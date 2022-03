In der ZDF-Serie "Ein Fall für zwei“ spielte Claus Theo Gärtner über 30 Jahre lang den Privatdetektiv Josef Matula. Mittlerweile ist es ruhiger geworden um den 78-Jährigen. Interview: Sabine Hoffmann

Polohemd, ausgebeulte Jeans, schwarze Lederjacke: So ermittelten Sie als TV-Detektiv Matula im Frankfurter Milieu. Hat die Lederjacke bei Ihnen zu Hause einen Ehrenplatz?

Die hängt nach wie vor am Kleiderhaken. Meine ausgebeulten Jeans trage ich immer noch, nur die Lederjacke seltener. Die ist ein Erinnerungsstück.

Sie waren der dienstälteste Serienermittler und spielten 300 Folgen lang den Matula in "Ein Fall für zwei“. Waren Sie von Anfang an scharf auf die Rolle?

Nein. Ich spielte damals am Schillertheater in Berlin. Erst mal ging es zwar nur um sechs Folgen, aber zwischendurch fürs Fernsehen zu drehen war zeitlich schwer mit dem Theaterspielen vereinbar. Als der Produzent Georg Althammer immer drängender fragte, schrieb ich ihm beim Bier im Münchner Franziskaner auf einen Rechnungsblock: "100 Folgen ok! CTG.“ Den Zettel hat er mir zur 100. Folge gerahmt hinter Glas geschenkt.

In den Anfangsjahren hatte die Serie bis zu 19,4 Millionen Zuschauer und eine Einschaltquote von 50 Prozent. Konnten Sie noch ungestört im Supermarkt einkaufen?

© Gene Glover / Agentur Focus Gärtner, 1943 in Berlin geboren, wuchs in Oberhausen auf und spielte schon als Kind Theater. Nach seinem Schauspielstudium jobbte er zunächst als Kulissenschieber. 1966 debütierte er in Göttingen, nebenbei betrieb er eine Studentenkneipe. Für seine erste Filmrolle in "Zoff“ bekam er 1972 den Bundesfilmpreis als bester Nachwuchsschauspieler. Von 1981 bis 2013 ermittelte er als Matula in "Ein Fall für zwei“ (o. 1982 mit Günter Strack als Rechtsanwalt Dr. Renz). Gärtner ist in dritter Ehe mit der Regisseurin Sarah Würgler verheiratet.

Ja. Später fotografierte mal ein Typ heimlich die Sachen in meinem Einkaufswagen und postete das Bild auf Facebook. Das fand ich schon ein bisschen absurd. Wen soll das interessieren? Ansonsten hatte ich aber nie Probleme.

Schauspieler, die jahrelang eine Serienrolle spielen, werden häufig auch privat mit ihrer TV-Figur identifiziert. Haben Sie jemals den Auftrag bekommen, einen untreuen Ehemann zu beschatten?

Nein, aber bei einem Dreh in Bratislava kam beim Frühstück ein älteres Ehepaar aufgeregt auf mich zu: "Herr Matula, gut, dass wir Sie treffen. Unser Auto ist geklaut, und in dem Auto ist unser Hund!“ Wie das bei älteren Ehepaaren so ist: Das letzte Kind hat Fell. Der Hund war ihnen wichtiger als das ganze Auto. Ich habe sie dann aufgeklärt, dass ich kein Privatdetektiv bin, und versucht, beide zu beruhigen.

Matula fuhr immer Alfa Romeo. Ihr erster Dienstwagen war Ihr Privatfahrzeug, eine grüne "Giulia“. Gibt es die noch?

Keine Ahnung. Sie ist nach einer Versteigerung verschwunden.

Wie kam es dazu?

Mitte der Achtziger versteigerte ich sie für einen guten Zweck. Ein belgisches Unternehmen kaufte sie für 14 000 Mark. Ganz schön viel Geld für so eine olle Kiste!

Lieben Sie heute immer noch schnelle Autos?

Nein, Autofahren macht mir keinen Spaß mehr. Da nehme ich lieber öffentliche Verkehrsmittel oder die Bahn. Allerdings habe ich noch einen gelben Alfa Romeo Spider von 1991. Bei schönem Wetter fahre ich ihn manchmal noch.

Mittlerweile sind Sie längst im Ruhestand. Langweilen Sie sich manchmal?

Nein, nie. Mit meiner Frau Sarah habe ich vergangenes Jahr am Teufelhof Basel das Theaterstück "Judas“ inszeniert. Sarah führte Regie, ich war Produzent. Ansonsten reise ich gern, zuletzt ging es nach Sardinien und Schottland. Abgesehen davon bin ich ein fauler Sack und mache auch gern mal nichts.

Mittlerweile sind Sie 78.

Ja, und nach wie vor bin ich topfit. In den vielen Jahren als Matula war ich nicht einmal krank. Ich war immer im richtigen Moment am richtigen Ort und keinen einzigen Tag arbeitslos, was im Schauspielerberuf eine Ausnahme ist. Ich bin wirklich ein Glückskind.