Wenn Herman van Rompuy, der ehemalige Ratspräsident der Europäischen Union, früher die Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel nach Brüssel lud und ein schwieriges Treffen bevorstand, riet er den Teilnehmern vertraulich, doch bitte drei Hemden mitzunehmen. Die Gespräche könnten länger dauern, da müsse man vorbereitet sein.

Schwierige EU-Runden heißen seitdem unter Brüsseler Diplomaten "Drei-Hemden-Gipfel". Das hat auch mit dem legendären Gipfel im Jahr 2000 in Nizza zu tun, als die Mächtigen fünf Tage über die Zukunft der EU redeten, anfangs wurde die Wäsche knapp, später auch die Verpflegung.

Von solchen Mängeln ist bei diesem Gipfel nichts bekannt, obwohl er an das legendäre Treffen in Nizza heranreichte, das fast 92 Stunden dauerte.

Diesmal schenkten sich die Mächtigen nichts. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron haute mehrfach mit der Faust auf den Tisch, giftete gegen den niederländischen Premierminister Mark Rutte und den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz – wegen ihre Blockadehaltung. Ungarns Staatschef Viktor Orban sprach von Hass, den Rutte ihm entgegenbrachte. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte fühlte sich erpresst, und der derzeitige EU-Ratspräsident Charles Michel appellierte, die Chefs sollten sich zusammenzuraufen, um nicht das Bild eines "schwachen Europas" zu bieten, "dass sich gegenseitig misstraut."

Angesichts dieses rauen Klimas ist es ein Erfolg, dass sich die EU überhaupt zu einem Ergebnis durchgerungen hat. Europa ist fähig zu Lösungen, auch in der Krise. Das ist die beste Nachricht an diesem Tag.

Ausreichend. Nicht mehr, nicht weniger

Es ging um Großes an diesem Wochenende. Nicht nur weil die Mächtigen so viel Geld wie noch nie verteilen mussten, nämlich 1,8 Billionen Euro. Es ging vor allem um die Zukunft des Kontinents. Schaffen die Staaten es gemeinsam die Folgen der Pandemie zu bewältigen oder dominieren die nationalen Egos? Üben stärkere mit schwächeren Ländern Solidarität oder nicht? Und gelten vernünftige Regeln, damit die Aufbauhilfen nicht versickern, osteuropäischen Oligarchen beglücken, oder gar in einigen Ost-Staaten Demokratie- und Freiheitsrechte aushöhlen?

Misst man das Ergebnis an diesen Kriterien ist das Urteil: ausreichend. Mehr nicht. Von den 750 Milliarden Euro an Wiederaufbauhilfen fließen statt den geplanten 500 Milliarden Euro an Zuschüssen nur 390 Milliarden Euro, der Rest sind Kredite. Doch Kredite brauchen die Staaten des Südens nicht, die können sie sich auf den Finanzmärkten weitgehend selbst besorgen. Entscheidend sind Zuschüsse. Italien, Spanien und andere Länder spüren nun: In der größten Krise der EU will der Norden nicht solidarisch sein. Die Stimmen in Italien, die für einen Euro-Austritt werben, werden so nicht verstummen.

Dass die Nordländler Regeln wollen, damit die Gelder vernünftig verwendet werden, ist verständlich. Doch dass Niederlandes Ministerpräsident Mark Rutte ernsthaft dafür gekämpft hat, dass ein Staat die Hilfen per Veto hätte stoppen können, zeigt: Manche Staaten wollen in der Not nicht helfen, sondern Ertrinkenden einen Betonring zu werfen. Der jetzt gefundene Kompromiss, wonach die EU-Staats- und Regierungschefs bei Problemen erneut beraten sollen, hilft vermutlich wenig. Rutte und Co. können aber daheim ihr Gesicht wahren.

Auch in einem anderen Punkt überzeugt die Einigung nicht. Es geht um die Rechtsstaatlichkeit. In einigen Ländern Osteuropas wird die ziemlich demontiert. In Ungarn hat Victor Orban die Justiz geschwächt und die Pressefreiheit eingeschränkt; in Polen erklären sich Gemeinden zu schwulen- und lesbenfreien Zonen, die PIS-Regierung feuerte unabhängige Richter; und der tschechische Regierungschef Andrej Babis wird verdächtigt, sich an EU-Hilfen bereichert zu haben.

Die EU-Kommission wollte die Vergabe der Gelder daran knüpfen, dass der Rechtsstaat nicht weiter ausgehöhlt wird. Doch die Staatschefs haben dieses Vorhaben erst einmal ausgebremst. Nun soll die Kommission Regeln entwickeln, um den Rechtsstaat zu schützen. Über mögliche Strafen bei Verstößen sollen die Mitgliedstaaten mit "qualifizierter Mehrheit" entscheiden – so dass die abstimmenden Länder zwei Drittel der EU-Bürger vertreten. In Praxis wird das kaum gelingen. Orban und Co. können somit weiter den Rechtsstaat demontieren. Stoppen könnte diesen Trend noch das EU-Parlament, das der Einigung zustimmen muss. Doch bislang haben sich die Abgeordnete nicht als mutige Kämpfer geoutet, im Zweifel segnen sie ab, was die Staatschefs vorher entschieden haben.

Misstrauen statt Solidarität

Nein, das Ergebnis sieht nicht gut aus. Der Ringen hat die Kluft zwischen den Ländern nicht verringert, eher vergrößert. Dabei brauchen die Europäer Einigkeit. Nur gemeinsam werden sie ihren Platz in der Welt behaupten. Nur zusammen können sie die Angriffe von außen überstehen. Von Wladimir Putin, der die EU destabilisieren will, weil sein Russland dann stabiler und mächtiger ist. Von Xi Jinping, der China zum Weltherrscher ausbauen will, und die Europäer gegeneinander ausspielt. Und von Trump, dem ein vereintes Europa das Leben schwer macht, weil es dann eine Handelsmacht ist.

"Europa wird in Krisen geschmiedet", hat der EU-Gründervater Jean Monnet gesagt. Was die Mächtigen diesmal geschmiedet haben, überzeugt kaum. Statt Zusammenhalt zu zeigen, haben die Staaten ein Theater der Zerstrittenheit aufgeführt. Statt Solidarität zeigen sie Misstrauen gegeneinander. Statt ernsthaft ihre Werte von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten in den eigenen Reihen durchzusetzen, haben sie sich zu lauen Kompromissen durchgerungen. Der "European Way of Life", diese weltweit einzige Mischung aus friedlichem Zusammenleben, hohem Wohlstand und umfangreichen Freiheitsrechten, kämpft nach diesem Gipfel weiter um sein Überleben.