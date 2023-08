von Moritz Gathmann Der EU-Parlamentarier Sergey Lagodinsky spricht über den Zustand des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny, den Widerstand gegen das Putin-Regime – und fordert einen Gefangenenaustausch mit Russland.

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny soll am heutigen Freitag laut Staatsanwaltschaft zu weiteren 20 Jahren Haft verurteilt werden. Sie kennen Nawalny aus gemeinsamen Studienzeiten in den USA, stehen in Kontakt mit seinem Umfeld. Wie geht es Nawalny gesundheitlich?

Sein Gesundheitszustand ist prekär. Jemand, der nur knapp einen Giftanschlag überlebt hat und der innerhalb eines Jahres 14 Mal in eine Isolationszelle verlegt wurde, dessen Gesundheit ist natürlich gefährdet. Es gab Phasen, in denen es ihm deutlich schlechter ging als heute. Aber man muss verstehen, dass die Gefährdung dauerhaft ist. Manchmal stecken sie ihn absichtlich in eine Zelle mit Menschen, die infektiös sind.