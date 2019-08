Während die Brände im brasilianischen Amazonasgebiet die Weltöffentlichkeit auf sich ziehen, stehen auch weite Teile des Regenwalds im Nachbarland Bolivien in Flammen. In der Region Chiquitania an der Grenze zu Brasilien und Paraguay sind mindestens eine Millionen Hektar von Bränden betroffen. Präsident Evo Morales hatte zunächst keine Hilfe aus dem Ausland annehmen wollen. Als Antwort auf zunehmenden Druck aus der Bevölkerung und Bitten der betroffenen Provinzregierungen lenkte Morales am Sonntag allerdings ein und sagte, er wolle die internationale Unterstützung nun in Anspruch nehmen. Die Kritiker des Präsidenten werfen ihm jedoch vor, zu langsam reagiert zu haben und mit seiner Landwirtschaftspolitik Brandrodungen nicht ausreichend verhindert zu haben. Die Brände wüten sowohl in Regenwaldgebieten, als auch auf Grassteppen, und haben sich seit Ende letzte Woche verdoppelt.