Herr Stangl, Sie sind Fachanwalt für Mietrecht und Fachanwalt für Bau und Architektenrecht. Welche Fragen laufen derzeit bei Ihnen in der Kanzlei auf?

Es häufen sich Fragen, wie Vermieter und Mieter mit der neuen Situation umgehen sollen. Dabei sind nicht nur Wohnraummietverhältnisse, sondern primär Geschäftsraummietverträge durch die Entwicklung betroffen.

Aktuell wird diskutiert, ob Mieten noch gezahlt werden müssen.

Vertrag ist Vertrag. Grundsätzlich gilt, dass der Mieter, gleichgültig ob Wohnraum- oder Geschäftsraummieter, verpflichtet ist gemäß § 535 (2) BGB die vereinbarte Miete zu zahlen. Derzeit häufen sich Anfragen, wonach man aufgrund einer "Seuche" keine Miete zahlen müsse. Diese Informationen, die im Internet kursieren, sind falsch. Häufig in diesem Zusammenhang werden §§ 1104 und 1105 ABGB genannt. Dabei handelt es sich aber um Vorschriften aus dem österreichischen Recht, die in Deutschland natürlich nicht gelten.

Kann man wenigstens die Miete mindern?

Das kann man nicht pauschal beantworten. Derzeit versuchen einige Mieter, die Mietzahlung einzustellen.

Das ist aktuell ein Aufreger: Der Konzern Adidas hat angekündigt, die Mieten für die Geschäfte nicht mehr zu zahlen. Und es gibt weitere Unternehmen, die genau das machen wollen.

Das ist richtig, namhafte Mieter haben erklärt, aufgrund der Ausnahmesituation wegen der Corona-Krise keine oder nur teilweise die Miete zu bezahlen. Aber so einfach ist die Sache nicht. Grundsätzlich gilt: Voraussetzung für eine Mietminderung nach § 536 BGB ist das Vorliegen eines Mangels der Mietsache. Objektiv betrachtet ist das Mietobjekt zum vereinbarten Mietzweck geeignet. Das Problem liegt woanders. Bei der Geschäftsraummiete gibt es viele Geschäfte, die entweder eigenständig aus wirtschaftlichen Gründen den Betrieb eingestellt haben oder aber aufgrund behördlich angeordneter Schließung.

Ist diese Unterscheidung wichtig?

Sofern der Mieter bei Geschäftsräumen eigenständig den Betrieb einstellt, dann liegt kein Mangel vor. Der Mieter hat selbst entschieden, dass er aus wirtschaftlichen Gründen, beispielsweise Kundenmangel, seinen Laden schließt. Sofern die Ladenschließung auf einer behördlichen Anordnung beruht, ist es für die Frage, ob ein Mangel vorliegt, entscheidend weshalb dies geschieht. Ein Mangel liegt nach derzeitiger Rechtsprechung nur vor, wenn diese Beschränkung auf der konkreten Beschaffenheit, den Zustand oder der Lage der Mietsache beruht. Die bislang erfolgten Allgemeinverfügungen auf Basis des Infektionsschutzgesetzes haben ihre Ursache in den persönlichen oder betrieblichen Umständen des Mieters. Sie sind also personenbezogen und nicht objektbezogen. Nach dem Gesetz ist das "Verwendungsrisiko" dem Mieter zugeordnet. Die Eingriffe sind also nicht im Zusammenhang mit dem Zustand der Mietsache zu sehen. Eine Mietminderung wird daher im Regelfall ausscheiden.

Wie sieht es bei Wohnungsmietern aus? Können Sie die Miete reduzieren?

Die Ausgangsbeschränkungen und die Kontaktverbote haben nichts mit dem Zustand der Mietsache selbst zu tun. Die Tatsache, dass aus Schutz vor Verbreitung des Coronavirus der Mieter nicht so oft aus dem Haus gehen kann, berührt die Mietsache nicht. Selbst wenn im Umfeld des Miethauses ein Coronafall auftreten sollte, handelt es sich nicht um einen Umfeldmangel. Die Wohnung ist genauso benutzbar wie zuvor. Umgekehrt könnte der Vermieter auch darauf verweisen, dass die Wohnung nun noch stärker genutzt wird, weil beispielsweise Homeoffice betrieben wird.

Also ist Mietminderung nicht drin?

Nach derzeitigem Stand der Dinge wird ein Mieter im Regelfall keine Mietminderung erhalten. Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie enthält auch keine Regelungen zum Mieterlass. Im Gegenteil, es wird lediglich eine zeitlich begrenzte Beschränkung des Kündigungsrechts geregelt.

Wenn Mieter - ob nun privat oder geschäftlich - trotzdem keine Miete zahlen können oder wollen, kann der Vermieter sie dann rauswerfen?

