Am Abend startet unser neuer Live-Talk, die STERN STUNDE. Zur Premiere begrüßt Chefredakteur Gregor Peter Schmitz zwei prominente Gäste: Vizekanzler Robert Habeck und Bestseller-Autorin Juli Zeh. Seien Sie live dabei: ab 19.30 Uhr.

Der stern wird 75 Jahre alt – pünktlich zum Jubiläum starten wir ein neues Talk-Format. In der "STERN STUNDE" diskutieren Stern-Reporterinnen und Reporter mit jeweils zwei Gästen aktuelle und spannende Themen.

An diesem Montagabend ist Premiere. Zum Auftakt spricht Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur des stern, um 19.30 Uhr mit Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck sowie Bestseller-Autorin Juli Zeh. Schalten Sie gern ein: Das Gespräch wird live auf stern.de gestreamt sowie beim Nachrichtensender NTV ausgestrahlt. (Hier gibt es den stern.de-Livestream).

STERN STUNDE: Wie viel Veränderung verträgt unsere Gesellschaft?

Wie viel Veränderung verträgt unsere Gesellschaft und was darf man eigentlich noch sagen? Wie können wir miteinander streiten, ohne uns zu zerstreiten? Diese und weitere Fragestellungen rund um die Dauer-Krisen im Land sind Thema der ersten „STERN STUNDE“. Der Talk wird hier im Anschluss auch als Video abrufbar sein.

"In diesen außergewöhnlichen Zeiten feiert der Stern ein außergewöhnliches Jubiläum, den 75. Geburtstag", sagt stern-Chefredakteur Schmitz. "Aus diesem Anlass starten wir mit der STERN STUNDE ein neues Format mit hochkarätigen Gästen, das anders sein will als klassische Polit-Talks: menschlich, frech und mutig, unter dem Motto: Der Stern traut sich was."

Was Sie sich auch merken sollten: Anlässlich des Jubiläums veröffentlicht der stern in der Ausgabe vom 14. September einen besonderen Rückblick mit Bildern aus 75 Jahren. Zudem wird es eine extra Jubiläumsausgabe des stern geben, die ab dem 16. September erhältlich ist.