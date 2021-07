In unsicheren Zeiten boomt das Auto-Abo – denn hier kann man den Wagen jederzeit zurückgeben. Dazu hat das Modell weitere Vorteile, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind.

Der klassische Autokauf ist auf dem Rückzug. Viele Kunden scheuen sich, auf einen Schlag eine finanzielle Verpflichtung von 20, 30 oder 40.000 Euro einzugehen. Außerdem binden sie sich dann lange an das Fahrzeug, gerade bei Neuwagen ist ein Verkauf nach wenigen Jahren ein schlechtes Geschäft. Hinzu kommen politische Unwägbarkeiten: Kauft man heute einen Verbrenner, kann es sein, dass politische Auflagen den Verlauf in wenigen Jahren fast unmöglich machen.

Diesen ganzen Ärger umgeht man etwas beim Leasing, aber ganz beim Auto-Abo. In Deutschland ist das Modell relativ neu, in Märkten wie den USA schon länger etabliert. Es ist so attraktiv, dass Experten davon ausgehen, dass es 30 bis 40 Prozent Marktanteil bei den Privatkunden erreichen wird.

Flexibler Ausstieg ist zentrales Merkmal

"ViveLaCar" bietet ausschließlich Auto-Abos an. Gründer und Geschäftsführer Mathias Albert sagte dem stern. "Wir haben heute 40 Prozent Privatkunden und 30 Prozent Firmenkunden." Rechtlich hat das Auto-Abo nichts mit Autokauf und Autoleasing zu tun, es ist eine Langzeitmiete. Der Fahrer ist lediglich Kunde und nicht Halter oder gar Eigentümer des Fahrzeugs. Das bedeutet: Der Kunde zahlt eine monatliche Gebühr und er bezahlt den Sprit oder den Strom. Mit allen anderen Kostenfaktoren hat er nichts zu tun. Steuer, Versicherung, Wartung und Reparaturen sind in der Rate inklusive. Auch Kosten und die Überführung vom Werk zum Händler fallen nicht an. Den Wagen muss man nur abholen und kann losfahren.

Eigentlich – denn "Auto-Abo" ist kein geschützter Begriff. Albert rät daher, genau hinzuschauen. "Für uns ist es nur dann ein Auto-Abo, wenn sie jederzeit kündigen können. Es gibt Anbieter im Markt, die nennen ihr Angebot auch Auto-Abo, aber dahinter liegt ein Leasing-Vertrag. Ein weiterer Vertrag regelt dann Versicherung und alles Weitere. Sie haben dann einen Abo-Vertrag und einen Leasingvertrag und sind wieder 18 Monate, 24 Monate, 12 Monate voll gebunden. Natürlich haben Sie einen All-in-Preis. Für mich ist das aber kein echtes Auto-Abo."

Die flexible Nutzungsdauer ist der eigentliche Vorteil des Auto-Abos. Ideal ist das Modell, wenn das Auto nur eine bestimmte Zeit benötigt wird. Die sollte so lang sein, dass der bekannte Mietwagen zu teuer wird. Wobei man beachten muss, dass die Autovermieter auch spezielle Konditionen für eine Langzeitmiete anbieten. Bei ihnen gibt es das Modell schon lange, früher aber nicht unter dem griffigen Begriff "Auto-Abo".

Mathias R. Albert - Chief Executive Officer und Mitgründer von ViveLaCar. © PR

Neben dem flexiblen Ende kommt die absolute Kostentransparenz hinzu– gerade beim Kauf eines Autos täuschen sich viele Kunden über die tatsächlichen monatlichen Kosten hinweg. Hier bestimmt die Monatsgebühr die Belastung. In dem Geschäft wird eine lineare Rate angeboten. Anders als beim Leasing, bei dem gern eine "Knallerrate" beworben wird, die durch eine üppige einmalige Sonderzahlung ermöglicht wird.

Unsicherheit der Lebensplanung

"Corona hat uns geholfen", sagt Albert. "Nicht weil die Leute massig vom Bus aufs Auto umsteigen. Sondern weil wir alle schmerzlich erfahren haben, wie wenig Sicherheit es im Leben gibt. Fast jeder kennt im eigenen Umfeld Beispiele, wo jemand an teure Leasingverträge gebunden ist, die er gar nicht benötigt, aber weiterbezahlen muss. Privat und im Gewerbe. Mit dem Abo können diese Kosten sehr schnell abgeschüttelt werden."