Grundsätzlich ist der Vermieter, vorbehaltlich bestimmter Sonderregelungen im Mietvertrag, berechtigt, den Vertrag bei Zahlungsverzug zu kündigen. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass ein Vermieter den Vertrag außerordentlich fristlos kündigen kann, wenn der Mieter für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist. Diese Situation kann schnell eintreten, da es sowohl bei der Geschäftsraummiete Einnahmeverluste gibt, aber auch beim normalen Wohnraummieter, wenn er plötzlich arbeitslos ist oder in Kurzarbeit geschickt wird. Die Rechtsprechung sagt dazu lapidar, "Geld hat man zu haben". Dies bedeutet, dass beim Zahlungsverzug das Verschulden des Mieters quasi vermutet wird. Der Vermieter muss nicht einmal abmahnen und könnte sofort kündigen.

Das klingt ganz schön hart. Immerhin haben wir derzeit eine ganz besondere Lage durch die Coronakrise.

Die Politik sucht hierfür Lösungen. Zwischenzeitlich wurde das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie vom Bundesgesetzgeber beschlossen. Dieses Gesetz umfasst auch das Mietrecht. Danach soll wegen Mietschulden aus dem Zeitraum vom 01.04.2020 – 30.06.2020 ein Vermieter das Mietverhältnis nicht wegen Zahlungsverzug kündigen können. Grundsätzlich sind solche Ansätze vernünftig, man muss aber auch bedenken, dass nicht nur Mieter ein wirtschaftliches Problem bekommen, sondern auch Vermieter, die dann mit erheblichen finanziellen Einbußen zu rechnen haben.

Also kann mich der Vermieter innerhalb dieses Zeitraums nicht einfach vor die Tür setzen, wenn die Miete nicht gezahlt wurde?

Der Gesetzgeber ist nicht so zu verstehen, dass Mieter keine Miete mehr bezahlen müssen. Die Einschränkung des Kündigungsrechtes ist an die Voraussetzung gekoppelt, dass die verringerte Zahlung oder Nichtzahlung der Miete mit der Coronakrise zu tun hat. Wer also gegen andere vertragliche Verpflichtungen verstößt, bspw. Ruhestörung und ähnliches, hat weiterhin mit einer Kündigung zu rechnen. Gleiches wird gelten, wenn der Zahlungsverzug nicht mit der Pandemie zu tun hat, sondern mit sonstiger allgemeiner finanzieller Schwäche.

Was bedeutet das genau?

Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass der Vermieter bei Wohn- und Geschäftsraummiete nicht kündigen kann und vermutet wird, dass ein eventueller Zahlungsverzug mit der Coronakrise zu tun hat. Umgekehrt schuldet der Mieter weiterhin die Miete. Es läuft also quasi auf ein Stillhalteabkommen hinaus, also der Vermieter kann den Vertrag nicht beenden, der Mieter wird aber über kurz oder lang zahlen müssen.

Sie spielen auf Gewerbemieter an, die eh finanziell schon in Schieflage sind - ganz unabhängig von der Coronakrise. Aber nachweisen kann man das ja nur ganz schwer...

Leider, und das war zu erwarten, wird das Gesetz von einigen Mietern instrumentalisiert und als Vorwand zur Zahlungseinstellung missbraucht. Vermieter können aber dennoch ihre Forderungen einklagen, da das Gesetz keine pauschale Aussetzung der Miete vorsieht. Man wird wohl gesetzgeberisch nachbessern oder umgekehrt Vermietern helfen müssen. Dennoch sehe ich keinen Grund, den Gesetzgeber hart zu kritisieren oder gar blinden Aktionismus vorzuwerfen. Patentrezepte wird und kann es in dieser Situation nicht geben. Immerhin zeigt der Staat Handlungsfähigkeit.

Welche Fehler sollten Vermieter und Mieter jetzt besser nicht begehen?

Mir sind Schreiben von Mietern bekannt, die einfach erklären, im Hinblick auf die Coronakrise jetzt keine Miete mehr zahlen zu können. So einfach geht es nicht und man sollte vielleicht vorab telefonisch Kontakt mit dem Vermieter suchen. Vermieter sollten aber auch auf die Situation des Mieters achten. Es hilft wenig, auf Maximalforderungen zu beharren und später einen insolventen Mieter zu haben. Auch das kostet viel Geld.

Was ist Ihr Tipp für diese besondere Situation?

Ich kann nur an beide Seiten appellieren, vernünftig und ruhig zu bleiben und gemeinsam Lösungen zu finden. Vermieter und Mieter sitzen aus meiner Sicht in einem Boot. Es sollten außerhalb von etwaigen gesetzlichen Sonderregelungen vertragliche Lösungen angestrebt werden. Diese wären schriftlich zu dokumentieren.

Das klingt für Laien sehr kompliziert. Nennen Sie doch mal Beispiele, was denkbar wäre...

Je nach Einzelfall muss man gemeinsam vertragliche kreative Lösungen entwickeln: Befristete Mietreduzierung gegen verlängerte Mietzeit. Neuregelung der Instandhaltungs- und Instandsetzungspflichten. Verschiebung von Mietanpassungen oder später leichtere Erhöhung der Miete. Es gibt viele Möglichkeiten im Werkzeugkasten der Vertragsgestaltung. Es ist immer besser, miteinander Regelungen zu finden, als nach dem Gesetzgeber oder den Gerichten zu rufen.