Diese Frau soll neue Bildungsministerin in der GroKo werden: Anja Karliczek. Damit wäre sie die Nachfolgerin von Johanna Wanka (CDU).

Die 48-Jährige Bundestagsabgeordnete gehört zu den neuen Gesichtern der CDU im Kabinett. Am 29. April wird sie im westfälischen Ibbenbüren geboren und ist seit 2013 im deutschen Parlament vertreten. Die Diplom-Kauffrau wird im Wahlkreis Steinfurt III direkt in den Bundestag gewählt. 1998 tritt sie über die Junge Union der CDU bei. Die Westfälin startet ihre politische Karriere 2004, als sie in den Rat der Stadt Tecklenburg gewählt wird. Hier hat sie ab 2011 den Fraktionsvorsitz, den sie dann für ihr Bundestagsmandat niederlegte. Im Januar 2017 wird sie zur Parlamentarischen Geschäftsführerin der CSU/CDU-Bundestagsfraktion gewählt. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder. Ihr Schwerpunkt war bisher die Finanzpolitik. Sie saß im Finanzausschuss des Bundestages. Nun soll Karliczek die Bildungspolitik in Deutschland voranbringen.