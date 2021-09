Die Union kämpft in der Klimapolitik gegen sich selbst. In ihrem Programm will sie eine Art Klimazoll einführen, damit die hiesige Industrie schneller umweltfreundlich produziert. Ihr Wirtschaftsexperte Friedrich Merz hält die Abgabe für Unsinn.

Er will das Klima retten. Armin Laschet sagt es immer wieder. "Wir müssen alle technologischen Mittel nutzen, um zur Klimaneutralität zu kommen." Oder: "Wir müssen Tempo machen." Oder: "Nicht Sprüche machen, sondern echten Strukturwandel." Die Frage ist nur: Wie ernst meint er es? Und spielen in seiner Partei alle mit? Damit sind wir bei Friedrich Merz und der "Carbon Border Tax".

Okay, das klingt mega-kompliziert, aber bevor Sie den Artikel beiseitelegen, verspreche ich Ihnen: So schlimm wird die Sache nicht. Die "Carbon Border Tax", auch "CO2-Grenzabgabe" oder "Klimazoll" genannt, ist ein Schlüssel zur CO2-neutralen Produktion, gewissermaßen unsere Rutschbahn in die Zukunft. Blöd ist nur: Friedrich Merz lehnt den Klimazoll ab. Er will nicht in die Zukunft rutschen.

Stahlproduktion ist ein dreckiges Geschäft

Was es mit dieser Abgabe auf sich hat? Dazu widmen wir uns Martina Merz. Die Frau (nicht verwandt mit dem CDU-Politiker) ist für das Manager Magazin "die mächtigste Frau in der deutschen Wirtschaft", steht auf der Forbes-Liste der 100 weltweit einflussreichsten Frauen auf Platz 19 und leitet den Stahlkonzern Thyssenkrupp. Ein Gigant, der 29 Milliarden Euro umsetzt und weltweit 105.000 Menschen beschäftigt.

Stahlproduktion ist ein dreckiges Geschäft. Besonders fürs Klima. Um Stahl zu kochen, ist viel Kohle nötig. In der größten Stahlhütte Europas in Duisburg bläst Thyssenkrupp in normalen Zeiten so viel Klima-Gas CO2 in die Luft wie der gesamte innerdeutsche Flugverkehr. Martina Merz will die Produktion umstellen und Wasserstoff einsetzen, und wird der Wasserstoff durch Elektrolyse über Wind-, Wasserkraft- oder Sonnenenergie gewonnen, wäre die Stahlerzeugung klimaneutral. Ein Riesenfortschritt. Eine klassische Industrieproduktion hätte sich gewandelt, grüne Wirtschaft wird Realität.

Der Plan klappt aber nicht so einfach. Die Konzernchefin will dafür in neue, sogenannte Direktreduktions-Anlagen investieren, hofft auf Staatshilfen, doch vor allem müssen sich die Investitionen lohnen. Thyssenkrupp muss auch in der Zukunft noch Stahl verkaufen können.

Das heißt auch: Merz braucht Schutz von der Politik. In anderen Teilen der Welt können Firmen Stahl günstiger erzeugen, ohne hohe Auflagen für das Klima, und gelangt dieser klimaschädliche Stahl nach Europa, ist das Geschäft von Martina Merz kaputt. Die klimafreundlichen Anlagen verstauben zu Industrieruinen.

Die Managerin sagt deshalb: „Es muss Maßnahmen geben, die für einen Ausgleich sorgen.“ Klimaschädlicher Stahl aus Drittländern sollte nicht den hiesigen Markt kaputtmachen. Das sieht auch Angela Merkel (CDU) so. Bereits vor einem Jahr sagte die Kanzlerin: „Wir müssen uns vor denen schützen, die Produkte klimaschädlicher oder unter viel mehr Ausstoß von CO2 zu uns importieren.“ Erreichen lässt sich der Schutz durch eben jenen Klimazoll oder andere Verfahren, die teilweise sehr kompliziert sind, und deren Details ich ihnen erspare. Die EU-Kommission bastelt jedenfalls seit längerem an einem Modell für die Carbon Border Tax.

Schutzzölle haben lange Tradition

Solche Schutzzölle sind nicht ungewöhnlich. Sie haben eine lange Tradition, ja sie haben den Aufstieg vieler Länder in Europa und der Welt zu Industrienationen erst möglich gemacht. Deutschland, die USA und andere Staaten hatten etwa im 19. Jahrhundert lange Zeit hohe Schutzzölle, damit ihre Betriebe von der übermächtigen Konkurrenz aus Großbritannien (das Land war damals industriell fortschrittlicher als der Rest der Welt) nicht überrollt wurden. Auch Japan und China schützten lange Zeit ihre Firmen, bevor sie Märkte langsam öffneten. Von dieser Schutzzoll-Tradition wollen viele Politiker nichts wissen und fordern unverdrossen Freihandel.

Wie auch Friedrich Merz, der Wirtschaftsexperte der CDU. Er lehnt eine Carbon Border Tax ab. Er fürchtet einen neuen Welthandelskonflikt, auf dem Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrats sagte er kürzlich:"„Die nächste Bundesregierung muss alles tun, um diesen Unsinn zu verhindern". Er bekam viel Beifall.

Plan für den Papierkorb

Setzt er sich durch, wäre der schöne Plan von Martina Merz reif für den Papierkorb. Warum soll sie in neue Anlagen investieren, wenn sie nicht sicher sein kann, dass sich die Investitionen lohnen? Wie soll sich klimaneutraler Stahl gegen klimaschädlichen Stahl durchsetzen, wenn er viel teurer ist? Und warum sollen alle anderen Unternehmen in eine klimagerechte Produktion investieren, wenn sie ihre Waren nicht mehr verkaufen können – weil Drittländer mit klimaschädlichen Billig-Waren unsere Märkte überschwemmen? Kurz gesagt: Wer eine grüne Transformation der Wirtschaft will, braucht auch einen CO2-Grenzausgleich. Von Friedrich Merz hört man dazu nichts. Anders die CDU. Sie kündigt in ihrem Wahlprogramm auf Seite 42 an, dass sie "mit unseren europäischen Partnern einen CO2-Grenzausgleich einführen", will, wobei die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) gelten sollen.

Wir lernen: Die CDU denkt weiter als ihr Wirtschaftsexperte. Das ist, wie gesagt, jener Mann, den Laschet als das "wirtschafts- und finanzpolitische Gesicht" der Partei preist und der die "Bundespolitik auch nach der Bundestagswahl prägen" soll. Eines Tages sitzt er vielleicht im Wirtschaftsministerium. Dass die CDU Friedrich Merz überholt hat, beschränkt sich nicht nur auf die Klimapolitik. Die Partei will in ihrem Programm "die Bankenunion vollenden", dagegen sagte Merz bei einem Wahlkampfauftritt mit Blick auf den SPD-Kanzlerkandidaten: "Scholz will die Bankenunion. Diesen Weg sollten wir nicht mitgehen."

Und Armin Laschet? Ich habe von ihm zu Klimazoll oder CO2-Grenzabgabe bisher noch nichts gehört. Er will nur das Klima retten. Irgendwie. Als er kürzlich sein Sofortprogramm vorstellte, widmeten sich von den 108 Zeilen Text gerade mal acht Zeilen dem Klimaschutz. Laschet verspricht Steuervorteile für Klima-Investitionen und zinslose Darlehen für Solardächer. Klingt nach richtig viel Aufbruch.