Grundsätzlich sind Reparaturen kein Problem. Motorschaden nach drei Monaten? Da möge sich der Händler drum kümmern. Hier geht es allerdings mehr um die Beruhigung der Kundenseele. In der Regel sind die Wagen alle so jung, dass sie ohnehin die volle Garantie genießen.

Wie kann die Nutzung konkret aussehen? Beispiele gibt es genug. Etwa wenn das Berufsleben einen "autolosen" Innenstädter ein halbes Jahr in die Provinz pendeln lässt. Wenn ein Haushalt mit einem Auto zeitweise auf zwei Wohnstätten aufgesplittet wird und beide Partner solange ein Kfz benötigen. Oder die Pendlerbahn wegen Baustelle für Monate ausfällt und man sich den "Schienenersatzverkehr" ersparen will. Oder: Man möchte nur in den Sommermonaten ein Auto nutzen. Oder im Winter, weil man im Sommer mit dem Rad oder dem Motorrad fährt.

Lust auf Neues

"Beim Privatkunden sprechen wir vor allem Leute an, die gern auch mal was Neues ausprobieren wollen. Sie binden sich nicht ewig. Wenn es ihnen nicht mehr gefällt, können sie ihr Auto-Abo nach ein paar Monaten beenden. Eine andere Marke ausprobieren, oder einen neuen Antrieb. Elektromobilität ist hier das Stichwort. Die Wechsel-Bereitschaft ist heute enorm gestiegen und über das Abo haben sie die Möglichkeit, spontan zu entschieden. Sie können einen Hyundai ausprobieren und wenn es nicht gefällt, können sie jederzeit zu ihrer alten Marke wieder zurückgehen.", so Albert. Will man wissen, ob man wirklich mit einem E-Auto glücklich wird, lässt sich das am besten in einem mehrmonatigen Praxistest feststellen. Die Mehrkosten des Auto-Abos sind minimal, im Vergleich zu dem Verlust, den man erleidet, wenn man sich beim Kauf falsch entschieden hat.

Schufa- und Bonitäts-neutrales Modell

Dazu kommen nicht so offensichtliche Faktoren, eine kurzfristige Verbindlichkeit wie ein Abo belastet nicht die Bonität oder die Schufa-Auskunft, wie es ein Kredit oder ein Leasingvertrag machen würde. "Alle, die heute nicht genau wissen, was morgen ist, sind unsere Zielgruppe. Für jeden ist mindestens einmal im Leben ein "Auto-Abo" sinnvoll, weil man nicht weiß, ob die Probezeit hält, ob ich morgen noch bei der gleichen Firma beschäftigt bin oder sie machen sich selbstständig. Dann kriegen sie eventuell nicht einmal keinen Leasingvertrag, weil sie kein sicheres Einkommen haben."

Bonität ist ein Punkt - Privat oder als Firma. "Angenommen sie haben ein Haus gebaut und brauchen plötzlich ein Auto oder auch zwei. Auf einmal stellt sich die Bank quer mit einem weiteren Kredit. Oder sie wollen ein Haus kaufen, dann sind sie mit einem Auto-Abo vollkommen unbelastet." Manche Firmen wollen sukzessive komplett auf Auto-Abo umstellen. Weil eine langfristige Verbindlichkeit ihre Bonität belastet und bilanziert werden muss. Bei einer großen Flotte macht sich das bemerkbar.

Noch wenig Gebrauchte

Bleibt die Frage, ob sich das lohnt? So transparent die monatliche Rate erscheint, so kompliziert ist die Preisgestaltung. Das fängt schon mit der Preisspanne eines Modells an. Einen Golf kann man für 20.000 Euro kaufen, es ist aber auch kein Problem, das Doppelte auszugeben. Dazu kommt, dass maximale Flexibilität ihren Preis fordert. Wer einen Neuwagen fahren möchte, sich aber das Recht ausbedingt, ihn nach drei Monaten zurückzugeben, muss eine höhere Rate einkalkulieren. Junge Gebrauchte werden noch selten angeboten, sind aber im Kommen. "Wir erweitern das Angebot auf Fahrzeuge bis zu vier Jahre und 50.000 Kilometer. Da wird es dann spannend für jemanden, der sich neu so ein Fahrzeug nicht leisten kann. Die haben alle Garantie, das Risiko liegt beim Händler."

