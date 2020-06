Es gibt hin und wieder ein paar subversive Pünktchen über dem O – aus den Schildern der Mohrenstraße in Berlin-Mitte wird so die „Möhrenstraße“. Man findet die Pünktchen unten im U-Bahnhof oder auch dort, wo die Straße die Charlottenstraße kreuzt. Witzbolde waren das. Wahrscheinlich. Womöglich aber war es auch nur der Minimalismus von Aktivisten, die in ihrem jahrelangen, zähen Kampf um die Umbenennung der Straße wenigstens auf die unterste Stufe des Widerstands nicht verzichten wollten.

Möhrenstraße – das klingt so schön lächerlich. Zumindest kling es nicht diskriminierend.

Die Straße führt durchaus prominent durch Berlins Mitte, südlich am Gendarmenmarkt vorbei, einem der vermeintlich schönsten Plätze Europas. Zu DDR-Zeiten war hier das IPZ beheimatet, das „Internationale Pressezentrum“, in dem Günter Schabowski am 9.November 1989 seine berühmten Worte sprach, mit denen er letztlich die Mauer öffnete: „Das tritt nach meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich.“

Kürzlich hat es die Mohrenstraße wieder in die lokalen Nachrichten geschafft. Wer genau hinschaut, der kann sogar noch die Klebestreifen erkennen, mit denen ein Plakat in der vergangenen Woche den Eingang zum U-Bahnhof Mohrenstraße für eine kurze Zeit zur George-Floydstraße gemacht hat – in Gedenken an den in Minneapolis von einem Polizisten getöteten Afroamerikaner. Floyds Tod war, mal wieder, eine Initialzündung. Die Proteste gegen den Rassismus in den USA haben sich ausgeweitet in den vergangenen Tagen, sie haben auch Deutschland erreicht, längst thematisieren sie auch den Alltagsrassismus hierzulande. Die Unachtsamkeit. Die Gedankenlosigkeit. Den falschen Symbolismus. Keine Frage, dass sie irgendwann auch die Mohrenstraße erreichen mussten.

Oder besser: Die M*-straße. Wer mit Tahir Della von der „Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland Bund e.V.“ (ISD-Bund) redet, hört schnell auf, nach der Mohrenstraße zu fragen. Das M*-Wort hat für den Menschenrechtsaktivisten den gleichen diskriminierenden Zungenschlag wie das N*-Wort. Er vermeidet es tunlichst. Für den ISD-Bund ist es deshalb keine Frage, dass der Begriff „Mohr“ aus dem öffentlichen Raum verbannt gehört.

Mohrenstraße in Berlin: Der Kampf für einen neuen Namen

Es gibt Initiativen. Es gibt Demonstrationen. Die nächste wird in Berlins M*-straße traditionell wieder am 23. August stattfinden – so wie all die Jahre zuvor –, wenn eine überschaubare, aber eben auch eine unübersehbare Menge von Menschen durch die Straße zieht, um für ihre Umbenennung zu demonstrieren. Der 23. August hat durchaus Symbolcharakter. Die UNESCO hat ihn 1998 zum „Internationalen Tag der Erinnerung an den Sklavenhandel und dessen Abschaffung“ erklärt. Und Mohren nannte man die Sklaven, die Anfang des 18.Jahrhunderts nach Berlin gebracht wurden, um bei Hofe zu dienen. Einmal im Jahr, wenigstens das, wird es deshalb in der M*-Straße laut, weil sich viele mit dem Status quo nicht zufriedengeben wollen.

Wäre also genau jetzt nicht eine gute Zeit, einen neuen Anlauf für die Umbenennung zu nehmen? Tahir Della ist zwiegespalten. Dass die Straße zur George-Floyd-Straße wird ist ohnehin ausgeschlossen, weil man in Berlin mindestens fünf Jahre tot sein muss, um mit einem Straßennahmen geehrt zu werden. Doch das ist es nicht. Della hätte die Angelegenheit gerne im Grundsätzlichen verhandelt, hätte gern ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass der „Mohr“ genauso deplaziert ist wie „Neger“- muss aber erkennen, dass „der politische Wille sehr schwach ausgeprägt ist“. In Antwerpen haben sie dieser Tage gerade die Statue von König Leopold II. von einem Sockel entfernen lassen – auch das: Ausdruck eines neuen Zeitgeistes, der die (und sei es: klammheimliche) Verklärung der Kolonialzeit nicht mehr akzeptieren will. In Berlin ist man da zurückhaltender.

Zuständig für die Umbenennung sind die Bezirke. Doch dort wird darauf verwiesen, dass viele Anrainer bei der Umbenennung von Straßennamen „nicht aktiv mitziehen“. Bei der M*-straße sogar im Gegenteil. Seit 2014 gibt es eine Initiative „Pro Mohrenstraße“, in der sich Anwohner und Gewerbetreibende für den Erhalt des Straßennamens einsetzen. Sie argumentieren unter anderem mit den Kosten und dem Zeitaufwand, die eine Namensänderung erfordern würden.

Der Tod von George Floyd hat viele aufgewühlt. Die Protestwelle schwillt immer noch weiter an. Doch die vermeintlich kleinen (für viele nicht wahrnehmbaren) Diskriminierungen im Alltag wird auch sie noch lange nicht wegspülen.

Prognose: Die M*-straße in Berlin, die seit 1707 ihren Namen trägt, wird ihn auch weiterhin tragen. Immerhin: Demnächst soll es dort auf Initiative des Bezirks Mitte einen Lern- und Erinnerungsort zur Geschichte des Kolonialismus geben. Ein Anfang.