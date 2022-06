Mysteriöse Zitteranfälle von Angela Merkel: "Hat mich mehr in Anspruch genommen, als ich dachte"

16 Jahre lang war Angela Merkel Bundeskanzlerin. Gesundheitliche Ausfälle gab es kaum – allerdings in der Zeit ab 2019 immer wieder mysteriöse Zitteranfälle. Die Kanzlerin a.D. verriet nun in einem Interview, was dahintersteckte.

Im Interview mit dem Spiegel-Journalisten Alexander Osang hat Angela Merkel verraten, was sie seit dem Ende der Kanzlerschaft macht: "Mehr Bewegung, weil das wirklich zu kurz gekommen war. Und Sachen lesen, zu denen ich nicht gekommen war." In ihrer Zeit als Kanzlerin habe sie zwar immer wieder kurze Sachen gelesen, allerdings keine großen Bücher.

Beim Entspannen helfen ihr anscheinend auch Hörbücher – allerdings greift sie dabei nicht auf leichte Kost zurück: Im Ostsee-Urlaub habe sie sich mit dem Shakespeare-Klassiker Macbeth entspannt. Insgesamt habe sie fünf Wochen an der Ostsee verbracht und "den Tag richtig gut rumbekommen".

Zitteranfälle: "Hat mich mehr in Anspruch genommen, als ich dachte"

In dem Interview spricht Merkel auch über andere persönliche Dinge. Die öffentlichen Zitteranfälle zum Beispiel, die in der Endphase ihrer Amtszeit für sehr große Besorgnis gesorgt hatten. Das habe zwei Gründe gehabt, sagt sie: "Ich war sehr erschöpft nach dem Tod meiner Mutter. Das hat mich mehr in Anspruch genommen, als ich dachte." Außerdem habe sie zu wenig getrunken.

Zuletzt sei dann bei weiteren Auftritten Angst dazugekommen, dass das Zittern wieder auftrete. Deswegen habe sie sich dann bei den Zeremonien einen Stuhl auf das Podest stellen lassen, um die Nationalhymnen im Sitzen abzunehmen.

Angela Merkel über ihr Ostsee-Refugium: "Kapuze auf und nicht so viele Wanderer"

Warum sie den Winterurlaub an der Ostsee bevorzugt, erklärte sie im Interview auch: Im Sommer sei das zwar keine gute Idee, "weil ich da nicht sonderlich viel Ruhe habe", im Winter ginge das aber besser. "Kapuze auf und nicht so viele Wanderer", dann würde sie ihre Ruhe haben.

Der große Vorteil der Ostsee gegenüber der Nordsee: Weil Angela Merkel ihren Wahlkreis dort hatte, wären die Leute an sie gewöhnt – und außerdem auch sehr schweigsam. Man habe zwar "kontrovers sprechen" können, aber es habe nie etwas in der Zeitung gestanden. Genau richtig zum Entspannen also.