Nach der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über den Abzug aller US-Soldaten aus Syrien hat Verteidigungsminister James Mattis seinen Rücktritt angekündigt. In seinem Rücktrittschreiben erklärte er am Donnerstag, seine Ansichten stimmten nicht mit denen des Präsidenten überein. Trump hatte am Mittwoch den Rückzug aller noch verbliebenen US-Soldaten aus Syrien angekündigt. Mehrere Nato-Partner, darunter auch Deutschland, sowie einflussreiche Politiker der Demokraten und der Republikaner hatten daraufhin vor einem Wiedererstarken der Extremisten-Miliz "Islamischer Staat" gewarnt. Auch Mattis hat wiederholt eine längere US-Militärpräsenz in Syrien gefordert. O-TON JAMES MATTIS, US-VERTEIDIGUNGSMINISTER: "Wir werden den IS besiegen. Jeder Beobachter weiß, dass wir dieser Mission immer treu waren. Wir werden sie schlagen und das heißt, dass man sich nicht einfach umdrehen kann und sagt, wir sind dann mal weg. Jeder weiß das." Mattis erklärte weiter, er sei fest davon überzeugt, dass die USA starke Allianzen benötigten und Respekt gegenüber ihren Verbündeten zeigen müssten. Trump hatte die Nato-Partner und dabei besonders Deutschland mehrfach kritisiert und eine Steigerung der Wehretats in deren Ländern gefordert. Der US-Präsident schrieb auf Twitter, Mattis werde Ende Februar ausscheiden. Ein Nachfolger werde in Kürze benannt.