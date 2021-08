Lazarus ist nichts dagegen: Die lange dahinsiechende SPD könnte die Bundestagswahl noch richtig spannend machen und ihr Kandidat Olaf Scholz am Ende ins Kanzleramt einziehen. Das liegt an seinen schwachen Gegnern – vor allem aber am dringenden Wunsch der Wähler noch einer anderen Politik.

Falls Sie es am Samstag aus unerfindlichen Gründen versäumt haben sollten, Sportschau, Sportstudio oder Sky zu gucken: Die Bundesliga hat wieder angefangen, und Greuther Fürth, der bemitleidenswerte Aufsteiger, ist gleich am ersten Spieltag ganz fürchterlich vermöbelt worden. Fünf zu eins, vom VfB in Stuttgart, auch das noch. Es sieht jedenfalls nicht danach aus, als würden die Fürther eine grandiose Saison hinlegen, und man müsste schon ziemlich kühn bzw. irre sein, jetzt erst recht einen Tausender darauf zu setzen, dass sie am Ende Deutscher Meister werden.

Was das mit der Wahl zu tun hat? Nun, vor einem Jahr, ach was, vor zwei Monaten noch wäre es genauso irre bzw. kühn gewesen, eine nennenswerte Summe darauf zu wetten, dass am Ende dieses Wahljahres der neue Bundeskanzler Olaf Scholz heißt. Aber was soll man sagen? Stand jetzt ist es gar nicht mal mehr so unwahrscheinlich, dass man sich mit einer kleinen Portion Wahnsinn und einem vergleichsweise geringen Einsatz einen sorgenfreien Lebensabend hätte erzocken können.

Zumindest ist Olaf Scholz der Mann der Stunde in diesem Bundestagswahlkampf, der nun in seine letzten sechs Wochen geht. Man muss nur mal ins Kleingedruckte der jüngsten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen gucken, dorthin, wo die sogenannten Rohdaten ausgewiesen sind, die nackten Ergebnisse, bar jeder wissenschaftlichen Einordnung und Gewichtung. Wenn es nur nach der aktuellen Stimmungslage geht, dann ist Scholz dem Kanzleramt bereits verdammt nahe gekommen. Er rüttelt quasi schon am Zaun. Die Grünen hat die SPD inzwischen überholt, von der Union trennen die Sozialdemokraten gerade noch ein mickriger Prozentpunkt, es steht 26 Prozent zu 25 Prozent. Verfestigt sich dieser Trend, dann können sie am 26. September abends im Willy-Brandt-Haus den alten Katja-Ebstein-Schlager in Dauerschleife abspielen: Wunder gibt es immer wieder…

SPD-Vorsitzende loben Olaf Scholz

Tatsächlich spricht im Moment eher mehr dafür als dagegen, dass sich dieser Trend verfestigt. Das liegt zum einen an Scholz und der SPD, die sich offenkundig fest vorgenommen haben, keinen der Fehler der vergangenen Wahlkämpfe zu wiederholen. Patzer und verbale Tritte in alle dafür in Frage kommenden Körperregionen des eigenen Kandidaten überlassen sie diesmal dem politischen Gegner. Wer am Samstag den Start der Genossen in die heiße Wahlkampfphase verfolgte, musste sich gelegentlich zwicken: Waren das tatsächlich dieselben Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die vor gar nicht allzu langer Zeit noch angezweifelt hatten, dass Scholz ein aufrechter Sozialdemokrat sei – und die diesen nun auf der Bühne in Bochum lobten, als wäre er ein Wiedergänger von Brandt und Bebel? Er sei "erfahren, besonnen, beharrlich", fiedelte Walter-Borjans. Er besitze "Mut, Plan, Kompetenz, Durchhaltekraft", hudelte Esken. "Das Land ist in guten Händen, wenn Olaf Scholz Kanzler ist."

Doch, es waren dieselben. Die beiden Parteivorsitzenden haben sich dem Kandidaten untergeordnet, in einer Weise, die man nie für möglich gehalten hätte; und sie halten die einst notorisch querulante Partei für Scholz so ruhig und geschlossen, dass man sich ebenfalls verblüfft die Augen reibt. Scholz muss mittlerweile gottfroh sein, dass er das Rennen um den Parteivorsitz im Dezember 2019 verloren hat. Unter einem Parteichef Scholz hätte die SPD einen Kandidaten Scholz nie so widerspruchslos ertragen; er wäre längst gesteinbrückt worden. Der Weltgeist hat zuweilen einen eigentümlichen Sinn für Humor. Oder schlicht und einfach einen Verstand, der sich erst im Nachhinein offenbart.

54,8 Prozent wünschen sich einen echten Wechsel

Dass die SPD ruhig und entschlossen für Scholz in den Wahlkampf zieht und der Kandidat bislang noch keine gravierenden Fehler gemacht hat, ist allerdings nur die notwendige Vorbedingung für den nun möglich scheinenden Erfolg. Weit entscheidender ist ein anderer Faktor: die Wechselstimmung der Deutschen. Nach einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung wünschen sich 54,8 Prozent einen echten Wechsel der Bundesregierung und eine in weiten Teilen andere Politik. Seit 1994 ist diese Frage im sogenannten Demokratie-Monitoring 81 Mal gestellt worden. Der aktuelle Wert ist der vierthöchste, der dabei je gemessen wurde. Und, ebenso wichtig: Nur 16,4 Prozent sagen, dass ein Wechsel nicht gut wäre – geringer war der Widerstand nur ein einziges Mal.

Die Stimmung ähnelt der von 1998. Das ist die Chance für Scholz. Es hätte auch die große Chance von Annalena Baerbock sein können, hätte sie nicht den Auftakt ihrer Kandidatur komplett vermasselt und das Vertrauen der Wähler verspielt. So dürfte Scholz am ehesten vom Wechselwillen der Wähler profitieren.

Vielleicht sollten die bedauernswerten Fürther doch noch nicht alle Hoffnung fahren lassen. Wetten werden noch angenommen.