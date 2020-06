Erst einmal ist hier alles ganz traurig. Die Frau des Journalisten Tony (Ricky Gervais) stirbt an Krebs. Das wirft ihn komplett aus der Bahn. Er hat das Zentrum seines Lebens verloren, fühlt sich amputiert und leer. Nur weil er den gemeinsamen Hund noch versorgen muss, bringt er sich nicht sofort um. Aber der Gedanke ist immer da. Tony geht weiter in die Redaktion des kleinen Provinz-Blattes, für das er arbeitet. Aber alles in ihm ist abgestorben. Er beschließt, sich dem Leben und seinen Mitmenschen nur noch als Arschloch zu präsentieren, weil eben dieses Leben ihn so enttäuscht und ihm alles genommen hat. Tony sagt jedem gnadenlos, was er denkt, ist unfreundlich, sarkastisch und verletzend. Aber sein Umfeld spürt die tiefe Traurigkeit dahinter, und seine Kollegen und die wenigen Freunde, die er noch hat, sind einfach weiter freundlich, zugewandt und und hilfsbereit. Zum Beispiel sein übergewichtiger Kollege Matt, der von ihm ständig als Vielfraß beleidigt wird oder sein etwas linkischer Schwager, der selber seine familiären Probleme hat.

Emotionen und schöner schwarzer Humor

„After Life“ zeigt auf ebenso skurrile wie einfühlsame Art, wie Tony nach und nach schließlich vor dieser Mitmenschlichkeit und Zuwendung kapitulieren wird und langsam wieder ins Leben zurückfindet. Das ist großartig inszeniert und herausragend gespielt. Was als Grundkonstellation leicht in Kitsch abgleiten könnte, wird durch die schrägen Figuren, viel schwarzen Humor und die Leistung aller Schauspieler zu einem Serien-Höhepunkt.

Vor allem Ricky Gervais, der auch Regie führte, ist großartig. Man nähert sich nach und nach diesem eigentlich unerträglichen Typen, weil man dessen Trauer spürt. Und weil man merkt, dass da tief drinnen noch ein Kern von Empathie und Menschlichkeit in dieser Figur zu finden ist. Ein Kern, der von Folge zu Folge weiter freigelegt wird. Denn Tony hat trotz seines Elends noch ein Auge für die, denen es auch nicht gut geht, auch wenn er es ihnen auf seine etwas ruppige Weise zeigt. Ein Obdachloser, eine Prostituierte und ein Postbote merken als erste, dass Tony zwar ein Stinkstiefel ist, aber einer mit Herz. Und dann ist da ja noch die sehr nette Krankenschwester im Pflegeheim seines dementen Vaters, den er täglich dort besucht

Die Serie zeigt uns, was in diesen Tagen wirklich wichtig ist

In der ersten Staffel dieser tollen Serie lernen wir all diese Figuren kennen. Und in der - noch besseren - zweiten Staffel begleiten wir sie bei ihren oft unbeholfenen, aber sehr wirkungsvollen Versuchen, Tony wieder ins Leben zurückzuholen. Und dabei retten sie sich ganz nebenbei auch noch selber.

Warum rührt einen diese Serie jetzt so besonders an? Weil wir - das ist uns allen in den Monaten der Corona-Krise wieder sehr bewusst geworden – vor allem soziale Wesen sind. Kontaktsperren, Homeoffice, leere Innenstädte - das Land stand still, unser Aktionsradius schrumpfte dramatisch. Auf einmal waren die Anderen nicht mehr physisch erreichbar. Und für viele fühlte sich diese Zwangs-Entfremdung nicht gut an. Ein wenig hat uns hat uns die Isolation der Corona-Krise unfreiwillig zu kleinen Existenzialisten gemacht. Zurückgeworfen auf uns selbst und unsere elementaren Erfahrungen und Bedürfnisse mussten wir wieder lernen, mit uns selbst klarzukommen. Und wir merkten vor allem, wen wir vermissen und wer uns wirklich wichtig ist. „After Life“ rührt uns gerade in diesen Tagen so an, weil sie so deutlich zeigt, was wirklich zählt im Leben: Liebe und Freundschaft.