Im Dezember 1979 wurde Thomas Ohrner durch die erste ZDF-Weihnachtsserie "Timm Thaler“ zum Teenie-Star Interview: Sabine Hoffmann

Mit 14 Jahren wurden Sie durch die Rolle des Timm Thaler berühmt. Bei Amazon Prime ist die Serie wieder zu sehen. Schauen Sie sich die alten Folgen mit Ihren vier Kindern an?

Nein. Früher haben sie sich mal die ersten drei Teile auf DVD angesehen, kamen dann aber zu mir und fragten: Wie geht’s denn aus? Der Erzählstil von Serien war damals viel langsamer. Das war ihnen wohl zu lahm. Aber immerhin schämten sie sich nicht für mich.

In der Serie verkauft Timm Thaler sein Lachen an einen furchteinflößenden Baron, der von Film-Bösewicht Horst Frank gespielt wurde. Haben Sie sich beim Dreh vor ihm gegruselt?

Sagen wir es so: Ich hatte unglaublich viel Respekt. Allerdings war das bei den Dreharbeiten sehr hilfreich. Am Set ging es immer lustig und locker zu. Sobald aber die Kamera lief und Horst Frank mir mit seiner strengen, diabolischen Ausstrahlung gegenüberstand, war ich sofort todernst.

© Copyright 2021 Sandra Steh Ohrner, 1965 in München geboren, war bereits mit acht Monaten in einem Werbespot zu sehen. Als Kind lieh er dem Ziegen-Peter in der Zeichentrickserie "Heidi“ seine Stimme. Bekannt wurde er 1979 durch"Timm Thaler“ (o.). Später spielte er die Hauptrolle in der Jugendserie "Manni, der Libero“ und machte als Tommy Ohrner Popmusik. Nach dem Abitur absolvierte er ein Volontariat bei Radio Luxemburg und arbeitete dann als Moderator für Fernsehen und Hörfunk. So moderierte er u. a. die ZDF-Show "Lass dich überraschen“ (1996 bis 2001).

Was war los, als"Timm Thaler“ zu Weihnachten 1979 im Fernsehen lief?

Etwas, womit ich nicht gerechnet hatte: 17 Millionen Menschen schauten die Serie. Ich fand das Drehen spannend, aber das Endergebnis interessierte mich nicht. Die ersten drei Folgen hatte ich mir noch nicht mal angesehen. Damals hatte ich gerade meine erste Freundin und knutschte lieber mit ihr. Ich war auch rein gar nicht auf das vorbereitet, was dann passierte: Unser Telefon klingelte in einer Tour. Oft standen 30 Mädels vor unserer Haustür und schrien: "Thomas, komm raus!“ Mit dieser Situation musste ich erst mal klarkommen. Anfangs zog ich mich in mein Zimmer zurück und ging nach der Schule nicht mehr raus.

Damals schickten Fans noch Briefe an ihre Stars. Klingelte der Postbote täglich?

Ja, er beschwerte sich auch, weil er an manchen Tagen fünfmal kommen musste. Unser Keller war randvoll mit Müllsäcken voller Briefe und Plüschtiere. Ich hatte überhaupt keine Lust, jedem Einzelnen zu antworten. Leider fehlte mir aber die Kohle, um so viele Autogrammkarten drucken zu lassen. Relativ zeitnah unterschrieb ich deshalb einen Plattenvertrag. Ich hoffte, dass die Plattenfirma sich dann um meine Fanpost kümmern würde.

Waren Ihre Klassenkameraden neidisch auf Ihren Erfolg?

Nein, im Gegenteil. Ständig liefen mir so viele Jugendliche nach, dass ich nicht mehr an Schulausflügen teilnehmen durfte. Meine Kumpels hatten eher Mitleid und sagten:"Eigentlich bist du eine arme Sau!“

Trotz Ihres frühen Erfolgs entschieden Sie sich später bewusst gegen die Schauspielerei. Warum?

Schon als Kind merkte ich, dass es viele Schauspieler schwer haben und immer darauf warten, dass das Telefon klingelt und ein neues Rollenangebot kommt. Das war mir zu unsicher und passiv.

Mittlerweile sind Sie mitverantwortlich für das Programm von Klassik Radio. Was gefällt Ihnen daran?

Ich liebe klassische Musik, sie gibt mir unheimlich viel: Sie führt mich in eine andere Welt, schafft eine besondere Atmosphäre und löst viele positive Gefühle in mir aus, die mich durch dunkle Tage tragen.

Sie moderieren jeden Vormittag eine Livesendung. Brauchen Sie den Druck?

Ja, ich mag es, live funktionieren zu müssen. Das ist nach wie vor eine große Herausforderung. So habe ich das Gefühl, nie stehenzubleiben, sondern mich immer weiterzuentwickeln. Das ist ein Geschenk.