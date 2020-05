Vergangene Woche stand Zyon Thorpe vor dem Gerichtsgebäude in Brunswick, Georgia. Zyon ist sechs Jahre alt und blickte etwas verschüchtert. Er trug ein Schild in der Hand. "Ich bin Ahmaud Arbery", stand darauf.

Der Afroamerikaner Ahmaud Arbery war im Februar joggen gewesen, als ihn drei weiße Männer jagten und erschossen. Polizei und Justiz ließen die Männer auf freiem Fuß. Erst jetzt, Monate später, wurden sie auf Druck der Öffentlichkeit verhaftet.

Wehe, du bist schwarz und männlich

Zyon war mit seiner Mutter Lashay gekommen, sie erklärte, warum sie mit ihrem Sohn protestierte. "Wir sind hier, weil Zyon zu gefährdetsten Bevölkerungsgruppe in Amerika gehört. Wenn Du schwarz bist und männlich, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dich hier Rassisten jagen oder die Polizei dich angreift oder sogar umbringt. Wir sind hier, damit Zyon leben kann in diesem Land."

Wenige Tage später zeigte sich wieder einmal, wie Recht Zyons Mutter hatte. Und die Proteste, die in Brunswick starteten, streuen sich über das ganze Land. Es sind nur allzu bekannte Bilder im ewigen amerikanischen Bürgerkrieg.

In Minneapolis protestieren tausende Menschen, einige von ihnen gewaltsam. Sie klagen den mutmaßlichen Mord an George Floyd an, ein Polizist drückte ihm sieben Minuten lang das Knie ins Genick, als der schon in Handschellen am Boden lag. Er hörte auch nicht auf, als Floyd um Hilfe rief und sagte, er bekomme keine Luft mehr.

In Louisville, Kentucky, gingen hunderte auf die Straße, um Gerechtigkeit für Breonna Taylor zu fordern. Die 26-jährige Krankenschwester war im März von acht Polizeikugeln getroffen wurden, als Drogenfahnder eine wohl vorschriftswidrige Hausdurchsuchung durchführen wollten. Die Fahnder fanden keine Drogen in der Wohnung, stattdessen töteten sie die unschuldige Breonna.

Zahl der Hassverbrechen nimmt zu

Ahmaud Arbery, George Floyd und Breonna Taylor – ihre Namen sind in diesen Tagen Synonyme dafür geworden, wie gefährlich es sein kann, schwarz zu sein in Amerika. Einer von Tausend schwarzen Männern und Jungen stirbt laut Statistik durch Polizeigewalt. Die Zahl der gewaltsamen Hassverbrechen nimmt zu in Trumps Amerika, die meisten richten sich gegen Afroamerikaner.

Die Stimmung ist deshalb in diesen Tagen explosiv auf den Straßen. In den Protest mischt sich die Wut über den tief verankerten Rassismus in den USA und Verbitterung, dass der Staat und seine Organe so oft Mittäter sind oder tatenlos zusehen. Manchmal entlädt sich diese Wut zusammen mit Gewalt. In Minneapolis setzen einige Randalierer eine Polizeistation in Brand. In Louisville wurde geschossen und sieben Menschen verletzt, die Polizei erklärte umgehend, sie habe nicht geschossen.

Und gleichzeitig zeigt sich auch hier, wie tief rassistische Deutungsmuster in vielen Köpfen, Behörden der USA, und natürlich nicht zuletzt in der Regierung verankert sind. Die Polizei regiert auf diese Proteste mit einer Härte, wie sie weiße Demonstranten selten zu spüren bekommen. Und Donald Trump drohte auf Twitter, man werde auf Randalierer schießen. Noch vor ein paar Wochen lobte er Anhänger von rechtsradikalen Milizen, die bei Protesten gegen Corona-Bestimmungen mit Sturmgewehren in einigen Staaten in Parlamentsgebäude stürmten und Gouverneure bedrohten. Ein schwarzer Bürgerrechtsaktivist schrieb auf Twitter: "Wenn Schwarze mit Gewehren auf der Straße patrouillieren würden, würden sie von der Nationalgarde niedergeschossen, nicht vom Präsidenten gelobt."

Schwarze Leben zählen nicht viel

Der Bürgermeister von Minneapolis gab sich nach dem Tod von George Floyd erschüttert: "Es sollte kein Todesurteil sein, schwarz zu sein in Amerika." Und doch liegt der Schluss nahe, dass immer noch Schwarze Leben nicht viel zählen in den USA. Nicht nur für die Polizei. Auch im Gesundheitssystem. Einer von 2000 Afroamerikanern starb an Covid-19. Die afroamerikanische Bevölkerung war damit bei weitem überproportional betroffen. In den letzten Wochen war darüber zu lesen, dass vielen Afroamerikanern die Behandlung versagt wurde, weil Ärzte und Krankenhauspersonal nicht glaubten, wenn sie die Schwere ihrer Symptome schilderten.

Der sechsjährige Zyon Thorpe und seine Mutter trugen T-Shirts mit demselben Aufdruck bei der Gedenkveranstaltung für Ahmaud Arbery.

"Black lives matter", stand darauf.

Sie hoffe, sagte die Mutter, dass ihr kleiner Sohn in eine Welt hineinwachse, in der er bald niemanden mehr daran erinnern müsse.