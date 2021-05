Mehr als 165.000 Anwälte bieten in über 50.000 Kanzleien Privatpersonen und Unternehmen in Deutschland ihre Dienste an. Wie soll man da als Normalmensch den richtigen finden? Nach Studium und Staatsexamen gibt es keinen TÜV und keine Tests für Juristen. Orientierung vermittelt allenfalls der Fachanwaltstitel, aber auch den haben etwa 45.000 Rechtsberater. Der stern hat deshalb diejenigen gefragt, die sich am besten in dem unübersichtlichen Markt auskennen: die Anwälte selbst. Sie erleben die Kollegen und wissen, wer vor Gericht und in Verhandlungen das Beste rausholt.





Die Studie

Partner der Untersuchung ist das renommierte Marktforschungsinstitut Statista, das weltweit Rankings und Top-Listen ermittelt. Zunächst wurde eine Liste von Anwälten aus unterschiedlichen Fachrichtungen und Regionen recherchiert. Diese Stichprobe wurde mithilfe der Register der regionalen Rechtsanwaltskammern, des Anwaltsverzeichnisses des Deutschen Anwaltvereins und über Recherchen zu Webauftritten von Kanzleien erstellt. Darüber hinaus konnten sich weitere Anwälte zur Teilnahme direkt registrieren. So wurden 24.813 Juristen zu einer Onlinebefragung eingeladen, die vom 28. September bis zum 6. November 2020 lief. Jeder Teilnehmer konnte pro Rechtsgebiet bis zu zehn Kanzleien für Privatmandanten empfehlen. Gefragt wurde bewusst nicht nach einzelnen Personen, sondern nach Kanzleien, weil dort eher eine umfassende und durchgehende Betreuung zu erwarten ist. Die Teilnehmer konnten ihre eigene Kanzlei selbstverständlich nicht nennen.





Das Ergebnis

Insgesamt 3928 Teilnehmer haben 17 958 Empfehlungen gegeben. Der stern nennt die besten 177 Kanz-leien aus vier Fachgebieten – von Arbeitsrecht bis Verkehrsrecht. Weitere Listen aus anderen Rechtsgebieten veröffentlicht zeitgleich das Wirtschaftsmagazin „Capital“. Die Empfehlungen gelten nicht für Unternehmen, sondern für private Mandanten. Auch wenn es sich um eine Expertenbefragung handelt, so wurde doch eine Mindestanzahl von Bewertungen festgelegt – in der Regel zehn, abhängig von der Größe des Rechtsgebiets. Auf die Bestenliste haben es nur Kanzleien geschafft, die überdurchschnittlich oft empfohlen wurden. Der stern gibt so eine Orientierungshilfe, wo Mandanten hohe Kompetenz erwarten können – das bedeutet keine Abqualifizierung aller übrigen Kanzleien.





Transparenz

Die stern-Redaktion arbeitet nur mit Studienpartnern mit hoher Expertise. Diese bringt Statista mit. Das unabhängige Marktforschungsinstitut ist für eine Vielzahl von Auftraggebern tätig. Die Neutralität der Datenerhebung und -analyse ist aber immer gewährleistet. Über den Fragebogen und die Studien-kriterien hat die stern-Redaktion entschieden. Keine Kanzlei konnte sich um die Teilnahme an der Befragung bewerben oder die Aufnahme in die Liste beeinflussen. Die aus-gezeichneten Anbieter haben die Möglichkeit, für ihre Außendarstellung ein stern-Siegel zu erwerben. Genauere Informationen zu den Bedingungen dieser Siegel finden Sie unter stern.de/siegel