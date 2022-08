In einem Interview mit dem stern sagte Altkanzler Gerhard Schröder, Siemens trage die Verantwortung für das Fehlen der Turbine in der Pipeline Nord Stream 1. Siemens Energy wiederum sagt, die Turbine könne jederzeit verschickt werden. Heute hat sich Kanzler Olaf Scholz vor eben diese Turbine in Mülheim und damit vor Siemens gestellt.