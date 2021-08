von Stefan Schaaf

Die Biontech-Aktie ist in diesem Jahr schon über 400 Prozent gestiegen. Für einen Einstieg dürfte es deshalb zu spät sein. Aber es gibt Alternativen für Anleger.

Es waren die letzten Oktobertage im vergangenen Jahr, kurz vor dem langen und quälenden Winter-Lockdown. Wir saßen im kleinen Kreis zu einer Geburtstagsfeier zusammen, alle hofften auf den baldigen Abschluss der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19. Die Aktie von Biontech kostete damals um die 90 Dollar, und die Runde diskutierte, ob man sie kaufen sollte. Wenige Tage später kam tatsächlich die erlösende Nachricht: Biontech hatte als erster westlicher Konzern einen Impfstoff entwickelt, der sich später neben dem von Moderna als der wirksamste Schutz gegen Corona entwickeln sollte. Ein gigantischer Durchbruch für das Unternehmen aus Mainz. Und die Aktie? Reagierte fast gar nicht und pendelte für Monate im Bereich von 90 bis 100 Dollar.

Gier ist eine menschliche Reaktion

Diese Begebenheit sollten alle im Blick haben, die sich nach dem jüngsten massiven Kurssprung der Biontech-Aktie überlegen jetzt noch in den Wert einzusteigen. Es gibt gute Gründe das sein zu lassen. Richtig ist, die Aktie hat dieses Jahr mehr als 400 Prozent an Wert zugewonnen. Das macht gierig, eine ganz menschliche Reaktion. Im Kopf werden aus einer Woche Urlaub dann zwei Wochen, man müsste nur dabei gewesen sein bei der Rally. Die Verhaltensforschung lehrt uns, dass die Erwartung von Geldflüssen unser Hirn mehr in Wallung bringt als die tatsächliche Auszahlung eines großen Batzens. Gier eben.

Deshalb heißt es vorsichtig zu sein, jetzt noch auf den schon weit gestiegenen Biontech-Kurs aufspringen zu wollen. So wie im Herbst der Kurs die Erwartung abbildete, dass das Unternehmen einen Impfstoff entwickeln würde, so bedeutet das derzeitige Niveau von fast 450 Dollar je Aktie, dass der Markt weiterhin sehr gute Geschäfte der Mainzer erwartet. Am Aktienmarkt nennt man das „eingepreist“. Luft nach oben gibt es dann eher nicht.

Dazu kommt das Währungsrisiko

Privatanleger sollten deshalb sich deshalb jetzt nicht von den Gier-Hormonen im Hirn verleiten lassen noch Biontech-Aktien zu kaufen. Ja, sie könnten weiter steigen, aber wenn dann wohl nicht mehr so stark. Aber sie könnten auch fallen, weil Investoren hohe Gewinne einstreichen wollen und die Papiere überteuert bei Privatanlegern abladen wollen. Zu Vorsicht mahnt jedenfalls die Einschätzung der Investmentbank J.P. Morgan. Nach Veröffentlichung der jüngsten fulminanten Geschäftszahlen sieht sie die Biontech-Aktie mit gerade einmal 153 Dollar ordentlich bewertet. Zur Erinnerung: Aktuell wird Biontech mit fast 450 Dollar gehandelt. Ja, Dollar übrigens. Denn die Biontech-Aktie ist an der Börse Nasdaq in New York gelistet. Das ist typisch für Biotech-Firmen aus Europa, weil sich an der Nasdaq eine Investoren-Community versammelt hat. Wer in Deutschland in Biontech investiert, kauft eine Derivat-ähnliches Papier und trägt noch ein Währungsrisiko.

An der Nasdaq wird auch die Aktie von Curevac gehandelt. Die Tübinger haben mit ihrem Corona-Impfstoff Schiffbruch erlitten. Die Aktie hat dieses Jahr 20 Prozent an Wert eingebüßt. Doch Curevac beherrscht ebenso wie Biontech die mRNA-Technologie, der in der Pharmabranche ein große Zukunft prognostiziert wird. So gab der französische Pharmakonzern Sanofi erst vor kurzem bekannt, für das US-Biotech-Unternehmen Translate Bio 3,2 Mrd. Dollar zu bezahlen, das mit dieser Technologie arbeitet. Curevac könnte also auch wegen seiner technischen Expertise zum Übernahmekandidaten werden. Der Aktienkurs würde dann vermutlich deutlich steigen. Aber bitte: Setzen Sie nicht ihre Altersvorsorge oder das Geld für den Urlaub auf Curevac. Die Aktie ist etwas für diejenigen, die etwas spekulieren wollen und bereit sind, ihren Einsatz ganz oder teilweise zu verlieren.

Wer langfristig sein Geld anlegen möchte, sollte zunächst breit in den Aktienmarkt über Branchen und Regionen anlegen, beispielsweise mit einem ETF auf den Industrieländer-Aktienindex MSCI World. Um in das Thema Pharma/Gesundheit zu investieren, empfiehlt sich ebenfalls eine breite Streuung, um Chancen und Risiken auszugleichen. Eine gute Übersicht zu empfehlender Fonds finden Sie beispielsweise hier beim Online-Angebot des Wirtschaftsmagazins Capital.