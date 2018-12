"Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, völkische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen."

So steht es in der Ankündigung für die Aufführung des Monty-Python-Klassikers "Das Leben des Brian" im Dresdner Filmtheater Schauburg. Der Jugendverein Roter Baum e.V. mietet sich am Morgen des 24. Dezember traditionell in den Kinosaal ein, um gemeinsam mit Freunden und Mitgliedern auf der Leinwand den unfreiwilligen Weg des Brian zum Messias zu verfolgen.

Protest gegen Kino-Besuch von AfD-Politiker

Rund 400 Gäste kamen in diesem Jahr, darunter auch ein ungebetener: Jens Maier, Bundestagsabgeordneter der Alternative für Deutschland (AfD). Nach Protesten der übrigen Besucher musste er das Kino allerdings schnell wieder verlassen. So bestätigen es übereinstimmend der Geschäftsführer des Vereins, Tilo Kießling, und der Politiker selbst.

Maier sieht sich nun als Opfer von "totalitären Herrschaftsansprüchen nach den Ideologien der großen Diktaturen des 20. Jahrhunderts" der "extremen Linken aus der rot-rot-grünen Ecke" und beklagt eine Intoleranz der "angeblich Toleranten".

Der Verein hingegen verteidigt den Rauswurf des Bundestagsabgeordneten vehement. "Es ist offensichtlich, dass Jens Maier und wir völlig unterschiedliche Einstellungen haben. Um weitere Provokationen zu verhindern, haben wir schließlich von unserem Hausrecht Gebrauch gemacht", sagte der Roter-Baum-Mitarbeiter und Organisator der Filmvorführung, Alexander Bernstein, den "Dresdner Neuesten Nachrichten". "Es ist keine öffentliche politische Diskussionsveranstaltung, vielmehr ein weihnachtliches Familientreffen." Der Aktionsaccount von "HOPE - fight racism" in Dresden schrieb auf Twitter, Maier habe im Kino gesagt: "Nun zeigt mal, wie tolerant ihr seid!"

Inszenierung für den Wahlkampf?

In einem Statement legt Tilo Kießling, der Geschäftsführer des Vereins, nach: Maier sei ein Mann, den der Jugendverein nicht auf seinen Veranstaltungen haben wolle. Der Abgeordnete gehöre einer Partei an, die "wie ein Raubtier" die Institutionen unserer Demokratie umschleiche, "immer bereit, jede Schwäche auszunutzen. Sie setzt zum Sprung an, um unsere Republik, das 'System', wie sie es nennen, zu vernichten". Maier kenne den Bereich der Toleranz, die vernünftige Menschen aufbringen dürfen und stelle sich selbst jenseits davon auf.

Dass der AfD-Politiker auf der Weihnachtsfeier eines sich selbst als "links" bezeichnenden Vereins nicht erwünscht ist, hätte er wissen können – spätestens nach dem Hinweis in der Ankündigung der Veranstaltung, dass Personen, die durch rassistische, nationalistische, völkische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen aufgefallen sind, ausgeschlossen werden können. Kritiker werfen Maier genau solche Äußerungen vor: drei Beispiele:

Manch ein Unterstützer des Roter Baum e.V. vermutet auf der Facebookseite des Vereins, dass Maier den Rausschmiss bewusst provozieren wollte, um sich gut acht Monate vor der sächsischen Landtagswahl in der Opferrolle zu inszenieren. Und die Kinobesucher taten ihm möglicherweise den Gefallen.

Maier jedenfalls nutzt den Eklat in einem Posting bereits für den Wahlkampf: "Die Kommunal- und Landtagswahl 2019 in Sachsen wird somit auch zur Schicksalswahl für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Darüber sollten vor allem die Wähler von Rot-Rot-Grün nachdenken", schreibt er.

Roter-Baum-Geschäftsführer Kießling erklärt: "Man muss die Feinde der Demokratie nicht ertragen. Man kann, nein, man muss ihnen sagen, dass sie unerwünscht sind."

