehen. Ältere Menschen leben dagegen oft etwas zurückgezogener.

Lässt man das Alter außen vor, könnte man sagen, dass vor allem extrovertierte Menschen Schwierigkeiten haben, mit der Isolation zurechtzukommen.

Junge Familien haben zumindest den Partner und die Kinder um sich. Aber auch das kann problematisch werden.

In den meisten Familien ist man jetzt viel mehr zusammen als sonst. Und wenn beide Elternteile momentan auch noch im Homeoffice arbeiten, dann ist das vor allem für die ein Risikofaktor, die sich nicht aus dem Weg gehen können und kaum Freiräume für sich haben. Wie stressig und belastend diese Zeit ist, hängt also auch von ganz praktischen Gegebenheiten ab, wie der Quadratmeterzahl pro Person. Aber natürlich spielt auch eine Rolle, wie gut die Beziehung zwischen den Partnern ist.

Für Kinder ist die Situation ebenfalls nicht einfach. Waren sie vorher noch mit dutzenden Gleichaltrigen zusammen und haben sich danach auf dem Spielplatz ausgetobt, ist ihre Welt von einem auf den anderen Tag auf Wohnungsgröße geschrumpft. Wie kann man ihnen die Situation erleichtern?

Besonders wichtig sind jetzt Routinen.

Wo immer möglich, sollte es eine Tagesstruktur geben, mit gemeinsamen Mahlzeiten und Unternehmungen. Wichtig ist, dass man jeden Tag etwas macht, das positive Emotionen hervorruft. Egal, ob man sich gemeinsam einen Film anschaut, etwas spielt oder einfach nur redet. Auf der anderen Seite aber braucht es jetzt genauso feste Regeln wie sonst auch.

Warum sollte man es in dieser besonderen Situation nicht etwas lockerer angehen?

Weil diese Strukturen sehr viel Halt und Stabilität geben. Das gilt auch für Erwachsene. Wer sich selbst nur schlecht organisieren und motivieren kann, läuft jetzt Gefahr, sich zu verlieren. Für Menschen, die eine psychische Erkrankung haben oder hatten, ist diese Zeit daher besonders schwierig.

Zumal es in der aktuellen Situation schwerer ist, Hilfe zu bekommen.

Wer schon in Behandlung ist, kann vielleicht nur per Telefon mit seinem Therapeuten sprechen. Die Tageskliniken sind geschlossen. Die psychiatrischen Kliniken können sich nur um die dringlichsten Fälle kümmern. Das ist auch bei uns nicht anders. Alles, was nicht ganz akut und lebensbedrohlich ist, wird erst mal nicht aufgenommen.

Wird das nicht Konsequenzen haben?

Doch. Wir erwarten, dass zeitversetzt eine Welle von verstärkten psychischen Problemen auf uns zukommt.

In einer internationalen Studie haben Forscher vor einer möglicherweise erheblichen Zunahme von Depressionen und Angstzuständen, von Substanzmissbrauch und häuslicher Gewalt gewarnt.

Das ist durchaus möglich, obwohl wir für Deutschland dazu noch keine Zahlen haben. Was wir in unseren Umfragen jedoch jetzt schon sehen, ist eine erhöhte Ängstlichkeit.

Ist das Angst vor der Krankheit, vor dem Tod von Angehörigen oder die wirtschaftlichen Konsequenzen, die gerade drohen?

Die Ängste jemanden zu verlieren, scheinen hier aktuell wieder etwas zurückgegangen zu sein. Genauso wie die Bedenken, dass das Gesundheitssystem überlastet werden könnte. Dafür sehe ich mit Sorge die wachsende Zahl von Menschen, die jetzt große wirtschaftliche Verluste verkraften müssen. Wir wissen, dass diese Menschen ein besonders hohes Risiko für Belastungssyndrome und Depressivität haben. Damit einhergehend könnte auch die Suizidalität ansteigen.

Momentan wird viel über Lockerungen gesprochen, müsste man da nicht besonders Risikogruppen im Blick haben?