Und der profitiert, sagt Albert. Das schnelle Rein-Raus-Geschäft mit Tageszulassungen, das nur über massive Rabatte läuft, ist für die Händler wenig attraktiv. "Meine Vision ist, dass wir das Auto länger in der Wertschöpfungskette des Händlers halten, der Händler nicht nur ein Abo, sondern zwei oder drei mit einem Auto anschließt. Wir nutzen zu 95 Prozent Fahrzeuge der Händler. Das heißt, unser Netzwerk sind die Händler. Anders als bei einer Tageszulassung stehen die Wagen nicht auf dem Hof, sondern sind beim Kunden."

Rabattaktionen und Subventionen schlagen prozentual stark auf die monatliche Gebühr durch. Ein Sonderangebot kann im Abo plötzlich die Hälfte eines vergleichbaren Wagens ohne "Aktionspreise" kosten. "Ja, es gibt Schnapper, da helfen die Hersteller mit, wegen des Eroberungspotenzials", so Albert. Sehr stark wirkt sich auch die Fahrleistung aus. Um die Kosten anzupassen, kann das Kilometerpaket monatlich angepasst werden. Angenommen, man fliegt 14 Tage in den Urlaub, dann kann die Rate in dieser Zeit halbiert werden. Und nicht zuletzt will die persönliche Versicherungssituation bedacht sein, wer die höchste Schadensfreiheitsstufe erreicht hat, rechnet anders, als jemand der erstmals ein Auto zulassen müsste und als Anfänger eingestuft wird.

Lohnt sich das?

Wirklich sparen tun sehr flexible Fahrer, die ein Fahrzeug eine gewisse Zeit brauchen und sich zwar auf eine Klasse festlegen, bei der Wahl des Modells aber offenbleiben. Sie können sich jeweils ein Schnäppchen aussuchen. Wer hingegen für die nächsten Jahre dauerhaft ein Auto benötigt und keine Freude aus einem regelmäßigen Wechsel des Autos zieht, muss beim Auto-Abo in der Regel mehr bezahlen als bei einem günstigen Kauf etwa einer Tageszulassung oder einem Leasingangebot. Pauschal lässt sich das nicht beantworten: Ein schlechter, weil teurer Leasingvertrag kann durchaus teurer werden als ein preislich attraktives Auto-Abo und umgekehrt gilt das Gleiche.

Was kostet es also wirklich? Die "Top-Deals" auf Vive la Car sind allesamt Schnäppchen, die in ihrer Klasse das untere Limit markieren. Mit 800 Kilometern Laufleistung im Monat kann man einen Hyundai i30 Kombi Edition 30 für nur 329 Euro bekommen, dafür gibt es eine solide Ausstattung und einen 120-PS-Benziner. Die Selbstbeteiligung beträgt 750 Euro, die Kündigungsfrist drei Monate. Ein vergleichbar ausgestatteter Volkswagen Golf VIII Life kommt bei gleicher Kilometerleistung auf 442 Euro. Immerhin ein Drittel teurer als der Hyundai. Ein SUV wie der Jeep Compass Limited kostet 556 Euro – aber mit nur 500 Kilometern im Monat.

Wem das jetzt teuer vorkommt, dürfte die Vollkosten beim Kauf eines Neuwagens unterschätzen,

Rückgabe – der Moment der Wahrheit

Wie beim Leasing wird der Wagen zurückgegeben und auf Schäden untersucht. "Wenn der Kunde das Fahrzeug erhält, wird der ganze Wagen mit Fotos dokumentiert, bei der Rückgabe verglichen. Das ist hilfreich in der Diskussion mit dem Endverbraucher, wenn sie ihm zeigen können: 'Guck mal, der Kratzer war vorher nicht drin'. Da gibt es kaum Diskussionen." Große Schäden sind ohnehin durch die Vollkasko abgedeckt. Aber Albert sagt klar: "Wenn sie eine Felge am Bordstein anfahren, dann ist sie kaputt. So was kann noch mal 800 Euro kosten. Da ist keiner glücklich drüber, aber das ist eben das Lebensrisiko." Wer seinen Wagen pfleglich behandelt, dürfte hier keinen Ärger haben. Wenn Kinder, Hunde oder raue Lasten transportiert werden, kann das anders aussehen.