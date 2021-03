Das Angebot an Serien ist riesig – und sehr unübersichtlich. Neben Empfehlungen von Freunden und schon vor dem Start gefeierten Serien, gibt es auch immer wieder Zufallsfunde, die positiv überraschen. Diese fünf zählen zu den unterschätzten Serien.

1. Years and Years

Nun gut, das öffentlich-rechtliche Fernsehen gilt nicht unbedingt als Quell hipper Unterhaltungsformate. Aber mit der britischen Serie "Years and Years" hat sich der Spartenkanal ZDF Neo eine Perle geangelt. Es geht um eine Familie und ihre Probleme. Klingt öde? Ja, stimmt schon, gerade beim ZDF erwartet man eine Erzählweise wie bei den Drombuschs. Doch "Years and Years" eilt durch die kommenden Jahre, thematisiert instabile Sicherheitslagen und Fluchtbewegungen in Europa, Herrscher in Erdogan-Manier und einen Rechtsruck, der nach und nach den Kontinent erfasst. Besonders großartig: Emma Thompson als weibliche Antwort auf Donald Trump. Eine wirkliche Serien-Überraschung, die etwas Angst vor der Zukunft macht und gleichzeitig Hoffnung in der Familie als Konstante in einer wirren Welt findet. Noch bis 13. März gibt es die Folgen in der ZDF-Mediathek.

2. Barbaren

Noch eine Serie, die in einer frühen Zeit spielt und in der dreckverschmierte Muskelberge kämpfen. Gähn! Tatsächlich scheinen Serienmacher eine gewisse Vorliebe für frühgeschichtliche und antike Zeiträume zu haben, um in einer schwach entwickelten Welt alltägliche Problem anzusiedeln. Und auch "Barbaren" hätte eine weitere dieser Serien werden können. Warum die Produktion aus Deutschland gut ist? Die Geschichte des Varus, der zum Arminius wird, ist schlicht und vielschichtig zugleich. Die Schauspieler sind frisch und unverbraucht, keiner der üblichen Verdächtigen. Um nicht wieder eine quitschebunte Historyserie, abseits historischer Wahrheiten, zu konzipieren, gab es Geschichtswissenschaftler als Berater. Tatsächlich urteilten Experten, dass die Ausstattung der Römer, vom Gewand bis zur Waffe, realistisch erscheint. Auch die Langhäuser der Germanen gab es so wirklich. Und für Freunde der gepflegten Unterhaltung in ausgestorbenen Sprachen: Ja, die Römer sprechen tatsächlich Latein in der Serie.

3. Lupin

Wer in Frankreich groß geworden ist, kennt sicherlich den Gentleman-Gauner: Was Sherlock Holmes in Großbritannien ist, ist Arsène Lupin bei unseren Nachbarn. Allerdings mit einer dicken Staubschicht, die Bücher sind inzwischen über 100 Jahre alt. Wie frisch man die Geschichten des schlauen Diebs erzählen kann, zeigt die französische Serie "Lupin" auf Netflix. Der granatenstarke Omar Sy, den das deutsche Publikum aus "Ziemlich beste Freunde" kennen, ist ein cooler wie galanter Meisterdieb, der der Polizei immer fünf Schritte voraus ist. Ja, er ist schon der Verbrecher , aber man mag ihn einfach. Also ein bisschen wie bei den Oceans Eleven-Teilen. Wer jetzt gleich zur Fernbedienung greift, dem muss leider gesagt werden: Die Coronakrise hat die Dreharbeiten ausgebremst. So konnte die Staffel nicht beendet werden. Darum klafft mitten in der Staffel ein großes Loch. Ein Cliffhänger der üblen Sorte.

4. Community

Diejenigen, die in den USA kein College besucht haben, können das im Erwachsenenalter nachholen – auf einem Community College. Die haben einen ziemlich miesen Ruf. Ausgerechnet dort, bei den Gescheiterten und Abgehängten, spielt die Serie "Community". Der sichtlich in die Jahre gekommene und in die Breite gegangene Chavy Chase brilliert mit seinem Stumpfsinnshumor: ein bisschen sexistisch, ein bisschen homophob, ein bisschen rassistisch – was in den 90er Jahren noch als ehrlicher Humor gegolten hätte, nehmen die Serie und Chase selbst herrlich aufs Korn. Wer also noch über alte, weiße Männer lachen kann, wird hier viel zu schmunzeln haben. Aber auch die übrigen Protagonisten machen Spaß: der schräge Nerd, die durchgeknallte Streberin, der Ex-Anwalt ohne Zulassung. Sechs Staffeln gibt es von der Serie, die vollkommen unterschätzt in den Tiefen des Netflix-Archivs schlummert.

5. The Bletchley Circle

Im Zweiten Weltkrieg mussten auch die Frauen ran. Die Männer waren im Krieg und so saßen Frauen in den Büros und schufteten in den Fabriken. Auch die Frauen aus der Serie "Bletchley Park" hatten im Krieg Karriere gemacht. Denn sie waren clever – und arbeiteten deshalb auf dem Landsitz Bletchley Park, auf dem abgefangene Funksprüche und Nachrichten von den Deutschen entschlüsselt wurden. Nach dem Krieg mussten die Frauen wieder zurück an den Herd. Das kam natürlich nicht gut an. Und so geraten die Codeknacker-Frauen in eine Ermittlung, da sie Muster in einer Mordserie entdecken, als die Polizei noch im Dunkeln tappt.

Die Serie ist kein Funkenflug an Spannung, sondern eine Spurensuche. Etappe um Etappe rätselt man mit den Analytikerinnen mit. Und das macht Spaß. Der historische Kontext, die zeitgetreue Ausstattung und auch die Wahl der Darstellerinnen zeugt von Augenmaß. Allerdings: Die Erweiterung, die in San Francisco spielt, kann man sich getrost sparen.