Ja. Im psychiatrischen Bereich unserer Klinik denken wir daher jetzt über eine langsame Rückkehr zum Normalen nach. Zwar müssen wir damit rechnen, dass die Corona-Patientenzahlen wieder steigen. Trotzdem wollen wir die Behandlungsmöglichkeiten im stationären Bereich wieder ein Stückweit vergrößern und die versorgen, die bislang nicht kommen konnten. Auch bei Kindern in einem sozial benachteiligten Umfeld sehe ich Bedarf für eine besondere Unterstützung.

Wie könnte das aussehen?

Ein Großteil des Unterrichts findet im Moment digital statt. Da ist es wichtig, dass alle Kinder daran teilnehmen können und ein Endgerät und eine funktionierende Internetverbindung haben. Ich finde es sehr gut, wenn benachteiligte Kinder jetzt Geräte leihweise bekommen und dass ihnen bevorzugt eine Unterstützung in der Schule ermöglicht wird, wenn es nicht anders geht. Trotzdem muss man bei jeder Lockerung der Maßnahmen sehr behutsam vorgehen.

Für viele Menschen sind sie das lang ersehnte Zeichen, dass es auch wieder aufwärts gehen kann.

Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir noch am Anfang dieser Pandemie stehen. Psychologisch wäre es sehr viel schwerer zu verkraften, wenn man wieder zurücknehmen muss, was man schon erreicht hatte. Deswegen möchte ich ganz klar sagen: Wir dürfen jetzt nicht unvorsichtig werden.

Erste Daten zeigen jedoch genau das, Ermüdungserscheinungen treten auf. War das zu erwarten?

Eine gewisse Ermüdung ist ganz normal. Das kennt wahrscheinlich jeder, der mal versucht hat, weniger zu essen oder mit dem Rauchen aufzuhören. Irgendwann nimmt die innere Zustimmung zu dem Verhalten ab, vor allem wenn es sich um von außen auferlegten Verhaltensweisen handelt. Wenn man dann jedoch noch aus verschiedenen Ecken hört, dass alles gar nicht so schlimm ist, dann untergräbt das alle bisherigen Bemühungen. Und das ist gefährlich.

Wie schafft man es, sich weiter zu motivieren?

In dem man sich immer wieder ins Gedächtnis ruft, warum man sich gerade so beschränkt: Nämlich, um nicht nur sich, sondern vor allem andere zu schützen.

Um so länger der Shutdown anhält, die Isolation, die Ungewissheit, die wirtschaftlichen Einbrüche, um so größer wird die Belastung. Was hilft noch, um durch diese Krise kommen?

Die Situation so anzunehmen, wie sie ist und die Unsicherheit zu ertragen. Statt dagegen anzukämpfen, sollte man seine Energie am besten in die Bewältigung stecken. Dabei hilft es, sich an Krisen zu erinnern, die man schon durchgestanden hat und sich zu fragen, was einem damals geholfen hat. Besser gewappnet sind jedoch auch Menschen, die selbst in einer solchen Situation noch etwas Positives sehen können.

Gibt es denn auch positive Entwicklungen in dieser Krise?

Ja, die gibt es und die kann man auch sehen. Ich beobachte gerade sehr viel Solidarität unter den Menschen. Da gehen junge Menschen für alte einkaufen, kleine Kinder schreiben ihren Großeltern Briefe, Nachbarn versuchen, die Geschäfte und Restaurants in der Umgebung zu unterstützen. Man sieht sich wieder mehr als Gemeinschaft. Wahrscheinlich werden einige ihre Prioritäten überdenken und die Freiheit und die Möglichkeiten in einem demokratischen Land mehr schätzen. Ich würde mir wünschen, dass es Populisten nach dieser Krise schwerer haben werden und auch andere gesellschaftliche Themen an Bedeutung gewinnen. Der Klimaschutz zum Beispiel.

Der Mensch hat einen starken Drang in alte Verhaltensmuster zurückzufallen, glauben Sie, dass solche Veränderungen von Dauer sein können?

Das ist zumindest meine Hoffnung. Schließlich ist das eine sehr einschneidende Erfahrung, die Menschen da gerade machen.