Es ist der 11. März 2014, als sich Michèle in ein Flugzeug verliebt. Sie steht auf der Besucher-Terrasse des Flughafens Berlin-Tegel und beobachtet, wie eine Boeing 737-800 an einem Gate einrollt. Plötzlich verspürt sie ein Gefühl, von dem sie immer glaubte, es existiere nur in Erzählungen oder Hollywood-Filmen: Ihr Bauch fängt an zu kribbeln. Ihre Hände werden ganz schwitzig. Ihr Atem stockt. Sie fragt sich: 'Was ist mit mir los? Habe ich mich gerade in ein Flugzeug verknallt?'

Sie kann nicht mehr aufhören, an Flugzeuge zu denken. Immer wieder guckt sie sich Bilder von Maschinen an, schaut Reportagen über die Herstellung und sammelt Fachwissen. Vor allem die Boeing 737-800 hat es ihr angetan. Irgendwann stößt sie im Internet auf den Begriff "Objektliebe". Zum ersten Mal hat sie ein Wort für ihr Gefühl. Doch sie will es zunächst nicht akzeptieren, redet sich ein, dass es nur eine Phase ist.

Michèle führt seit sechs Jahre eine Beziehung mit einem Flugzeug

Mittlerweile dauert diese Phase bereits sechs Jahre an. Seitdem lebt Michèle mit ihrem "Schatz", wie sie ihre Boeing nennt, in einer Liebesbeziehung. In ihrer Zweizimmerwohnung im Berliner Stadtteil Hellersdorf ist ihr Partner allgegenwärtig. Überall stehen Modellflugzeuge herum, gemeinsame Fotos hängen an der Wand, Originalbauteile liegen in Regalen oder auf dem Wohnzimmertisch – sogar auf ihrer Bettwäsche ist eine Boeing 737-800 abgebildet.

Aber ist es wirklich Liebe? Wie funktioniert eine Beziehung zu einem Partner, der nicht in Lage ist, mit einem zu kommunizieren? Wie sieht der Alltag aus? Und: Was sagt eigentlich die Forschung zum Thema Objektophilie? Das alles erfahren Sie in der Video-Reportage oben im Player – oder auf Youtube.