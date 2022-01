Seit über 10 Jahren ist Katharina Köhler Managerin der Band Deichkind, gründete vor kurzem das Female Force Management, um für mehr Diversität in der Musikbranche zu sorgen. Mit Simone Menne sprach sie für den stern-Podcast "Die Boss" über ihre Karriere. Sehen Sie hier das Gespräch im Video.

Das Gespräch mit Katharina Köhler und anderen erfolgreichen Frauen gibt es auch als "Die Boss"-Podcast zu hören:

Katharina Köhler ist eine der wenigen Frauen in Führung in der Musikbranche: Die 38-Jährige verantwortet seit über zehn Jahren das Management der Band Deichkind, hat sich in einer stark männlich dominierten Branche behauptet. Auf dem Reeperbahnfestival in Hamburg sprach sie mit "Die Boss"-Gastgeberin Simone Menne über die Hürden im Business und forderte die Männer auf, Platz zu machen für Frauen.

Frauen in der Musikbranche seien oft von Selbstzweifel geprägt, sagt Köhler. Auch ihr selbst falle dieses Gespräch auf der Bühne nicht leicht, aber sie sehe, wie wichtig ihr Auftreten in der Öffentlichkeit sei. "Jeder Mann mit weniger Expertise, mit kleineren Bands würde sagen 'Klar, setz ich mich hin'", so die Managerin. Mit Coachings habe sie lange versucht, sich im System zu behaupten. Doch dann habe sie erkannt, dass die Veränderung nicht von den Frauen kommen müsse, sondern in der Musikbranche.

Für eine Gender Balance in der Musikindustrie

Denn das Problem ist allumfassend: Frauen seien auf Streaming-Plattformen genauso unterrepräsentiert, wie auf und hinter der Bühne. Für die Zusammenstellung von Playlists seien jedoch Redakteur:innen zuständig, welche die Verantwortung hätten, diverse Künstler:innen und Bands abzubilden: "Ist denn nur Platz für eine Frau in der Playlist und für eine Frau in einem Radiosender oder eine Frau auf der Bühne?", fragt Köhler.

Zusammen mit ihrer Kollegin Saskia Trautwein gründete sie kürzlich das Female Force Management, das helfen soll, Diversität in der Musikbranche zu fördern. Die beiden unterstützen Künstler:innen bei der Strategie und Positionierung und wollen so für eine ausgeglichenere Repräsentation sorgen.

Das gesamte Gespräch zwischen Simone Menne und Katharina Köhler sehen Sie oben im Video.