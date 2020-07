Sehen Sie im Video: China startet unbemannte Mars-Mission.





China hat eine unbemannte Sonde zum Mars auf den Weg gebracht. Um 06.41 Uhr Ortszeit, hob die Trägerrakete namens "Langer Marsch" mit der Sonde vom Raumfahrtzentrum Wenchang im Süden Chinas ab. Die 5 Y-4 ist die größte Trägerrakete, über die China verfügt. Es ist das erste Mal, dass die Volksrepublik unabhängig einen Raumfahrteinsatz zu einem anderen Planeten startet. Die Sonde soll Mars im Februar 2021 erreichen. China strebt die Führungsrolle in der Raumfahrt an und will mit der Mars-Mission seine technologischen Fähigkeiten und Ambitionen unter Beweis stellen.