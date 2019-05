HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Die Berliner Mauer begrenzte meine Möglichkeiten. Sie stand mir buchstäblich im Wege. Aber eines schaffte diese Mauer in all den Jahren nicht: Mir meine in eigenen inneren Grenzen vorzugeben. Meine Persönlichkeit, meine Fantasie, meine Sehnsüchte. All das konnten Verbote und Zwang nicht begrenzen." "Deswegen will ich euch diesen Wunsch mitgeben: Reißt Mauern der Ignoranz und Engstirnigkeit ein. Nichts muss so bleiben, wie es ist."