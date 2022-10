von Stefan Schmitz Der Streit um die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Cosco an einem Hamburger Container-Terminal zeigt, wie zerbrechlich unser Wohlstand ist

Es ist noch nicht lange her, dass chinesische Investitionen in Deutschland gefeiert wurden – als Beweis dafür, dass es brummt, dass es attraktiv ist, hier Geschäfte zu machen. Der Exportweltmeister öffnete alle Türen, denn niemand ist so interessiert daran wie die Deutschen, dass der Handel frei ist und grenzenlos.