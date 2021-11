Sehen Sie im Video: Skurriles Anime-Video: Republikaner inszeniert sich als Schwertkämpfer – und geht auf Biden und AOC los









Angriff in den sozialen Medien auf Joe Biden und Alexandria Ocasio-Cortez:





Der Abgeordnete Paul Gosar twittert am Sonntag ein animiertes Video mit manipulierten Fotos.





Der Beitrag trägt den Titel: „Gibt es Anime-Fans da draußen?“





Das Video zeigt, wie der Republikaner mit zwei Schwertern bewaffnet durch die Luft fliegt und Biden und Alexandria Occasion-Cortez angreift.





Szene





Außerdem sind Bilder von Einwanderern an der amerikanisch-mexikanischen Grenze zu sehen.





Rote Farbflecken scheinen Blut darzustellen.





Auch Videomaterial des ehemaligen Präsidenten Donald Trump taucht auf.





Doch was hat es mit dem animierten Video auf sich?





Paul Goslar gilt als starker Trump-Anhänger.





Der erzkonservative Kongressabgeordnete gehört zu harten Kritikern Bidens – dafür scheint er auch vor populistischen Methoden nicht zurückzuschrecken.





Das Video ist eine manipulierte Variante des Anime-Intros von „Attack on Titan“.





In dieser Version befinden sich die Köpfe von Biden, AOC und Gosar auf den animierten Figuren.





Alexandria Ocasio-Cortez reagiert auf das Video:





Tweet: Als ich auf dem Weg nach Glasgow war, hat ein gruseliges Mitglied, mit dem ich zusammenarbeite, der spenden für Neonazi-Gruppen sammelt, ein Fantasy-Video geteilt, in dem er mich umbringt. Und es wird dafür keine Konsequenzen geben.“





Im Juni 2020 soll Gosar an einer Spendenaktion teilgenommen haben, die von dem Nationalisten Nick Fuentes veranstaltet wurde.





Viele Twitter-User sind ebenfalls empört und merken an, dass der Beitrag gegen die Regeln der Social-Media-Plattform verstoße.





Doch das Video ist weiterhin abrufbar.





Die Begründung von Twitter: Das Video hätte ein öffentliches Interesse.





Lediglich kommentieren und teilen lässt sich Gosars Beitrag nicht mehr.





